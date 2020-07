Republikanerna som vill hjälpa Biden vinna valet

USA-valet 2020

Reklamfilmen börjar med dyster musik och bilder på långa köer till sjukhus och kontor för att söka jobb. En berättarröst räknar upp tragedierna som präglar USA sommaren 2020. De otaliga dödsfallen i coronapandemin. Den kraschade ekonomin med drygt 40 miljoner arbetslösa.

– Ekonomin är i spillror. Trump hjälpte Wall street, men inte Main street, säger berättaren.

Titeln på filmen är ”Mourning in America”, sorg i USA.

Det är en tydlig blinkning till den mest berömda kampanjfilm som gjorts i USA det senaste halvseklet: Ronald Reagans ”Morning in America” 1984.

Där beskrevs hoppfullt hur USA förbättrats under Reagans första fyra år som president. Fler amerikaner än någonsin tidigare gick till jobbet och ägde sina hus, enligt den lugna berättarrösten, allt medan solen steg över Manhattan och mellanvästerns majsfält.

Donald Trump. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

I 2020 års version har Reagan bytts ut till Trump. Den amerikanska morgonen har blivit den amerikanska sorgen. Berättarrösten avslutar: ”Amerika sörjer. Och under Donald Trumps ledarskap är vårt land svagare, sjukare och fattigare.”

På Youtube har filmen setts mer än tre miljoner gånger. Men den kommer inte från Joe Bidens presidentkampanj, utan är skapad av Lincoln project, ett sällskap av före detta republikaner som avskyr Trump. De har slagit sig samman för att hjälpa Biden att vinna valet, och deras kampanjfilmer hör till de mest framgångsrika under valet hittills.

– Andra kampanjer är nöjda om 80.000 ser deras filmer online. Vi är missnöjda om de inte ses av minst en miljon, säger Lincoln projects grundare Rick Wilson till DN i ett videosamtal från Tallahassee i Florida.

Rick Wilson under ett videosamtal med DN. Foto: Martin Gelin

Wilson grundade Lincoln project tillsammans med ett dussintal inflytelserika republikaner, som också tröttnat på vad de såg som partiets ryggradslösa hantering av Trumps extremism. Medgrundare är Steve Schmidt, som var kampanjchef för John McCain 2008, och George Conway, som är gift med Trumps tidigare talesperson Kellyanne Conway. Nyligen anslöt sig även Stuart Stevens, som skötte Mitt Romneys presidentkampanj 2012.

– Trump står för en auktoritär nationalism som är livsfarlig för USA och för omvärlden. Men ingen auktoritär ledare kommer till makten utan medlöpare. Det är därför som vi har tagit avstånd från Republikanerna, säger Wilson.

En rad liknande grupper, som Republican voters against Trump, arbetar också för att hjälpa Biden vinna. Ofta innehåller reklamfilmerna vittnesmål från besvikna Trump-väljare som förklarar varför de inte kan rösta på honom igen.

George Conway till vänster, en av grundarna till Lincoln project, här tillsammans med sin fru Kellyanne Conway, Trumps före detta talesperson. Foto: Douglas Christian/Zuma Wire/Alamy

Rick Wilson tror att det är just strategernas långa bakgrund i republikanska kampanjer som gör dem så väl förberedda på att övertyga republikanska väljare.

– Vi märker att det är två budskap som fungerar särskilt väl på republikaner. Dels att det inte går att få ordning på ekonomin utan att först stoppa pandemin. Dels att vi nu har kvitton på hur Trumps grymhet, korruption, kaotiska ledarskap och inkompetens skadat landet.

Den minoritet av republikaner som ogillar Trump gjorde mycket väsen av sig inför presidentvalet 2016, men kunde inte stoppa Trump den gången. Men mycket tyder på att det politiska klimatet i landet är radikalt annorlunda inför det här valet. 2016 samlades ex-republikanerna bakom en andefattig, oberoende presidentkandidat, Evan McMullin.

Republikanen Steve Schmidt arbetade som kampanjchef för John McCain 2008 och är en av medgrundarna till Lincoln project. Foto: Mary Altaffer/AP

En väsentlig skillnad inför årets val är att dessa organisationer nu enats bakom Joe Biden.

– I det förra valet hade Trump fördelen att driva kampanj mot en demokrat som redan utsatts för 30 års smutskastning. Hillary Clinton betraktades i princip som en demon av många republikaner. Det var så lätt för dem att säga att de inte gillar Trump, men de kan bara inte rösta på Hillary.

– Den här gången har väljarna däremot sett hur Trump regerat som president. De har själva upplevt de fruktansvärda humanitära och ekonomiska kostnaderna av coronapandemin, säger Wilson.

Trump-kampanjens talesperson Erin Perrine avfärdar Lincoln project som ”ännu ett exempel på att träsket i Washington försöker plocka ned en folkligt vald president”. Perrine hävdar i ett pressmeddelande att Trump fortfarande har stöd av 94 procent av republikanerna. Men den siffran är från början av året. Under sommaren har stödet bland republikaner fallit och är nu drygt 80 procent. Bilden av Trumps väljare som oerhört lojala håller på att grumlas. En analys av New York Times visade nyligen att ungefär var sjätte Trump-väljare överväger att stanna hemma eller rösta på Biden. Det är just dessa väljare Lincoln Project nu riktar sig till.

