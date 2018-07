Putin redan en vinnare inför toppmötet med Trump

Det gick inte att ta miste på – bägge hade sett fram emot att träffas.

Donald Trump stegade fram till Putin och skakade ivrigt hans hand. Putin höjde ena pekfingret i en entusiastisk gest. De hade inga tolkar med sig – handskakningen gjordes i all hast i korridorerna på G20-mötet i Hamburg den 7 juli 2017.

Det var det första mötet mellan statscheferna för världens mäktigaste kärnvapenmakter.

Putins engelska är bättre än många tror. Det märker man inte minst i Oliver Stones dokumentärfilm, där Putin ofta svarar på frågor utan att vänta på översättning. Han förstår av allt att döma muntlig engelska så gott som flytande, men undviker helst att tala språket offentligt. Det enda undantaget han har gjort var år 2007 när Ryssland ansökte om OS i Sotji och han flögs in till Guatemala City för att i egen hög person plädera för att Sotji skulle få OS 2014.

Putin höll ett tal på tämligen stel, men fullt begriplig, engelska där han varken log eller krusade utan nästan ilsket insisterade på att Sotji är ett ”unikt ställe”. Det gav utdelning.

Det var innan invasionen av Georgien, kriget i Ukraina och annekteringen av Krim. Den ryske presidentens tilltagande auktoritära drag hade visserligen gjort västvärlden på sin vakt, men år 2007 var Ryssland fortfarande ett land som höll gemensamma toppmöten med EU och där utländska bolag investerade. Ett land som lyckades få vinter-OS 2014 och som seriöst förhandlade med EU om visumfrihet.

Det var under en tid när ingen hade trott att en fastighetsmagnat som ledde realityshower på tv skulle kunna bli president i USA.

Egentligen hade Putin knappast tänkt sig att han skulle träffa Trump i Helsingfors. Han är stolt över Ryssland och tycker om att visa upp sitt land för utlänningar. Med tanke på hur Trump inreder sitt hem i New York skulle den amerikanske presidenten troligen ha hänförts av prakten i Kremls gyllene salar. Det hade gett Putin ett mentalt övertag. Men det hade också gett honom chansen att på ett konkret sätt bevisa för Trump hur missförstått och baktalat Ryssland enligt Putins uppfattning är.

Putin undviker konsekvent situationer där han måste dras med någon form av handikapp. Att tala engelska offentligt är ett sådant, att göra det privat är en annan sak. Vi behöver inte tvivla på att han kommer att kunna småprata med Trump utan tolkar när de träffas i Helsingfors på måndag.

Det är ingen slump att de båda vill ha ett möte på tu man hand, där bara tolkarna är närvarande. Både Trump och Putin har under de senaste åren upprepade gånger skickat sympatisignaler åt varandra.

Innan Barack Obama lämnade Vita huset var en av hans sista åtgärder att deportera 35 ryska diplomater som straff för rysk inblandning i valet – en anklagelse som Kreml konsekvent har förnekat. Alla förväntade sig ett symmetriskt svar. I Moskva packade de amerikanska diplomaterna redan sina väskor.

I stället bjöd Putin in amerikanska diplomaters barn att dansa kring julgranen i Kreml. Han frångick helt och hållet maximen att Ryssland alltid besvarar en oförrätt med exakt samma mått. Det var ett genialt drag, typiskt för schackspelaren Putin.

Budskapet var klart: Jag prioriterar min relation till den nya amerikanska presidenten.

Det hade Putin inte mycket för. Större delen av Trumps första år som president gick ut på att tillbakavisa uppgifterna om rysk inblandning i amerikanska val. Trump skrev fortsättningsvis vänliga tweetar om Putin, samtidigt som han sände Tomahawkmissiler till Syrien och den amerikanska kongressen införde nya sanktioner mot Ryssland.

Inom Kreml gick man tillbaka från triumferande optimism till ruelse. Frustrationen inom det politiska etablissemanget växte. När jag i fjol träffade Aleksej Pusjkov, ordförande för utrikesutskottet i ryska federationsrådet, sade han att det inte längre är intressant att diskutera relationen mellan Putin och Trump. Det amerikanska etablissemanget har ändå sista ordet.

– Trump är en väldigt ensam president. Amerikanska kongressen och senaten förstör allt som hjälpte oss att göra slut på kalla kriget, sade Pusjkov i DN-intervjun.

