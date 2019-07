Rapport: Noll flickor födda i 132 indiska byar

I varje indisk by finns sedan ett antal år en särskild folkhälsoarbetare, kvinnor som i statens tjänst ska upplysa om saker som hygien och familjeplanering. Kvinnorna i de 132 aktuella byarna har nu satts under särskild uppsikt, enligt Times of India.

Även om distriktsdomaren Ashish Chauhan säger att 216 pojkar på noll flickor skulle kunna vara en slump, är skillnaden så anmärkningsvärd att saken måste undersökas närmare. Vid senaste folkräkningen 2011 var kvoten i delstaten Uttarakhand, där distriktet Uttarkashi ligger, 114,2.

Den främsta orsaken är fosterdiagnostik – alltså att flickfoster aborteras i större utsträckning – och även om det är olagligt att ta reda på fostrets kön sedan 1994 rentav växer problemet i flera delar av landet. Förklaringarna till att somliga hellre vilja ha pojkar är många och varierar i olika delar av landet.

– Jag har gett hälsodepartementet i uppdrag att utreda den verkliga orsaken till så alarmerande siffror och vidta kraftiga åtgärder för att ta itu med det. Därtill kommer vi att lansera en stor medvetandegörande kampanj för att rädda flickebarnen med hjälp av administration, ideella organisationer och alla andra tänkbara sätt för att vända trenden, säger Gopal Rawat, parlamentsledamot från Uttarakhand, till Times of India.