– Kan vi vinna en tredjedel av denna grupp så är Trump chanslös, säger Wilson.

Joe Biden framträder vid ett evenemang den 14 juli i år. Foto: Olivier Douliery/AFP

Organisationerna har två konkreta mål, enligt Wilson. Det ena är att samla stödet för Biden i de viktiga delstaterna som avgör valet. Det andra målet är att störa och distrahera Donald Trump personligen. Som republikanska veteraner med kontaktnät som sträcker sig rätt in i Vita huset vet de själva hur de kan krypa under skinnet på presidenten.

Att kommunicera direkt med Trump är inte särskilt komplicerat. Trump följer Fox news dagligen och tittar i princip alltid på tre program: morgonshowen ”Fox and friends” och kvällsprogrammen med Tucker Carlson och Sean Hannity. Lincoln project köper konsekvent reklamtid kring dessa program, riktat just till marknaden i Washington DC, vilket gör att Trump ofta ser reklamfilmerna. Wilson hävdar att det fått omedelbara resultat.

– Vi vet att han blir oerhört irriterad av våra annonser och varje dag som Trump attackerar oss i stället för att attackera Biden är en bra dag. Vi har kartlagt åtminstone 20 tillfällen då Trump slösat värdefull tid under kampanjtal och presskonferenser på att reagera direkt på de reklamfilmer vi sänt på Fox news samma dag. Det mest uppenbara fallet var i Tulsa i juni, då han skulle göra sin stora comeback i kampanjen. I stället ägnade han åtta minuter av talet åt att svamla om att han var bra på att gå i trappor, säger Wilson.

När de landsomfattande demonstrationerna mot rasism svepte över USA i början av sommaren var det gott om politiska tyckare som påstod att kravallerna skulle gynna Trump. I stället har det blivit tvärtom. Runt 70 procent av amerikanerna säger att Trump misskött hanteringen av protesterna, medan Bidens opinionssiffror fortsatt att stiga. Jämförelserna med valet 1968, då Richard Nixon vann med ett auktoritärt budskap om lag och ordning, håller inte riktigt.

”Mourning in America” är en av flera kampanjfilmer som Lincoln project producerat. Foto: Alexander Mahmoud

– När Nixon blev president var 83 procent av USA:s befolkning vit. En mycket större andel bodde på landsbygden. I dag präglas USA av mycket mer mångfald, och fler bor i storstäder. Vi har en generation som vuxit upp med Obama som president. Att då som Trump försöka skrämma folk genom att säga att svarta människor är på väg till din villaförort för att döda dig? Det övertygar inte längre, säger Wilson.

Det mest oroväckande för Trumps kampanj är att vita pensionärer, den mest pålitligt republikanska väljargruppen i USA, börjat överge honom i protest mot hanteringen av pandemin.

I en opinionsmätning från Wall Street Journal i veckan leder Biden för första gången bland väljare äldre än 65 år.

– Jag märker det tydligt här i Florida, där vi har en hel del pensionärer. De är oroade över pandemin. De är besvikna på Trumps hantering. Vi såg i förra valet att det inte fungerade att attackera Trumps personlighet. Men nu kan vi däremot koppla ihop Trumps personlighet med konkret sakpolitik, hans misslyckande och nonchalans under pandemin, vilket varit betydligt mer effektivt i våra tester, säger Wilson.

I den senaste nationella opinionsmätningen från New York Times har Biden utökat sin ledning till 52 procent mot 37 procent för Trump. Ingen utmanare har haft en så stor ledning mot en sittande president sedan moderna opinionsmätningar började göras på 1960-talet.

Joe Biden går framåt i opinionsmätningarna. Foto: Olivier Douliery/AFP

Men Rick Wilson poängterar att Biden inte kan ta något för givet. Amerikansk politik är känd för snabba, dramatiska förändringar. Om något kan sänka Bidens kampanj under hösten så är det just en oväntad vändning som förändrar hela det politiska landskapet.

– Det största hotet mot Biden är dramatiska, externa händelser. Att Trump startar ett nytt krig i Mellanöstern. Att någon dör i Högsta domstolen. Det krävs något sådant för att förändra dynamiken inför valet. Det finns däremot ingen risk att Trump själv kommer att ändra sin kampanj. Han tar inte till sig motstridig information. Vi vet vem han är och det kommer inte att förändras, säger Wilson.

Däremot oroar han sig inte över att Biden kan göra om Hillary Clintons misstag, att ignorera det så kallade rostbältet i norra USA som avgjorde valet för Trump 2016.

– Vi lägger hälften av våra resurser på dessa delstater. Och Biden har redan lagt sex gånger så mycket kampanjpengar på Pennsylvania, Wisconsin och Michigan som Clinton gjorde. Hennes misstag kommer demokraterna aldrig att göra igen.