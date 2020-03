Reinfeldt: Joe Biden kan få med sig partiet

Live: Följ supertisdagen i primärvalet 2020

Fredrik Reinfeldt är plats i USA för att samla intryck till en essäbok om höstens amerikanska presidentval.

Sveriges tidigare statsminister beter sig inte helt olikt en vanlig korrespondent.

Han trängs på valmöten i förhoppning om att få skaka hand med Joe Biden.

Ja, han har träffat vicepresidenten tidigare.

Nej, han tror inte att Biden kände igen honom.

Men Reinfeldt kunde känna igen den pånyttfödelse som Biden genomgick efter segern i South Carolina.

– Jag tror att Biden är överlycklig, säger Fredrik Reinfeldt. Han kände det som jag också kände ibland som politiker. De mörka stunderna. Det här går bara inte. Och så sig plötsligt öppnar sig en möjlighet. Ett ljus. Han upplever sig nu ha fått en chans som han trodde var borta.

Fredrik Reinfeldt reser tillsammans med sin son Gustaf, ”vars goda kontakter” har öppnat dörrar, säger pappan. Jag träffar båda två i en hotellobby i Richmond, Virginia. Det är långt ifrån stadens dyraste hotell. Båda tar emot utan slips.

Efter mötet med Joe Biden publicerade Gustaf Reinfeldt en selfie på Twitter där far och son Reinfeldt ser nästan lika glada ut som den tidigare vicepresidenten.

En moderat twittrare i Sverige kände sig tvingad att påminna USA-resenärerna om att Republikanerna faktiskt är Moderaternas systerparti.

Inte Demokraterna.

Behöver du påminnas om det?

Reinfeldt fnissar.

– Jag lämnade svensk inrikespolitik för fem år sedan. Jag försöker förstå vad som händer i USA. De får reda ut vilka systerpartier de vill ha. För mig är det lika naturligt att försöka förstå Demokraternas utveckling som Republikanernas. Är det något jag lärt mig är det att förståelse kommer ur fördjupning - av att vara på plats, läsa.

Är Joe Biden en kraftull politiker?

– Det första som slår en är att han är likeable. En man med ett känsloregister. Och det brukar ju inte alla män påstås ha, som du känner till. Men Biden är intagande. Han har ju en gigantisk karriär bakom sig inte minst inom utrikespolitiken. Men är han kraftfull? Det vet man nog inte förrän han kliver in i Ovala rummet.

– Men en sak ska man ha klart för sig – och det får man nästan inte säga längre – men han är det demokratiska etablissemangets huvudkandidat. Vad betyder det? Ja, att han är förankrad i kongressen. Och det är ju ofta grund för kritik. Men jag som kan politiken kan säga: nej, det är grund för inflytande. Han kan få med sig partiet i beslutsfattandet. Det är ju ett stort frågetecken med Bernie Sanders. Han lovar en revolution men det är högst oklart om han har förankrat den i kongressen, även om Demokraterna skulle få total majoritet där.

Han du upplevt Biden agera som politiker i praktiken?

– Jag har träffat många amerikanska förhandlare och känner igen Trumps sätt att beskriva sig: Vi ska göra great deals byggda på amerikansk dominans. Biden är mjukare. Eller skulle jag säga: smartare. Han säger: jag förstår din utgångspunkt. Och så lyssnar han.

På måndagskvällen besökte Reinfeldts en utfrågning av Mike Bloomberg arrangerad av Fox News. ”En fantastisk upplevelse”, säger Reinfeldt. Det var hårdföra Trumpsupportrar utanför och vänsteranhängare i publiken.

– Sandersfolket är hardcore, säger Fredrik Reinfeldt. Och Trumpkillarna är också hardcore. Jag fick en känsla av paramilitärer – de har ”Guns Save Life”-märken på bröstet. Om dessa krafter möts – Sanders- mot Trumpanhängarna – är det lätt att se vilka risker vi står inför.

Vad skulle en Sandersregering innebära för Sverige och Europa?

– I delar skulle en Sandersadministration återföra USA till det multilaterala beslutsfattandet. Tydligast i klimatpolitiken. Här tror jag inte att Sanders skulle skilja sig så mycket från en Biden- eller Bloombergadministration. Men Sanders är våldsamt emot frihandelsavtal. På det sättet är Sanders – om än inte med samma ord eller stil –en förläggning av Trumps protektionistiska handelspolitik. Och ska Sanders ha en chans att finansiera lite av det han lovar kan han inte bara förlita sig på skattehöjningar. Han måste skära i försvarsanslagen. Då kommer Nato att försvagas ytterligare.

”Supertisdagen” är en holmgång mellan framför allt tre män födda i början av 1940-talet.

Du var rätt ung när du tillträdde som statsminister jämfört med de här killarna.

Reinfeldt säger att han var 41 när han flyttade in Sagerska, nästan hälften så gammal som Biden, Sanders och Bloomberg. Han kallar ”kritiken mot hur gamla de är märkligt frånvarande”. Ändå tilltalas han av arbetsföra fyrtiotalister. Det är arbetslinjen dragen till dess spets.

– Här har Sverige att lära, får jag lov att säga. Det är mer accepterat i USA att äldre har beslutskraft och kan vara verksamma. Medan vi är alldeles för snabba att tro att gamla inte har någon ork. USA har mer rätt än Sverige. För utvecklingen går mot att vi är friska längre upp i åren.