Det är den här omständigheten som förenar Putin och Trump. Deras ovilja mot formella institutioner, mot att principer ska trumfa pragmatism. Ända sedan Trump tillträdde har både USA:s och Rysslands ledare upprepade gånger signalerat hur trötta de är på etablissemanget som hindrar två rediga män från att göra business ihop.

– Putins och Trumps gemensamma motståndare är dels det amerikanska etablissemanget, dels västliga medier. Bägge ogillar dem. Trump – precis som Ryssland – vill ha ett businesslikt förhållande mellan stater, säger Aleksander Baunov, före detta rysk diplomat som nu är chef­redaktör för den amerikanska tankesmedjan Carnegies ryska sajt carnegie.ru.

Inom västvärlden har den uppenbara sympatin mellan de båda presidenterna – som inte känner varandra – väckt förbryllning. Det har spekulerats om vilka hållhakar Putin har på Trump. Men Baunov ser ingenting märkligt i att två politiker som tänker på samma sätt gillar varandra. Till exempel Trumps irritation över alla som enligt honom åker snålskjuts på USA gör honom enligt Baunov automatiskt vänligt inställd till Putin.

– I motsats till Natoallierade länder ber Ryssland inte USA om något. USA behöver inte lägga ned resurser på att skydda Ryssland. Det passar Trump, sådana saker är viktiga för honom.

Inför Natos toppmöte i Bryssel har Trump mycket riktigt farit ut mot de övriga Natomedlemmarna i flera argsinta twitterinlägg om hur USA tvingas betala för att skydda ”Tyskland och andra rika Natoländer” mot Ryssland. Enligt Trump får man ingenting i gengäld, framför allt inte inom handeln.

Vad Trump gillar är att göra business – både politisk och ekonomisk. Och just ekonomi är en av Putins prioriteringar inför mötet, enligt Baunov.

– Putin driver ett omfattande ekonomiskt program och han behöver göra affärsverksamhet i Ryssland mer salongsfähig. I dag betraktar köpare av värdepapper den ryska marknaden som alldeles för riskfylld. Ryssland har delvis lyckats ersätta importvaror med egen tillverkning, men finansmarknaden fungerar inte alls. Ekonomin är fortfarande global, och investerare vill ha lugn, konstaterar Baunov.

Han tror dock inte att Putin kommer att försöka övertala Trump att avskaffa sanktionerna.

– Putin vet att Trump inte har sådana fullmakter, det är kongressen som beslutar om sanktionerna. Men finansministeriet bestämmer hur de ska förverkligas och där har Vita huset möjligheter att påverka. Putin kan till exempel få Trump att lova att det inte blir några nya sanktioner.

Ur den synvinkeln kommer fredagens nyhet om att amerikanska justitieministeriet anklagar tolv ryska underrättelseofficerare för dataintrång ytterst olägligt. Enligt de amerikanska åklagarmyndighetena har dessa tolv personer hackat sig in på demokraternas datorer under amerikanska presidentvalet 2016. Ryska utrikesministeriet avfärdar anklagelserna som en nyhetsanka. Trump för sin del kallar dem en häxjakt och mötet kommer att äga rum som planerat.

Enlig Baunov är mötet i sig betydelsefullt när det gäller att sända ut signaler om Rysslands roll i världen.

– Sedan Sovjetunionen föll samman har det aldrig hänt att en amerikansk president väntar så här länge med att träffa den ryska ledaren. Det har varit ett dåligt tecken för de utländska investerarna.

Också Maria Lipman, oberoende analytiker i Moskva, säger att det är mötet i sig som är huvudsaken. Inte vad Putin och Trump kommer fram till. Lipman tvivlar i själva verket på att de kommer fram till något alls.

– Själva mötet är en mycket övertygande demonstration på att Ryssland inte är isolerat. Vi har fotbolls-VM och hela världen besöker oss, Putin träffar Trump. Allt detta bevisar att Ryssland är en del av det internationella samfundet och det är huvudsaken för Putin.

Att Trump gillar att skryta och skrävla över sina möten med andra ledare är också en stor fördel för Putin, enligt Lipman.

– Vi vet att Trump älskar att deklarera stora framgångar, att han har uppnått saker som ingen av hans föregångare klarade av. Det gjorde han till exempel efter mötet med Nordkoreas ledare, trots att de konkreta resultaten lyste med sin frånvaro. Men det spelar ingen roll för Trump, han är alltid bäst på allt, överallt.

