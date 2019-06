Radarparen som förändrade världen

Just nu: spara 50%

Donald Trump och Theresa May efter mötet i Chequers sommaren 2018.

1) Theresa May och Donald Trump.

En speciell relation? Ja, ovanligt fientlig. Det började redan när Trump vunnit valet i november 2016 och dröjde med att höra av sig till May. Storbritanniens premiärminister kom på tionde plats bland statsledare som Trump talade med i telefon. Över Twitter föreslog Trump att högerpopulistiske Brexitförespråkaren Nigel Farage skulle bli Storbritanniens ambassadör till Washington DC trots att posten var upptagen. Trump sade visserligen att May skulle bli hans ”Maggie”, vilket syftade på partnerskapet mellan Thatcher och Reagan. Men Trump har konsekvent underminerat alla sådana möjligheter till nära samarbete. Trump har anklagat den brittiske underrättelsetjänsten för att spionera på honom, han spred lögner om den muslimske borgmästaren Sadiq Khan efter terrordåd i London och har retweetat propaganda från en av ledarna för högerextrema Britain first. Tidskriften The Atlantic konstaterar att den speciella relationen inte varit så svag sedan 1956 då president Eisenhower saboterade Storbritannien och Frankrikes försök att ta över Suezkanalen.

David Cameron och Barack Obama på golfbanan i Hertfordshire, England, 2016.

2) Barack Obama och David Cameron

Obama vårdade relationen till USA:s allierade i Europa men hade en tydlig favorit i Tysklands Angela Merkel. Akademikern Obama, som ofta anklagas för att vara kyligt mästrande, verkade betrakta Merkel som en jämlike. Under Obamas åtta år vid makten var Frankrike en viktigare militär allianspartner än Storbritannien, som röstade nej när Obama sökte stöd för en attack mot Syrien 2013.

Cameron och Obama var långt ifrån ovänner – de åt korv och kollade på basket tillsammans, spelade pingis och golf. Men Obama utlöste en mindre diplomatisk kris när han sade i en intervju att Cameron var ”distraherad av en radda andra saker” när USA ville ha Storbritanniens stöd för att bomba Libyen 2011. Storbritanniens brexitanhängare surnade till när Obama reste till London för att stötta Cameron strax innan folkomröstningen: amerikanen förklarade att britterna skulle hamna ”sist i kön” i handeln om de lämnade EU. Efter Vita huset har Obama upprätthållit kontakt med det engelska kungahuset, bland annat genom att låta sig intervjuas av prins Harry i BBC 4. Den relationen verkar mer ”speciell” än den till 10 Downing Street.

Tony Blair och George W Bush delar podiet utanför Vita huset 2007.

3) George W Bush och Tony Blair

En speciell relation, onekligen. Men mest av allt ödesdiger. Blairs beslut att invadera Irak tillsammans med George W Bush dominerar hans politiska eftermäle. Blair krympte till Bush pudel. I juli 2016 offentliggjordes den så kallade Irakutredningen, en sju år lång granskning av Storbritanniens roll i Irakkriget. Ett brev från Blair till Bush skickat den 28 juli 2002 har citerats som exempel på Blairs lättsinne och naivitet: ”Att få bort Saddam är rätt sak att göra”, skrev Blair, men varnar Bush från att göra det själv: ”Om vi vinner snabbt, kommer alla vilja vara vår vän”. I efterhand ser vissa uttolkare Blair och Irakkriget som början på den era av misstro mot staten som kulminerade med britternas beslut att lämna EU: ett nej mot supermaktsambitioner, ett ja för isolationism och stängda gränser.

Tony Blair och Bill Clinton på öppnandet av Natos 50-årsfirande i Washington 1999.

4) Bill Clinton och Tony Blair

Clinton och Blair betraktade sig själva som ideologiska själsfränder – två bröder på ”den tredje vägens” socialliberalism. I januari 2016 offentliggjordes ett antal privata telefonkonversationer hållna mellan 1997 till 2000. Tonen var uppsluppen och varm, ibland närmast innerlig. När Cherie Blair blev gravid med parets fjärde barn erbjöd Clinton sina tjänster som barnvakt. Inför ett besök i Vita huset erbjöd Clinton Blair den säng som Churchill en gång övernattat i. Men han ställde ett krav: Blair fick inte ”paradera omkring naken innan badet. Du är för ung och trim”, sade den lite knubbigare Clinton avundsjukt till den sju år yngre Blair. Vid ett tillfälle nämnde Blair för Clinton att han sjungit i en gosskör. ”Du har fortfarande ett gosskör-utseende”, svärmade Clinton då.

Margaret Thatcher och Ronald Reagan dansar under en bankett i slutet av Reagans tid som president, 1988.

5) Margaret Thatcher och Ronald Reagan.

”Ronnie” och ”Maggie” blev ideologiska bundsförvanter, goda vänner privat och konservativa fixstjärnor. Redan efter första gången de setts 1975 hyllade Reagan Thatchers ”värme, femininitet, grace och intelligens”. Han nämner järnladyn fler än 60 gånger i sina dagböcker. På varsin sida om Atlanten bedrev de inrikespolitiska krig mot skatter, regleringar och den offentliga sektorn. I utrikespolitiken skällde Reagan på Sovjetunionen medan Thatchers mer diplomatiska linje öppnade för samtal efter att Gorbatjov tagit makten. Den viktigaste transatlantiska relation sedan Churchill och Roosevelt dagar.