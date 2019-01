Det var på fjolårets sista dag som miljoner gick till vallokalerna i Demokratiska republiken Kongo (allmänt kallat Kongo-Kinshasa för att skilja det från grannlandet i väster). Valet har beskrivits som ett av de viktigaste i landets 58-åriga historia. Processen har redan försenats i två år och sköts strax före jul upp under ytterligare en vecka för att vinna tid åt den pressade valkommissionen Ceni. Nu har även tillkännagivandet av det preliminära resultatet – tänkt att ske på söndagen – skjutits upp. Den inflytelserika katolska kyrkan, som samlar 40 procent av landets drygt 80 miljoner invånare, hävdar att Ceni försöker dölja en brakförlust för avgående presidenten Joseph Kabilas favorit till efterträdare, Emmanuel Shadary.

Kyrkan har genom det kristna samarbetsorganet Cenco haft totalt 40.000 observatörer över hela landet och har genomfört en parallell rösträkning som bygger på lokala resultat vid vallokalerna. Enligt denna sammanställning ska oppositionens huvudkandidat Martin Fayulu, en tidigare affärsman med förflutet i oljeindustrin, ha fått runt 40 procent av rösterna. Den andra oppositionskandidaten Felix Thisekedi ska bara ha fått 20 procent och samma röstandel gäller för Shadary, vilket ger Fayulu ett helt ointagligt försprång. I valet finns ingen andra omgång och den som har flest röster vinner, oavsett om personen fått egen majoritet eller ej.

Få bedömare tror att Joseph Kabila frivilligt skulle låta makten glida regeringspartiet ur händerna. Det har spekulerats i om han planerar att ”göra en Putin” genom att lämna över presidentposten till Shadary för att själv kunna kandidera på nytt om fem år. Han har själv inte uteslutit en framtida comeback.

Barnabe Kikaya Bin Karubi, rådgivare åt Kabila, säger till Reuters att oppositionen och kyrkan beter sig ”ansvarslöst och anarkiskt” när de tar ut en oppositionsseger i förskott.

– Det är ett allvarligt brott inte bara mot författningen utan även mot vallagarna, säger han till Reuters.

För tio år sedan anammades Barack Obamas stridsrop ”Yes we can” av snart sagt varje oppositionsgrupp i Afrika men på senare år är det hans efterträdare Donald Trumps tal om fejkade nyheter, ”fake news”, som inspirerat regimer tvärs över kontinenten och det är också den officiella anledningen till att regeringen i Kinshasa har strypt internettillgången över hela landet. Regeringen vill undvika en spridning av resultat som inte har sanktionerats av Ceni medan dess motståndare hävdar att Ceni inte är en objektiv organisation.

Landet är alltså på väg mot en total låsning om valkommissionen drar ut på tiden. Om Ceni snabbt skulle utropa oppositionens Fayulu till vinnare vore valet historiskt. Inte sedan självständigheten har landet genomfört ett demokratiskt maktskifte och förutsättningarna för ett sådant har ansetts mycket låga i landet, trots ett utbrett missnöje med president Kabila och hans regim.

Om Ceni utropar Shadary till vinnare är det ett resultat som står i strid med både opinionsundersökningar inför valet och Cencos preliminära resultat och konfrontationen kommer att hänga i luften – såväl på gatorna i Kinshasa som i östra Kongos berg där milisgrupper med kopplingar till politiken i huvudstaden snabbt kan mobiliseras.

FN:s säkerhetsråd talade på fredagen om Kongo under en sluten session. Enligt källor till DN råder stor oenighet om hur FN ska förhålla sig. Kina, som pumpat in stora belopp i landet under Kabilas styre, ska ha varit skeptiskt till alla former av inblandning medan USA visat större vilja att ta en aktiv roll.

Sydafrika, erfar DN, ska vid mötet ha sagt att både det regionala samarbetsblocket SADC och Afrikanska unionen valt att avvakta med uttalanden för att inte hälla bensin på lågorna.

Enligt CNN ska USA vara redo att med specialförband evakuera amerikanska medborgare och man har publikt hotat med sanktioner mot personer som försöker störa den demokratiska processen.

– De som underminerar den demokratiska processen kan bli nekade inresa i USA och stängas av från det amerikanska finansiella systemet, skriver det amerikanska utrikesdepartementet i ett uttalande som publicerades i veckan.