Trumps fåfänga är med andra ord en stor fördel för Putin, konstaterar Lipman.

– Om Trump mot sina rådgivares vilja har bestämt att han vill träffa Putin så måste mötet vara en succé.

Inom Putins lojala trupper är tongångarna triumferande. Sergej Markov, doktor i statsvetenskap, har stora förväntningar på mötet. Han leder tankesmedjan ”Institut för politisk forskning” i Moskva och är ett av Putins så kallade personliga sändebud. Markov är känd för sina radikala, antivästliga åsikter och anklagar ofta västvärlden för russofobi. Han anser att mötet mellan Putin och Trump blir ett utmärkt tillfälle att ”krossa den antiryska fronten”.

– Sedan 2014 har vi en antirysk front i Europa. Man börjar se sprickor i den men den finns fortfarande. Den stör Rysslands ekonomiska utveckling och är ett problem för den geopolitiska stabiliteten. Regeringen i Ukraina är beroende av den, säger Markov.

Att Putin och Trump nu möts är enligt honom ett hårt slag för denna front.

– Många har ju gått med i sanktionerna i solidaritet med USA. Nu kommer de att fråga sig: Vad ska vi med sanktioner till om USA vill vara vän med Ryssland? För ledare som Viktor Orbán kommer det att vara ytterligare ett skäl att vilja avskaffa dem.

På G7-mötet i Quebec i juni sade Trump i informella diskussioner att han inte förstår varför inte Krim skulle tillhöra Ryssland, med tanke på att invånarna talar ryska. Han har inte förnekat uttalandet i efterhand. Sergej Markov tror dock inte på något erkännande.

– Trump kommer inte att erkänna Krim. Det där uttalandet gjorde han mest för att sända ut en positiv signal till Putin. Krim är ju skälet till alla attacker mot Putin. Men Trump kan inte få USA att erkänna Krim som ryskt – och det behöver vi inte heller. Vad vi vill är att få ett slut på blockaden mot Krimborna.

(Vanliga kreditkort fungerar inte på Krim, som är utestängt från Swift-systemet sedan Ryssland ockuperade området.)

Här ser Markov en möjlighet. Framför allt eftersom han betraktar mötet mellan Putin och Trump som en missräkning för dagens ukrainska regering.

– Ingen i Europa gillar egentligen den ukrainska regeringen. Och det här mötet bara bekräftar det futila i att fortsätta stöda dem, säger Markov triumferande från Krim, där han råkar befinna sig när DN ringer.

Personkemin mellan Putin och Trump har det spekulerats i länge. Att de gillar varandra syns, hur bra de kommer överens vet man inte eftersom de inte har träffats särskilt mycket. Putin är känd för att gärna hålla små föreläsningar om sin världsbild – och gör det sannolikt även med Trump, säger Aleksander Baunov.

– Putin kommer att försöka förankra sin världsbild hos Trump. Han kommer att berätta hur han ser på Krim, Ukraina, Mellanöstern och det ryska politiska systemet.

Sergej Markov, som själv står Putin nära ideologiskt, håller med.

– Putin kommer att ge Trump uppgifter som den amerikanska underrättelsetjänsten döljer för honom. Han utsätts för desinformation, säger han.

Det är uttryckligen det här som många i väst är rädda för – att Putin duperar den lättledde Trump. Men Markov, som inte tillhör Putins innersta krets men träffar honom regelbundet, säger att ingen vet hur de båda ledarna kommer att trivas ihop.

– Deras personliga relationer? Ingen vet. Det är två alfhannar, två huvudpersoner. Vilka relationer det blir mellan sådana karaktärer kan man aldrig veta i förväg. De kan bli konkurrenter eller vänner.

Maria Lipman säger att farhågorna i väst för att Putin kommer att be Trump om olika eftergifter – till exempel att erkänna Krim eller avskaffa sanktionerna – är överdrivna.

– Ett av Putins största intressen är att mjuka upp sanktionerna. Men det är fullkomligt otänkbart att han skulle be om det öppet. När Trump sade att Ryssland borde bjudas tillbaka till G8 svarade Putin att Ryssland aldrig har lämnat G8 och ni får gärna återvända till oss. Han vill inte vara i den svagares position. Dessutom är det kongressen som beslutar om sanktionerna. Trump har ju smort munläder så han kan mycket väl lova guld och gröna skogar, men det betyder ingenting. Och det vet Putin.

