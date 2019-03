Robert Mueller – den särskilda utredaren som skyr offentligheten

En eftermiddag i början av juni förra året mötte jag Robert Mueller.

Det var i ett gated community i utkanten av Georgetown i nordvästra Washington DC.

Jag var där för att spela tennis med en kompis som då bodde i ett av kedjehusen.

Man var tvungen att legitimera sig för att släppas genom grindarna och när jag körde fram till vaktkuren såg jag ett bekant ansikte avteckna sig i backspegeln.

I bilen bakom mig satt en man med gråsprängd sidbena och livstrött uppsyn.

Kunde det vara…?

Min tenniskompis hade nämnt att han bodde granne med Robert Mueller men jag befarade länge att det var en skröna han drog för att göra mig darrig inför matchstart.

Men nu satt Robert Mueller verkligen bara meter från mig.

Min puls sköt i höjden.

Robert Mueller växte upp i universitetsstaden Princeton i New Jersey strax söder om New York, och senare i en rik del av Philadelphia. Foto: Charles Dharapak/AP

Vakten gav mig grönt ljus. Bommen gick upp. Jag körde in och parkerade vid tennisbanorna.

Vad skulle jag göra?

Sedan Robert Mueller accepterade uppdraget som Rysslandsutredare i maj 2017 har han inte ställt upp på en enda intervju eller gjort ett enda offentligt uttalande i eget namn, utöver åtal och andra domstolsdokument.

Chansen att han skulle göra ett spontant undantag för en perifer svensk reporter iklädd mjukisbyxor fick nog betraktas som obefintlig.

Ett samtal med Dagens Nyheter i hemmet?

Nej, skulle jag ha ringt på Robert Muellers privatbostad hade nog ett koppel av tungt beväpnade FBI-agenter uppenbarat sig i dörren.

Samtidigt kunde jag inte bara släppa iväg en av USA:s mäktigaste personer, den långsmala skugga som gäckat Trump sedan han var oförsiktig nog att sparka FBI-chefen James Comey den 9 maj 2017.

74-årige Robert S Mueller III utstrålar militärisk disciplin, en gammeldags vattenkammad hiearki. Foto: TT

Jag bestämde mig för att köra efter för att åtminstone bekräfta att det faktiskt var Robert Mueller jag skymtat bakom ratten.

Jag gasade uppför backen och tog till vänster, men där såg jag inga spår av Muellers bil, en rätt alldaglig trotjänare i budgetklass. Betydligt billigare än de stadsjeepar från Mercedes och Porsche som stod parkerade på många andra uppfarter. Området Mueller bor i är trivsamt, fullt av barnfamiljer och hurtiga pensionärspar. Men det är inte vräkigt.

Jag körde tillbaka mot tennisbanorna och tog höger, mot en gata med prydliga radhus som mynnar i en skogsdunge.

Och där var han faktiskt! Robert Mueller hade parkerat på garageuppfarten. I färd med att lyfta en golfbag ur, eller om det var i, bakluckan. Klädd i vit skjorta och mörka kostymbyxor.

Jag saktade in och försökte fixera honom med blicken, som man gör när man för första gången ser ett exotiskt djur på en safari.

En man med ett paraply visar sitt stöd för den särskilda utredaren Robert Mueller. Foto: C.B. Schmelter/AP

I efterhand minns jag upplevelsen som i slowmotion. Jag saktar ned, Mueller tittar upp mot mig, jag snurrar runt på vändplanen och får sedan en sista skymt.

Det låter fånigt. Men även luttrade Washingtonreportrar blir stjärnögda av Robert Mueller.

Antalet gånger som utredaren har synts i offentligheten sedan maj 2017 kan räknas på ena handens fingrar.

En gång skymtades Mueller vid gate 35 på den lokala Reaganflygplatsen i Washington DC. En annan gång sågs han med hustrun Ann i Applebutiken på Wisconsin Avenue i Georgetown. De fick hjälp med en laptop.

Att tänka sig Robert Mueller på Apple är lite komiskt.

Amerikanska Applebutiker är hypermoderna glaspalats utan synbar ordning: tjabbig personal glider runt och assisterar kunder vid långbord. Personalens jargong påminner litet om den på Joe & The Juice.

74-årige Robert S Mueller III utstrålar raka motsatsen: vattenkammad disciplin.

Robert Mueller, till höger, tillsammans med NSA-chefen Keith Alexander och CIA-chefen John Brennan 2013. Foto: Bebeto Matthews/AP

Att döma av hans armbandsur, en plastig Casio som kostar omkring 350 kronor, är Mueller heller inte överdrivet tekniktillvänd. På FBI, där han var chef under tolv år, verkar det ha resulterat i ett tillkortakommande. Myndigheten uppdaterade för sent sitt datasystem och processen kostade mer än tänkt, har Mueller själv sagt.

Trump har kallat Mueller för en “nationens skamfläck”.

Under snart två års tid har programledare på Fox news utmålat Mueller som korrupt, en man som slösat med amerikanska skattepengar.

Men åklagarens privata livsstil ter sig tämligen modest, närmast frugal i jämförelse med Trumps egna vanor.

Mueller har varit gift med hustrun Ann i 53 år. De spelar båda golf men Ann är bättre än maken, enligt Washington Post.

Varje vecka vårdar paret sitt äktenskap på en vardaglig italiensk restaurang i Washington DC. De umgås i en liten krets av gamla vänner. Mueller pratar sällan, eller aldrig, arbete på fritiden. En förklaring till varför så litet har läckt ur Rysslandsutredningen.