Du har upplevt stressen i att leda ett land. Orkar man styra USA som 78-åring?

– Jag la på mig hårda arbetsprogram. Inte bara för att orka gå upp. Man ska hålla huvudet klart, läsa allt, orka vara uppdaterad och relevant. Jag har noterat att Trump skroderar över att han inte läser så mycket. Det är en farlig utveckling när ledande politiker går på känsla. Och Sanders som hävdar att han kan fatta beslut utan att lyssna på insatta personer. Det leder till en farligare värld.

Reinfeldt har tittat på ”Fox and Friends”, Trumps favoritprogram på den högerpopulistiska kanalen. ”Absolut förfärligt”, lyder recensionen av det hårt politiserade frukost-tv-segmentet.

Den amerikanska högerpopulismen lever i symbios med framför allt Murdochs medieimperium.

Politiseringen av fria medier pågår samtidigt som public service kritiseras hårt i Sverige. Sverigedemokraten Linus Bylund vill att politiker i Sverige ska har rätt att sparka enskilda reportrar på SVT. Vad tänker du om detta?

– Att vi har gått in i ett skymningslandskap. Man säger att demokrati är att rösta. Nej, det räcker inte. Demokrati innebär också att respektera fristående institutioner. Där ingår en fri och oberoende press, omistliga delar av ett välfungerande samhälle.

– Här tycker jag se mig en utveckling som stärks på sociala medier: vi blir intoleranta mot uppfattningar som inte passar våra egna och där ingår nyhetsförmedling. Man ifrågasätter vad som är sant. Här i USA stöter vi på folk som har tagit till sig lösa konspirationsteorier. Det har satt sig i folkdjupet. Det sitter en person i Fox morgonsoffa och drar iväg rena konspirationer. Det passar såväl in i det polariserade landskapet. Varenda republikansk senator och kongressman är redo att ställa upp på Fox och motsvarande på CNN för demokraterna.

– Till slut måste det till en medborgerlig reaktion där man söker sig bort från en terräng som bara förstärker det man själv tror på. Flera demokratiska kandidater säger: vi tror på vetenskapligt beslutsfattande. Det respekterar jag. Det är otroligt viktigt att stå upp för det.

Är utvecklingen här i USA en anledning att värna public service i Sverige?

– Utan att ge mig in i den svenska debatten, för det vill jag inte, så är public service idé att inte lyda under några intressen och inte ta ställning. Men det finns även annan kvalitetsproducerad rapportering. Jag är en mycket stolt prenumerant av Financial Times, en fantastisk tidning som balanserat beskriver världen.

Häromdagen höll den konservativa tidskriften Axess i Sverige ett lunchseminarium om valet i USA. Patrik Engellau, som leder den högerradikala tankesmedjan Den nya välfärden, ställde sig upp i publiken och frågade vad som egentligen är problemet med Trump. Han hade lyssnat på flera massmöten och gillade vad han hörde.

Det stämmer ungefär överens med vad en republikansk senator skulle säga här i USA. Ekonomin går bra, inga nya krig, men en massa konservativa domstolsledamöter tillsatta. Vad är egentligen problemet med Trump?

– En poäng i min kommande bok är han på allvar utmanar den amerikanska demokratin. Han respekterar inte den oberoende riksbanken, oberoende domstolars rätt att fatta beslut, han respekterar inte oberoende mediers granskning och kritik. Han respekterar inte sina politiska motståndare och inte någon form av invändning från någon som har en annan utgångspunkt är att vara lojal med honom. I debatter i Europa som jag medverkat i säger vissa att Trump har drag av medeltida kung, i sin syn på beslutsfattande och sin egen familjs roll. Ser man inte detta förstår man inte hur oerhört utmanande han är.

– Men det finns en tendens av tillvänjning. Det är alltid problemet med de auktoritära populisterna. De är lite roliga. De andra är ju så tråkiga.

Här tycks Reinfeldt ge röst åt en form av kritik som drabbade honom själv som statsminister.

– 'Du var ju så tråkig, läste på hela tiden och gav så långa svar'. Har tilliten brutits ned tillräckligt långt och man har idiotförklarat alla tillräckligt länge – bring in the clowns! Det skrämmer mig.

Vart är USA på väg?

– Jag har hört ledande amerikaner säga att det tankegods som Trump står för i förlängningen kännetecknar en diktatur. Om han fick totalt fritt spelrum, om checks and balances, inte skulle fungera. Det enda som gäller är lojalitet. Efter riksrätten sopar han rent med alla människor som har invändningar. Och det är väldigt oroväckande. Och plötsligt gör Boris Johnson detsamma i Storbritannien – gör sig av med alla som ställt sig upp mot honom.

Kan fyra år till med Trump resultera i en amerikansk diktatur?

– Säger man det betraktas man som någon som har gått för långt. Men jag tror att han kommer att fortsätta i tangentens riktning. Jag tror inte att han kommer att ändra sig. En del talar för att han kan bli ännu värre. Ordet diktatur ska vi vara lite försiktiga med. Med hans sätt att utmana syftet och tanken med den amerikanska demokratin och konstitutionen har vi inte sätt exempel på tidigare.