I väst betraktar många den behagsjuka och fåfänga Trump som en munsbit för den erfarna och streetsmarta Putin. Putin är gammal KGB-agent och har utbildats i hur man vilseleder. Men de personer jag träffar inom utrikesförvaltningen i Moskva är minst lika oroliga för att den oförutsägbara Trump kommer att förstöra mötet med oväntade utbrott.

Ryska utrikesdepartementets taleskvinna Maria Zacharova uppmanar omvärlden att ha realistiska förväntningar på mötet.

– Jag skulle rekommendera alla att undvika ord som ”genombrott”. Jag föreslår att vi förhåller oss pragmatiskt och realistiskt till mötet. Det är hög tid att ett sådant möte äger rum. En massa problem, som vi hela tiden talar om, har samlats på hög. Det är bäst att ha realistiska förväntningar, sade Zacharova på en presskonferens i Moskva i slutet av juni.

När jag själv intervjuade henne i början av maj föreslog hennes sekreterare att vi skulle skippa frågorna om Trump. Jag fick inte uppfattningen att frågan var på något sätt känslig, bara att den ryska utrikesförvaltningen är trött på ämnet.

Besvikelsen inom det ryska etablissemanget över en president som offentligt dunkar Putin i ryggen men samtidigt inget förmår mot ett etablissemang som motarbetar honom är uppenbar.

Putin själv har alltid varit påfallande försiktig när det gäller Trump. Det finns en spridd uppfattning i väst om att Putin hade enorma förhoppningar på den nya presidenten.

Men faktum är att även om Putin vinnlägger sig om att tala väl om sin amerikanska kollega så har han utåt sett alltid varit mycket behärskad när det gäller Trump.

Andra har jublat öppet, till exempel den Kremlfinansierade tv-kanalen RT:s chefredaktör Margarita Simonjan och den högerpopulistiska partiledaren Vladimir Zjirinovskij. Putin själv har varit betydligt mer tystlåten.

Maria Lipman tror inte att mötet i Helsingfors kommer att betyda problem för den ukrainska regeringen.

– Det finns seriösa krafter i väst som aldrig kommer att gå med på att Ukraina offras. Jag tror inte heller att Trump kommer att få Putin att gå med på en hårdare politik mot Iran. Ryssland och Iran står på samma sida och Iran är ett på många plan självförsörjande land, med stora möjligheter att påverka sin närregion.

Därför ska omvärlden inte vänta sig några nya avtal som vänder världen upp och ned av detta möte, enligt Lipman.

– Med stor sannolikhet blir det bara vaga uttalanden. Man brukar säga att djävulen finns i detaljerna, men devisen för det här mötet blir snarare: Åt helvete med detaljerna!

Att Putin och Trump antagligen inte går in på detaljer kan å ena sidan betraktas som en lättnad för till exempel Ukraina. Å andra sidan är det också en osäkerhetsfaktor. Bristen på konkreta överenskommelser lämnar fältet öppet för egna tolkningar.

Putin har visat sig vara skicklig på att utnyttja varenda tum fritt spelrum han kan få.

Fakta.Toppmötet i Helsingfors Toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin hålls på måndag i den finländska presidentens slott i Helsingfors. Värd för mötet är Finlands president Sauli Niinistö. Frågor som väntas komma upp: – Situationen i Syrien – Iran (Trump beslöt att lämna Iranavtalet i maj) – Situationen i Ukraina – Fortsättning på START-avtalet om minskning av kärnvapen – Anklagelser om rysk inblandning i amerikanska val – Ekonomiskt samarbete

Fakta.Vladimir Vladimirovitj Putin Född: 7 oktober 1952 (65 år) i Leningrad Bakgrund: Föräldrarna, som överlevde andra världskriget, var fabriksarbetare. Putin var enda barnet. Han studerade juridik och sökte efter avslutad examen in till underrättelsetjänsten KGB, där han arbetade fram till Sovjetunionens fall. 1998 chef för FSB (KGB:s efterträdare). 1999 premiärminister 2000-2008 president 2008-2012 premiärminister 2012-2018 president Som president har Putin kritiserats hårt för att inskränkningar i pressfriheten, politiska mord och valfusk. När Ryssland år 2014 annekterade Krim förlorade Ryssland sitt medlemskap i G8 och straffades med ekonomiska sanktioner, som fortfarande är i kraft.