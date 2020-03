Ryska sopor hotar smutsa ner Östersjön – medborgarna ställer sig på barrikaderna

– Vi måste börja sopsortera i Ryssland. Annars blir vi aldrig av med de här avstjälpningsplatserna. Ingen vill bo på ett sopberg.

Kirill Maljusjkin drar upp luvan över huvudet. Vi kisar genom snögloppet. Nedanför våra fötter breder ett gigantiskt sår i landskapet ut sig – ett sandtag som är tre gånger tre kilometer stort. Här, mitt på den smala landtunga mellan Ryssland och Finland som heter Karelska näset, planerar tjänstemännen för Leningradområdet, som distriktet kring Sankt Petersburg heter, att dumpa en miljon ton sopor i året. Totalt ska en areal på 416 hektar fyllas med avfall.

Bara ett femtontal kilometer bort ligger Östersjöns strand.

Maria Filippova och Jekaterina Pratskovitj har på egen bekostnad placerat ut sopkärl i sitt villaområde Kivennapa utanför Pervomajskoje, där man kan sortera glas, plast, metall, papp och tetrapack. Resultatet är över förväntan. Foto: Jevgenij Jegorov

Anna-Lena Laurén i Sankt Petersburg Foto: Anna-Lena Laurén

Planerna avslöjades i början av året av en grupp miljöaktivister i Pervomajskoje, nordväst om Sankt Petersburg. Före kriget hette orten Kivennapa, på svenska Kivinebb – ett namn med anor från 1400-talet. Området tillhörde Finland fram till vinterkriget 1939 då Sovjetunionen anföll Finland. Efter andra världskriget tillföll det Sovjetunionen.

Nu mobiliserar invånarna för att stoppa myndigheternas planer. De förbereder sig på ett nytt slag i det riksomfattande krig som pågår i Ryssland, och som har döpts till sopkriget. Det går i korthet ut på att Ryssland håller på att dränkas i avfall, eftersom konsumtionen under de senaste 20 åren har mångfaldigats, samtidigt som de ryska myndigheterna har misslyckats kapitalt med att utveckla avfallshanteringen. Över 90 procent av soporna dumpas osorterade på enorma avstjälpningsplatser. De omgärdas i sin tur av korrupta affärsstrukturer där transportföretag, avfallsföretag och tjänstemän delar på vinsten.

– Det går att göra pengar på sopsortering också. Problemet är att det tar tid. Man måste lära människor hur det går till. Våra myndigheter är helt enkelt inte intresserade, de vill göra det enkelt för sig, säger Kirill Maljusjkin.

Först grävde de det här stora fula hålet i en vacker sandås. Nu tänker de fylla det med sopor. Allt vätska rinner rätt genom sandjorden och hamnar ut i Finska viken, säger Kirill Maljusjkin, vars hus ligger några kilometer från den tilltänkta avstjälpningsplatsen på Karelska näset. Foto: Jevgenij Jegorov

I närheten av sandtaget ligger sjön Ljublinskoje, som hette Siesjärvi medan området tillhörde Finland. I åratal har byggavfall dumpats i sjön. Om sandtaget fylls av osorterade sopor kommer sjön att förorenas ännu mer, säger invånarna. Foto: Jevgenij Jegorov

Att soptippen just på Karelska näset skapar en sådan debatt beror på att naturen i området är mycket känslig. Stora delar av landtungan består av sandmark, som släpper igenom all vätska. Stället där de gigantiska avstjälpningsplatserna ska byggas var ursprungligen planerat som naturskyddsområde. Det hade en hög, vacker sandås täckt med urskog: Torninmäki på finska, Basjennaja gora på ryska. Men för några år sedan lyckades ett företag utverka tillstånd att gräva ett sandtag i området.

Sandåsen finns inte mer. Kvar står en gigantisk grop, som myndigheterna alltså beslöt att fylla med sopor.

Planerna avslöjades i början av året av Larisa Bojkova, jurist i Pervomajskoje. I likhet med många av dem som protesterar mot avfallsplanerna är hon inflyttare från Sankt Petersburg. Hon tillhör den typen av urban medelklass, van vid att hitta information och utkräva ansvar, som växer i Ryssland.

– I slutet av året meddelade Sankt Petersburg att de ska börja diskutera var de nya soptipparna ska ligga. Jag gick in på nätet och insåg att de tänker bygga dem hos oss. Beslutet var redan fattat. Men de hade låtit bli att gå ut med det.

Bojkova slog på trumman. Hon skapade en grupp på sociala medier och inom kort hade tusentals människor gått med. Det platta, ledarlösa nätverket på Karelska näset kräver dels att avstjälpningsplatsen ska stoppas, dels att myndigheterna inför fungerande sopsortering.

På Karelska näset har det länge varit ett problem att folk dumpar sopor olagligt. Nu har invånarna på egen bekostnad satt upp en skylt med texten: “Om du kastar sopor här hittar vi dig” Foto: Jevgenij Jegorov

– Folk är redo att sortera. Men tjänstemännen vill fortsätta på samma sätt som de alltid har gjort. Gräva en gigantisk grop, dumpa alla sopor i gropen och komma undan med ett minimum av ansträngningar, säger Bojkova.

