Stora protester efter Trumps bibel-framträdande

Det var den femte kvällen sedan demonstrationerna startade i fredags och långt fler än tidigare hade tagit sig till Lafayette Square framför Vita huset. Ungefärliga siffror pekade på minst ett par tusen människor, varav många skanderade ramsor och slagord åt raderna av poliser framför presidentbyggnaden.

”Say his name: George Floyd!”

”Who do you protect?”

”No justice, no peace. Racist police!”

Nationalgardet på plats utanför Vita huset. Foto: Evelyn Hockstein

Till skillnad från kvällen innan hade ledningen för de samlade federala och lokala styrkorna valt en passiv linje. Istället för att trycka bort demonstranterna med hästar, sköldar, gummikulor och tårgas avvaktade polisen i timmar bakom ett nyuppsatt stålstaket. Även långt efter det att utegångsförbud börjat gälla klockan sju.

En demonstrant tänder eld på den amerikanska flaggan. Foto: Evelyn Hockstein

Men så kom det inte heller någon ny begäran inifrån Vita huset – som det hade gjort under måndagskvällen inför president Donalds Trumps uppmärksammade promenad till St John’s Church intill Lafayette Square.

– Att tömma kyrkan så att han kunde få sitt lilla fototillfälle och skjuta tårgas på demonstranterna… det var så löjligt, säger Washingtonbon James Wilson, som exakt ett dygn senare sitter på den trappa där presidenten poserade med en bibel i hand.

James Wilson och Kerry Myrick sitter vid den plats där Donald Trump ett dygn tidigare poserade med en bibel sedan kravallpolis hårdfört röjt undan fredliga demonstranter. Foto: Lasse Wierup

Det James Wilson syftar på är den order som justitieminister William Barr, enligt Washington Post, ska ha gett till polisen om att gå hårt fram inför Trumps promenad. Kyrkan hade brandskadats av demonstranter under helgen och enligt tidningens källor var det symboliskt viktigt för presidenten att hedra kyrkan. Men såväl kyrkans överhuvud, biskop Mariann Edgar Budde, som mängder av andra har häcklat presidenten för det de som ser som ett skenheligt utnyttjande för politiska syften.

”Han höll upp bibeln… jag önskar att han också öppnade den ibland. Då hade han kunnat lära sig någonting”, sa exempelvis Joe Biden, demokratisk utmanare till presidentposten inför valet i höst.

Foto: Evelyn Hockstein

Även Kelly Myrick, som sitter intill James Wilson, såg tv-bilderna och blev provocerad. Efter det bestämde hon sig för att gå hit.

– Han var bokstavligen precis här i går, vi här är i dag. Det känns bra, ingen står över någon annan, säger Kelly Myrick till DN.

Kort innan hade den demokratiska senatorn Elizabeth Warren också kommit förbi platsen framför kyrkan för att ge demonstranterna sitt stöd. Det var bara timmar efter att Warren krävt svar från försvarshögkvarteret Pentagon om vilken roll militären eventuellt spelat i den hårdföra behandlingen av demonstranter i Washington DC och i andra städer.

Foto: Evelyn Hockstein

Militärpolis deltar sedan fler dygn i insatserna och frågan är nu om Pentagons inblandning kommer att öka. Under natten till onsdagen blev det känt att 1.600 soldater har flyttats till Washington DC-området från baser i North Carolina och New York. Förflyttningen hade föregåtts av hot från Donald Trump om att sätta in militären – och skarpa protester från demokraterna i kongressen.

