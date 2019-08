Räddningsfartyg med 356 migranter kvar på Medelhavet

Under tisdagen kom beskedet att räddningsfartyget Open Arms fick lägga till på den italienska ön Lampedusa efter tre veckor ute till havs. Ett annat räddningsfartyg, Ocean Viking, befinner sig däremot fortfarande ute på internationellt vatten i väntan på att få gå i land i en säker hamn.

Räddningsinsatserna på Medelhavet pågick under fyra dagar där totalt 356 män, kvinnor och barn räddades. Fartyget kontaktade Libyens sjöräddningscentral som uppmanade fartyget att vända tillbaka till Libyen.

– Det inte är ett alternativ. Därför tog vi kontakt med maltesiska och italienska myndigheter för att de ska kunna ta över koordineringen och hjälpa till att hitta en säker hamn, men det har inte skett än, säger Anna Sjöblom.

Hon berättar att läget ombord förvärras för varje dag som går men att det medicinska läget just nu inte bedöms som akut för någon av migranterna.

– Men deras oro och psykiska hälsa försämras hela tiden. De känner en stor osäkerhet över vad som ska hända. De är rädda för att tvingas tillbaka till Libyen där många varit med om fruktansvärda övergrepp.

Anna Sjöblom säger att majoriteten av migranterna berättat att de har blivit godtyckligt fängslade, utsatts för utpressning och tortyr samt tvingats arbeta under slavliknande förhållanden under sin resa genom Libyen. Av de totalt 103 barn under 18 år som befinner sig i ombord har endast 11 av dem med sig en förälder eller vårdnadshavare.

– Det är bråttom, det är helt oacceptabelt att båten ska vara i stand by på det här sättet. Vi verkar i första hand för människorna ombord, att de ska komma i land och i säkerhet. Men vi vet att det varit flera olyckor där människor dör utanför Libyens kust. Varje stund som vi inte är ute och räddar riskerar människor att drunkna i vågorna.

Läkare utan gränser och SOS Mediterranee som tillsammans driver fartyget har nu kontaktat europeiska myndigheter och bett om hjälp att hitta en säker hamn.

– Vi försöker trycka på regeringarna och vi vet att det sker diskussioner men det är som sagt bråttom, vi behöver komma i land nu.

