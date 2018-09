Rapport: Svårt att nå FN-mål om barnadödlighet

Allt fler barn överlever sina första år. Kampen mot barnadödligheten har varit särskilt framgångsrik efter millennieskiftet. Ändå måste takten öka ännu mer, annars missar världen FN:s mål.

Med nuvarande trend riskerar 50 länder att missa det globala målet att få ner barnadödligheten till 25 per 1.000 födda till år 2030, konstaterar FN:s barnfond Unicef i en ny rapport som publiceras på tisdagen.

I hälften av de 50 länderna ser målet just nu inte ut att vara möjligt att uppnå förrän 2050.

I krassa siffror betyder detta att tio miljoner barns liv skulle kunna räddas de kommande tolv åren om man kunde få ner barnadödligheten i linje med FN:s mål.

Det sorgliga och samtidigt hoppingivande är att små barn i de fattigaste länderna dör av orsaker som i rika länder närmast framstår som banala och egentligen är lätt åtgärdade, om bara rätt prioriteringar görs.

Två av de vanligaste dödsorsakerna i de fattigaste trakterna är diarréer och lunginflammation. Andra orsaker är infektionssjukdomar och vardagsolyckor. Komplikationer vid förlossningen skördar många nyfödda barns liv.

Med vaccinationer, renare vatten, mer amning, näringsrikare föda och grundläggande kontakter med vårdpersonal kan miljoner barn räddas.

Kampen mot barnadödligheten är intimt sammankopplad med kampen mot mödradödligheten och kvinnors villkor i allmänhet.

”För att de ambitiösa målen för barns överlevnad ska nås krävs universell tillgång till säker, effektiv, högkvalitativ och inte alltför dyr vård för kvinnor, barn och ungdomar”, skriver Unicef i rapporten.

Förra året dog i genomsnitt 39 av 1.000 födda barn i världen innan de fyllt fem år. Det var sammanlagt 5,4 miljoner barn, eller 15.000 varje dag.

Det är otäcka siffror som pockar på handling. Men för 28 år sedan, när världens befolkning var 30 procent mindre, dog hela 93 barn per 1.000 födda, vilket motsvarar 34.000 per dag, eller 12,6 miljoner per år.

De största framstegen har nåtts när det gäller barn mellan ett och fyra års ålder. Andelen nyfödda som dör har inte pressats ner riktigt lika mycket som andelen i hela gruppen under fem års ålder utan ungefär halverats (från 37 till 18 per 1.000).

En sådan relativ förskjutning har också skett mellan regionerna. För första gången inträffar nu drygt hälften, 50,1 procent, av alla dödsfall bland barn i Afrika söder om Sahara.

Även där har framsteg gjorts, särskilt det senaste decenniet, men eftersom andra regioner har fått ner sina dödstal ännu mer och eftersom befolkningsökningen är som störst i just Afrika söder om Sahara koncentreras problemet alltmer dit.

Afrika utvecklades dåligt under det konfliktfyllda 1990-talet, men efter millennieskiftet har takten i hälsoförbättringarna tagit fart. Endast i östra Asien och i Centralasien ökade förbättringstakten mer än i Afrika söder om Sahara mellan 1990-talet och 2000-talet när det gäller barnadödlighet.

Men vägen är mycket lång. I dag är risken för att ett barn under fem år ska dö fortfarande 14 gånger högre i Afrika söder om Sahara än i ett genomsnittligt rikt land.

Mellan enskilda länder är hälsoklyftorna ännu större.

I 74 länder har barnadödligheten minskat med mer än två tredjedelar sedan 1990, och 33 av dessa är låginkomstländer. Där är man på rätt spår. I andra går det smärtsamt långsamt.

I konfliktdrabbade Centralafrikanska republiken dör än i dag 122 barn under fem års ålder per 1.000 födda, vilket innebär en nedgång med torftiga 30 procent på 27 år.

I oljelandet Nigeria, med relativt hög BNP per capita, är andelen fortfarande 100 döda barn per 1.000 – högre än i utfattiga Demokratiska republiken Kongo och mer än dubbelt så illa som i Kenya och Rwanda, vilka båda har lägre inkomst per person.

Det sistnämnda landet har pressat ner sin barnadödlighet med tre fjärdedelar sedan 1990.

Om barnadödligheten i alla länder varit lika låg som den lägsta i varje region hade 4,4 miljoner barns liv sparats bara under förra året, enligt Unicef.

Bland de rikaste regionerna ligger Australien och Nya Zeeland bäst till, och har gjort det sedan 1990. Barnadödligheten har där sjunkit från 10 till 4 per 1.000 födda. I Europa, USA och Kanada har den under samma 27-årsperiod i snitt gått ner från 14 till 6.