Rysk by belägrad av isbjörnar

”Nästan alla björnar är magra. Det finns både äldre och yngre björnar, samt björnhonor med sina ungar”, skriver Världsnaturfonden WWF i Ryssland i ett officiellt uttalande.

Byn Rypkajpij med cirka 600 invånare ligger i Tjukotka. Det är ett av Rysslands mest glest befolkade, arktiska områden som ligger på andra sidan Berings sund från Alaska. Det är intill den här byn som runt 60 strandsatta och allt hungrigare isbjörnar jagar efter föda, vilket har lett till att folk inte längre går ut.

Det är inte normalt för isbjörnar att leva nära människan, men klimatförändringen har lett till tunna isar i Arktis. Isbjörnen är helt beroende av isen för att kunna jaga säl. Björnarna som befinner sig i Rypkajpij vågar inte ge sig ut på isen, eftersom den fortfarande är för tunn. Enligt WWF har hösten i Tjukotka varit ovanligt varm – det blev minusgrader först i mitten av november och medeltemperaturen är fortfarande inte lägre än minus tio grader.

Just nu överlever björnarna i Rypkajpij på as efter valrossar, som fortfarande ligger kvar på stranden. Under tiden har byborna avbokat planerade konserter och övriga evenemang, och barnen förs till skolan i bussar. Björnarna omringar byn, och risken är stor för att de kommer att ta sig in bland husen för att leta efter föda när de blir tillräckligt hungriga.

”Isen har lagt sig, men den är fortfarande för tunn. Nu väntar byborna på att en ordentlig köldknäpp ska lösa problemet. De globala förändringarna i klimatet är en av faktorerna som ligger bakom den här situationen”, rapporterar ryska WWF.

Det blir allt vanligare i ryska Arktis att isbjörnar letar efter mat i närheten av människoboningar på grund av svaga isar som försvårar deras jakt. Det är då de samlas i flockar – i normala fall är isbjörnen ett solitärt djur. Sist WWF kunde iaktta en lika stor strandad björnflock i Tjukotka var 2014.