Kraftiga vindar, regn och översvämningar drog in över Mellanvästern, södra USA och ett område söder om huvudstaden Washington under veckan och kulminerade på fredagen. Sammanlagt påverkades 50 miljoner människor av ovädret som sträckte sig från Mexikanska golfens kust till New Jersey.

9.000 flygavgångar försenades eller fick ställas in och ett stort antal byggnader fick skador av det häftiga regnandet, på flera platser i delstaterna Louisiana och Mississippi föll omkring 28 centimeter regn under ett dygn.

Sex människor har bekräftats döda till följd av ovädret. En kvinna omkom när ett träd föll över den husvagn hon bodde i. Två män drunknade när de försökte ta sig över en flod.

Även om det värsta nu är över säger meteorologer att hårda vindar och nya regn är på väg vilket kan späda på redan översvämmade områden. Särskilt nyårsaftonen kommer att bli regnrik i framför allt norra och östra USA, skriver CNN.