Rapport: Desinformation om covid-19 kan ha nått fler Facebookanvändare än myndigheters material

I rapporten har Avaaz, en USA-baserat internationellt aktivistnätverk, utgått från engelskspråkiga webbsidor som enligt Newsguard, ett företag som granskar webbsidors trovärdighet, regelbundet sprider falsk information kring hälsa och covid-19 samt har fokus på dessa frågor. Man har också sammanställt en lista över Facebooksidor som spridit webbsidornas material minst tre gånger och där inläggen tillsammans fått minst 100.000 reaktioner, kommentarer och delningar.

De 82 webbsidorna och 42 Facebooksidorna har tillsammans genererat innehåll som mellan maj 2019 och maj 2020 fått mer än 130 miljoner delningar, kommentarer och reaktioner. Störst publik nådde webbsidorna och Facebooksidorna i april 2020, mitt under den pågående coronapandemin. Under april fick innehållet nästan fyra gånger så mycket visningar som motsvarande innehåll från tio ledande hälsoinstitutioner, bland annat WHO, amerikanska CDC och europeiska ECDC.

Rapporten går också igenom några av de inlägg som fått mest spridning under covid-19-pandemin. Det handlar bland annat om innehåll med falsk information som påstår att Microsoft-grundaren Bill Gates försöker bli världshärskare genom vacciner, felaktiga påståenden om att sjukhus skulle få betalt för att överdriva antalet amerikanska dödsfallen i covid-19 och konspirationsteorier om 5G-teknologi. Det rör sig också om inlägg som felaktigt påstår att till exempel så kallat kolloidalt silver skulle bota covid-19.

I rapporten uppmanar Avaaz Facebook att retroaktivt meddela användare om att de tidigare sett falskt innehåll, och inte enbart meddela detta för läsare som ser innehållet efter att det väl bedömts vara falskt. Man uppmanar också Facebook att i en högre grad än tidigare minska synligheten för falskt innehåll i användarnas nyhetsflöden.

Facebook har länge mött kritik för den stora mängd desinformation som sprids på plattformen, och har under de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att minska spridningen av falskt innehåll. Man har bland annat under den pågående covid-19-pandemin förbjudit företag från att göra reklam för påstådda botemedel mot covid-19 samt infört ett system där användare som vill gå med i vaccinkritiska Facebookgrupper får en varning innan de kan gå med i gruppen.

Läs mer: Studie – Facebook rekommenderar förintelseförnekande material