– Varför bygga en avstjälpningsplats högt på en urgrävd ås så allt rinner neråt? undrar Kirill Maljusjkin. Om de börjar dumpa sopor här kommer en massa förorenat vatten att rinna rätt genom sandlagren. Det hamnar i Systerbäck och därifrån ut i Finska viken.

Blir soptippen verklighet kommer den att ligga bara några kilometer från Maljusjkins hem. Själv är han ursprungligen inflyttare, med ett brinnande intresse för både historien och miljön på Karelska näset. På sin fritid har han läst in sig så väl att han kan alla de gamla finska namnen på byarna som rinnande vatten. Tillsammans med några grannar på egen hand satt upp skyltar för att hindra folk från att dumpa sopor olagligt.

Jussi Reinikainen är specialforskare på Finlands miljöcentral. Han säger att ska man bygga en soptipp i en sandås förutsätter det mycket dyra investeringar för att minimera miljöriskerna.

– Enligt EU:s direktiv om deponering av avfall får vatten inte rinna obehandlat ut från en avstjälpningsplats. Det måste finnas minst en meter jordlager av lera eller annan tät jordmån som inte släpper igenom vatten, allt vatten måste samlas upp och behandlas. Sand- och grusmarker släpper igenom vatten och därför måste man bygga en hård botten först om man ska placera en soptipp på ett sådant ställe. Jag känner inte till det här ryska projektet eller de lokala förhållandena i området i detalj, men dyrt blir det om man ska man bygga en soptipp i en sandås och samtidigt minimera miljöriskerna.

Huruvida de ryska myndigheterna är beredda att göra sådana investeringar är oklart. De inte har gett ut några detaljer om bygget. När jag ringer upp Pervomajskoje kommun är beskedet att ingen soptipp är under planering. Detta trots att Leningradområdet själv gick ut med sådana planer i ett pressmeddelande i början av året.

– Vi planerar ingen avstjälpningsplats i det gamla sandtaget, säger Aleksander Filanov, sakkunnig på Pervomajskoje.

– Men det står på Leningradområdets hemsida att det ska byggas två avstjälpningsplatser och en fabrik i området?

– Det finns inga beslut, säger Filanov och lägger på luren.

Maria Filippova vill inte ha några avfallsbrännverk i Ryssland, vilket är Kremls stora plan. Det kommer bara att leda till att mängden sopor ökar, säger hon. Vi måste istället minska mängderna avfall och sortera. Foto: Anna-Lena Laurén

Kampen mot soporna har lett till att invånarna nu själva gör myndigheternas jobb. I ett villaområde utanför Pervomajsk har två unga kvinnor, Maria Filippova och Jekaterina Pratskovitj, på egen bekostnad hyrt in en container som samlar in plast, glas, metall och papp. Var sjätte vecka töms kärlet och innehållet förs direkt till fabriker som använder det som råvara. Projektet går över all förväntan.

– Vi placerade ut containern i slutet av november. Vid första tömningen hade vi samlat ihop 500 kilo, andra gången 1.100 kilo och tredje gången 1.400 kilo. Folk lär sig snabbt. Det är struntprat att det inte går att lära ryssar sortera sopor. Myndigheterna borde bara göra det lätt för folk och placera ut sorteringskärl överallt, säger Maria Filippova.

Tillsammans med Jekaterina Pratskovitj lägger hon också regelbundet ut små filmer om sopsortering på sociala medier.

Maria Filippova och Jekaterina Pratskovitj jobbar med upplysning på sociala medier. Det är struntprat att det inte skulle gå att lära folk i Ryssland att sopsortera, säger de. Men sorteringen måste göras så tillgänglig som möjligt. Foto: Jevgenij Jegorov

– Den äldre generationen som minns återanvändningen på sovjettiden förstår vad det här handlar om. Och den yngre generationen kring 20 är också intresserad. De mest skeptiska är folk mellan 30 och 40. De är helt övertygade om att allt ändå sänds till en avstjälpningsplats, konstaterar Maria Filippova.

Många soptippar i Ryssland är proppfulla. Eftersom det är mycket lönsamt att ta emot sopor försöker ägarna röja mer utrymme genom att olagligt bränna avfall. I Koltusji ett tiotal kilometer öster om Sankt Petersburg har osorterade sopor bränts sedan 2015, vilket ledde till svåra luftföroreningar. Efter upprepade protester ingrep till sist myndigheterna. Nu ska soptippen avlägsnas helt och hållet.

I takt med att medborgare över hela Ryssland demonstrerar mot avstjälpningsplatser – det mest kända exemplet är Sjies i Archangelsk-området – försöker myndigheter åtgärda problemet. Inte genom sopsortering utan genom Kremls favoritmetod, nämligen att starta gigantiska projekt med så kallade supermoderna avfallsbrännverk. Sopaktivisterna motsätter sig kategoriskt de här brännverken.

Denna avstjälpningsplats i Koltusji utanför Sankt Petersburg började brinna i början av mars. Innan dess har sopor bränts olagligt här sedan 2015. Nu avlägsnas soptippen helt och hållet av myndigheterna. Illa skötta avstjälpningsplatser är ett stort problem i Ryssland. Foto: Alexander Belenkij

– Det leder bara till att mängden sopor ökar ytterligare, säger Maria Filippova. Vad vi behöver är lagstiftning om sopsortering.

I diket invid soptippen i Koltusji har osorterade sopor kastats huller om biller. Foto: Alexander Belenkij