Rekordhög temperatur uppmätt i Death Valley – 54,4 grader

Det var klockan 15.41 under söndagen amerikansk tid som den rekordhöga temperaturen uppmättes i samband med den värmevåg som just nu drabbar västra USA. Temperaturen på 54,4 grader, eller 130 Fahrenheit, är 0,4 grader högre än den rekordvärme på 54 grader som uppmättes i Death Valley 2013 och den varmaste temperaturen som uppmätts sedan åtminstone 1931.

Death Valley, en landsänka i Mojaveöknen i södra Kalifornien, är känd för sin enorma hetta och är USA:s varmaste, torraste och lägsta plats. 2018 var genomsnittstemperaturen i Death Valley knappt 42,3 grader.

Det är dock inte enbart Death Valley som under augusti drabbats av rekordtemperaturer. Under fredagen uppmättes en temperatur på 100 Fahrenheit, eller 37,8 grader, för första gången någonsin i Oakland i Kalifornien. Även i Phoenix i Arizona har rekordtemperaturer på 117 Fahrenheit eller 47,2 grader uppmätts. Enbart en gång tidigare har lika höga temperaturer uppmätts i Phoenix, och aldrig tidigare så sent som i augusti.

https://twitter.com/NWSPhoenix/status/1294412431049908224

Värmevågen som just nu drabbar USA har bland annat lett till stora skogsbränder som i sin tur ledde till att National Weather Service under lördagen tvingades utlysa en vädervarning för så kallade eldtornador, ett mycket sällsynt väderfenomen. De extrema temperaturerna väntas fortsätta åtminstone till helgen.

Det finns enbart två exempel på högre uppmätta temperaturer, 55 grader i Tunisien 1931 och 56,7 grader i Death Valley 1913. Dessa två rekordtemperaturer är dock enligt Washington Post omtvistade på grund av dåtidens mer opålitliga teknik.

https://twitter.com/NWSWPC/status/1295045677639176192