I brist på politiska utspel har amerikanska journalister närt en fascination för Muellers person.

Tidskriften New Yorker har korat honom till en “stilikon” och läst in samhälleliga budskap i hans vita buttondownskjortor och diskret mönstrade slipsar.

Journalisten som tecknat Muellers biografi, Garrett Graff, frågade en gång Mueller varför han envisas med vita skjortor när andra makthavare i Washington varvar med blå.

Robert Mueller under en presskonferens 2001, strax efter terrorattackerna den 11 september. Foto: Susan Walsh/AP

Mueller svarade på ett ”mer filosofiskt sätt” än han någonsin uttryckt sig tidigare, enligt Graff. När FBI riktade om sin verksamhet mot terrorismbekämpning efter 11 september 2001 tyckte Mueller att det var viktigt att påminna medarbetarna om byråns polisiära rötter, bland annat genom den vita skjortan.

Detsamma gäller nu i överförd bemärkelse: i ett land där Vita huset kämpar för att upplösa gränsen mellan sanning och lögn har Robert Mueller blivit symbolen för sanningslidelse och byråkratisk beständighet.

Han agerar som i en egen tidsrymd.

Robert Mueller växte upp i universitetsstaden Princeton i New Jersey strax söder om New York och senare i en förmögen del av Philadelphia. Pappan var chef på industrijätten Du Pont. Robert, eller Bob som han kallas, fick sin high school-utbildning vid St Paul’s i staden Concord i New Hampshire, en mycket exklusiv privatskola som då endast antog pojkar. Mueller excellerade i fotboll, hockey och lacrosse. Han spelade i samma lacrosselag som John Kerry, framtida demokratisk utrikesminister med samma gängliga kroppskonstitution som Mueller själv.

John Kerry och Robert Mueller spelade i samma lacrosselag som unga. Foto: Ted S. Warren/AP

Mueller utbildade sig till officer i marinkåren och dekorerades för sina insatser i Vietnamkriget under 1968, ett av krigets blodigaste år. När Mueller återvände till USA började han som allmän åklagare och arbetade sig upp inom justitiedepartementet. 1990 utnämndes han assisterande justitieminister med ansvar för flera tunga utredningar, som den mot Panamas diktator Manuel Noriega och italienskamerikanske maffiabossen John Gotti.

Efter en utflykt i den privata sektorn utnämnde George W Bush Mueller till chef för FBI sensommaren 2001, en vecka innan 11 september skakade världen.

Mueller var chef för FBI – den amerikanska säkerhetspolisen – under tolv års tid. Egentligen är förordnandet begränsat till ett decennium. Men under Barack Obamas presidentskap röstade en enig senat för att Mueller skulle få fortsätta ledarskapet under två år till.

Den tolvåriga FBI-karriären visar på Muellers förmåga att särskilja sin egen person från politiken. Decenniet efter 11 september är en extremt infekterad period i amerikansk politik, där Bushregeringen massavlyssnade sina egna medborgare och återupptog tortyr som verktyg i kampen mot terrorismen. Många nyckelpersoner ur den eran ter sig för evigt brända.

Robert Mueller skakar hand med James Comey. Barack Obama nominerade Comey till Muellers efterträdare som FBI-chef. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

Men Mueller gick i pension utan ärkefiender, som det verkar. När Rod Rosenstein, den biträdande justitieministern, utnämnde honom till Rysslandsutredare i maj 2017 hade Mueller stöd av båda partier. Trots att han är registrerad republikan sedan årtionden tycks ledande demokrater i kongressen ha hyst förtroende för honom.

Senatens justitieutskott jobbar över partigränserna i april 2018 för att skydda Robert Mueller om Trump skulle försöka avskeda honom. Foto: J. Scott Applewhite/AP7

Hur upprätthåller han sitt förtroende?

Diskreation är ett svar.

Slutenheten tycks falla sig naturlig för Mueller. Han är uppvuxen i amerikansk överklassmiljö där man hellre verkar än synas.

Ledarens stil smittar av sig på medarbetarna, som under Rysslandsutredningen varit närmast parodiskt hemlighetsfulla.

I fjol stötte reportrar på några underhuggare när de köpt snabbmat på hamburgerkedjan Shake Shack. En journalist noterade lite ironiskt: Aha, Shake Shack till lunch?! Men det vägrade Muellerutredningens talesperson att bekräfta. Kanske var det något annat i papperspåsarna.

Slutenheten kring utredningen innebär att få har en aning om hur slutrapporten faktiskt ser ut.

Clintonutredaren Kenneth Starrs slutrapport från 1998 var 445 sidor lång och full av närgångna uppgifter om bland annat Clintons utomäktenskapliga affär med praktikanten Monica Lewinsky. Kan vi vänta oss ett sådant målande material från Mueller? Det skulle i så fall vara ett undantag från den hårdkokta stilen i åtalshandlingarna, där utredaren radat upp kalla fakta.

Å andra sidan är turerna så många i utredningen att medborgarna nog skulle uppskatta en auktoriserad översikt av Rysslands försök att påverka valutgången 2016 och alla personer som åkt dit när de försökt vilseleda Mueller i förhör. Flera bokförlag har redan förberett inbundna upplagor av Muellerrapporten med förord av experter.

I vilket fall kommer vi i Washington DC nu att sakna Robert Mueller, mannen som vi aldrig såg skymten av men som var ständigt närvarande i politiken.