Ryska diplomater utvisas efter mord i Berlin

Det har länge spekulerats om det spektakulära mordet på en georgisk man Berlin i augusti skett på uppdrag av den ryska säkerhetstjänsten. Den 40-årige mannen sköts till döds mitt på dagen i en park bara någon kilometer från det tyska regeringskansliet, i vad som beskrivits som ett professionellt utfört dåd.

Samtidigt som Ryssland har tillbakavisat alla anklagelser om att ligga bakom dödsskjutningen, har tyska säkerhetskällor och samstämmiga uppgifter i tyska medier pekat på hur spåren lett till Moskva.

Läs mer: Mördaren i Berlin planerade fly på elsparkcykel – spåren leder till Moskva

På onsdagen togs ett avgörande steg då Tysklands statsåklagare meddelade att denne tagit över mordutredningen från Berlinpolisen. Det sker endast då det finns konkreta misstankar om att en utländsk säkerhetstjänst eller en främmande makt är inblandad i ett attentat. ”Det finns tillräckliga bevis” för att mannen skjutits ”på uppdrag av statliga myndigheter i Ryssland”, sade en talesperson enligt tidningen Der Spiegel.

Strax därefter meddelade landets utrikesdepartement att två medarbetare vid ryska ambassaden i Berlin utvisas med omedelbar verkan, efter att dessa betraktats som ”oönskade personer”. Bakgrunden är att ryska myndigheter inte har velat medverka i utredningen, uppgav en talesperson för tyska UD.

Enligt källor till Der Spiegel kallade tyska UD till sig Rysslands Berlinambassadör Sergej Netschajew redan på onsdagsmorgonen.

Läs mer: Brodern till mördade mannen i Berlin lever i Sverige: Jag står nog näst på tur

En 49-årig man med ryskt pass greps kort efter mordet 23 augusti i år och har suttit frihetsberövad sedan dess. DN har tidigare berättat att mannen som misstänks för att ha avlossat de dödande skotten rest in i Tyskland under falsk identitet. Namnet i mannens pass och visumansökan finns inte i några officiella ryska register, vilket tyder på att hans identitet kan ha skapats av en statlig aktör. Han har valt att tiga under hela rättsprocessen.

Tyska myndigheter har fått kritik för att inte i ett tidigare skede ha uttalat sig om det misstänkta beställningsmordet, som riskerar att nu utlösa en diplomatisk kris länderna emellan. Ryssland utlovade under onsdagen att vidta ”hämndåtgärder”, enligt nyhetsbyrån AFP.

Fallet med har flera likheter med mordförsöket på den tidigare ryska dubbelagenten Sergej Skripal i Storbritannien våren 2018. Skripal och hans dotter förgiftades med nervgiftet Novitjok, men överlevde dådet. USA och EU var övertygade om att gärningsmännen agerat på uppdrag av den ryska säkerhetstjänsten och svarade med att utvisa ett stort antal ryska diplomater, vilket ledde till en politisk kris.