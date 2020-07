Rysk historiker döms till över 3 år i straffläger

Vad innebär domen, och vad är det Jurij Dmitrijev döms för?

– Enligt de första uppgifterna tycks det vara för sexuellt övergrepp på barn. Däremot frikändes han för åtalen om barnpornografiinnehav och och olaga vapeninnehav. Åklagaren hade yrkat på 15 år i straffkoloni. De tre och ett halvt åren motsvarar praktiskt taget den tid han har suttit inspärrad i häktet, vilket skulle innebära att han kommer att sättas på fri fot om några månader.

Det har varit en utdragen process; han greps och åtalades första gången 2016 för misstänkt innehav av barnpornografiska bilder. I själva verket handlade det om fotografier på den adopterade dottern som Dmitrijev tagit för att följa hennes hälsoutveckling; hon var bland annat svårt undernärd när hon vid tre års ålder hämtades till Dmitrijevs familj från ett barnhem. I april 2018 frikändes han, och släpptes från häktet. Men bara några månader senare greps han på nytt, denna gång anklagad för att ha begått sexuella övergrepp på adoptivdottern. Enligt Dmitrijevs dotter Jekaterina Klodt skrev adoptivdottern ett brev till henne att Dmitrijev var oskyldig. Sedan dess har hon varit onåbar för försvarssidan, under kontroll av hennes mormor och åklagarna.

Varför döms Dmitrijev?

– Åtalet var enligt en utbredd uppfattning en ren fabrikation. Ledningen i Moskva - och framför allt Vladimir Putin - ville statuera exempel. I dagens Ryssland är det inte är opportunt att gräva i de mörkare sidorna av Sovjetunionens historia. Ett skäl är att landets president kommer från säkerhetstjänsten KGB (numera FSB och tidigare NKVD). Ett annat är att den förhärskande statsideologin i Ryssland går ut på att Stalins terrorvälde inte är en så väsentlig sak så att den ska skymma hans roll som en stor ledare under kriget. Därför är det en nagel i ögat på Kreml att Dmitrijev har dokumenterat att minst 10.000 människor sköts ihjäl med nackskott och grävdes ned i Sandarmoch och andra skogar i Karelen av NKVD under åren 1937-1938. Dmitrijevs dotter Jekaterina Klodt har sagt att hela processen har gått ut på att smutskasta hennes far, så att han inte ska kunna fortsätta med sin forskning om Stalintidens offer. Hade han dömts till 15 år skulle den 64-årige Dmitrijev med stor sannolikt fått sitta i straffläger livet ut. Nu blir han trots allt fri i höst.

Hur påverkar domen den politiska situationen i Ryssland?

– Förmodligen inte särskilt mycket. De allt mer trängda ryska människorättsaktivisterna kan ändå inkassera en halv seger. Det värsta hände inte - att Dmitrijev skulle dö i straffläger.

Domen har antagligen påverkats av protesterna från ryska intellektuella och kulturarbetare, till exempel ett öppet brev till domstolen från 200 framstående ryska kulturarbetare, däribland filmaren Andrej Zvjagintsev och författaren Ljudmila Ulitskaja:

”I Ryssland är det ingen som blir förvånad över beställda rättegångar, men förföljelsen av Jurij Dmitrijev är unik, och en av de smutsigaste processerna i vårt land”, skrev de i brevet.

Även människorättsorganisationen Human Rights Watch hävdar att de brottsanklagelser som riktas mot Dmitrijev sannolikt är ogrundade och beror på hans människorättsarbete.

Allvarligare för Kreml är de folkliga massprotesterna i ryska Fjärran Östern mot att Kreml har avsatt och arresterat den regionale guvernören Sergej Furgal i Chabarovsk. Och det utbredda ekonomiska missnöjet i landet. Realinkomsterna och levnadsstandarden har sjunkit under de senaste åren, och särskilt de sista månaderna på grund av coronapandemin. I Moskva har polisen brutalt slagit ned på demonstrationer mot den författningsreform som låter Vladimir Putin förbli president till 2036.