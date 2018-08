”Ryssarna kan manipulera Trump för egna syften”

Säkerhetsfirman Chertoff i centrala Washington DC är ett gubbdagis för pensionerade spioner.

Avstånd från Vita huset: 482 meter.

I ett hörnkontor med halvt neddragna persienner halsar 73-årige Michael Hayden Cola Light direkt ur burken.

– Trump är ryssarnas nyttiga idiot, säger han.

Denna flintskallige general dekorerad med fyra stjärnor kan sägas förkroppsliga Donald Trumps föreställning om ”den djupa staten”, en sammansvärjning av underrättelsemän som bekämpar presidenten inifrån statsapparaten, ett träskdjurskollektiv som lever av destruktiva hemligheter. Häromdagen undertecknade 250 av dessa spioner och säkerhetstjänstemän ett upprop mot Trump, efter att presidenten berövat den tidigare CIA-chefen John Brennan möjligheten att ta del av hemligstämplad information.

Men värst av dem alla är förstås, i Trumps ögon, Rysslandsutredaren Robert Mueller.

– Trump är någon ryssarna kan manipulera för egna syften men som de samtidigt föraktar, säger Michael Hayden. Jag vet att den slutsatsen upprör många Trumpsupportrar men det är den mest välvilliga slutsats jag kan dra. Michael Hayden Biträdande chef för FN:s och USA:s styrkor i Sydkorea. Underrättelsechef för amerikanska styrkor i Bosnienkriget. Chef för signalspaningsmyndigheten National Security Agency (NSA) 1999-2005 och underrättelseorganisationen Central Intelligence Agency (CIA) 2006-2009. Fyrstjärnigt dekorerad general i flygvapnet. Dyrkar hemmalaget Pittsburgh Steelers (amerikansk fotboll) och en fått en gata uppkallad efter sig i närheten av stadion Heinz Field i Pittsburgh.

Michael Haydens slutsatser i frågan bör tas på allvar. Han rattade avlyssningsmyndigheten National Security Agency under George W Bush och var så lyhörd inför Vita husets order att presidenten befordrade honom till chef för spionfabriken Central Intelligence Agency (CIA) 2006. Det var på den tiden som USA:s underrättelseorgan jagade terrorister med tortyrmetoder. Skendränkning i hemliga djungelfängelser ingick i repertoaren.

Hayden är med andra ord ingen skönande. När han gästade Sverige i fjol för att medverka på ett panelsamtal under Nobelveckan pep han hem till USA innan festligheterna började i Blå hallen. Fotbollslaget Pittsburgh Steelers hade match och det gavs prioritet. En råbarkad hök, med samma maskulina jargong som Persbrandts supersnut Gunvald Larsson.

Trots den ideologiska tillhörigheten är det Michael Hayden och hans gamla underrättelsekollegor på CIA och FBI som axlat rollen som konservativ opposition under Trumps alltmer auktoritära styre.

Både Hayden och James Clapper, samordnande chef för amerikanska underrättelseorgan 2010-2017, har skrivit starkt Trumpkritiska memoarer. De sitter dagligen i CNN och levererar beska analyser med råförbannade ansiktsuttryck. Räknar man in tidigare FBI-chefen James Comey och dennes storsäljande verk ”A Higher Loyalty” har gänget sålt regimkritiska böcker i över en miljon exemplar.

Att plötsligt vara kelgris i liberala medier är ovant och obehagligt, säger Michael Hayden. Men ett pris värt att betala, då Trump är på väg att undergräva hela hans existensberättigande som spion.

Det är så Hayden förklarar sin nypåtagna roll som dissident. I ett halvt sekel jagade Hayden sanningar om USA:s fiender för att upprätthålla den inre säkerheten. Nu säger presidenten att sanningen är värdelös. ”Truth is not truth”, sade Trumpadvokaten Rudy Giuliani på tv-programmet ”Meet the press” förra söndagen. Världen skälver.

– Om inte spionage står i en högre princips tjänst förlorar verksamheten sin etiska grund, säger Michael Hayden.

I sina memoarer ”Playing to the edge” förklarar Hayden med ett Bob Dylan-citat: ”To live outside the law, you must be very honest”. Lever man utanför lagen måste man vara väldigt uppriktig. Är man beredd att skendränka misstänkta terrorister måste man åtminstone högakta den sanning som man hoppas att skurkarna ska gurgla upp. Annars: anarki.

– Vanligtvis skjuter ni journalister på mig eftersom vi har olika idéer om hur man ska inhämta sanningen. Den diskussionen har nu hamnat i bakvattnet. Vi kommer att återkomma till huruvida mitt elektroniska avlyssningsprogram var en bra idé eller inte. Nu gäller diskussionen själva betydelsen av sanning, som är en mycket större och viktigare fråga. Därför föses underrättelsefolk ihop med journalister. Vår gemensamma nämnare är sanningen. Sanningen är vår enda fristad. Vi utgör en gemensam friktionsyta mot administrationen.

När Trump varit president i tre, fyra månader – och dagligen farit med osanning – erbjöds en bekant till Hayden en senior position i Vita huset. Skulle hans bekant tacka ja? Hayden rådgav personen att tacka nej. En stor sak för någon som arbetat för staten i ett halvt sekel.

– I avsaknad av en egen moral kommer presidenten att konsumera din moral, din moraliska auktoritet och legitimitet, säger han. Det är inget lätt beslut. Jag har aldrig ifrågasatt presidentens legitimitet. Jobbar man för honom är man skyldig att försöka bidra till hans framgång. Men man kan inte anpassa sig till den grad att man blir mer möjliggörare än grindvakt. Skydda dig. För anteckningar. Förvara ett (uppsägnings)brev överst i byrålådan.

Frågan är om Donald Trump har en legitim poäng: kan man likna de mäktiga kritikerna i underrättelsetjänsten vid en ”stat i staten”?

I en färsk samlingsrecension av Hayden, Clapper och Comeys böcker i New York Review of Books ställer sig Tim Weiner den frågan, en prisbelönt underrättelsejournalist.

Weiner utgår från den händelse som tvingade bort Trumps tidigare säkerhetsrådgivare Michael Flynn från Vita huset.

Två veckor efter Trumps installation avslöjade New York Times och Washington Post att Flynn fört samtal med den ryska ambassadören i Washington DC; samtal som fångats upp av amerikansk underrättelsetjänst och sedan läckt till tidningarna. Flynn ljög om mötet, bland annat för FBI och står nu åtalad av Robert Mueller, som Flynn samarbetar med. Ett hot mot Trump, onekligen.

Men låt mig säga detta: det huvudsakliga problemet är inte ryssarna, det är vi själva.

Tim Weiner skriver i New York Review of Books att han under 40 års reporterverksamhet i underrättelseindustrin aldrig erfarit sådana realtidsläckor inifrån säkerhetstjänsten.

”Det väcker frågor. Har Trump rätt? Finns det verkligen en amerikansk stat i staten? Om så, är den ute efter Trump?”

Nej, svarar Michael Hayden. Det finns ingen ”stat i staten”. Bara staten. ”Tjänstemän som gör sitt yttersta inom lagens ramverk. Som visserligen inte alltid spelar schysst…”

Tim Weiner når en snarlik slutsats. Trumps dissidenter ska betraktas som statens skyddsänglar snarare än som dess sabotörer. Trump själv utgör det verkliga hotet mot den amerikanska staten.

Michael Hayden befarar att Trumps tal om en ”stat i staten” fått fäste i folkdjupet.

– En tredjedel av det här landets befolkning betraktar nu sin omvärld genom den linsen. Ju längre det pågår desto mer orubblig blir föreställningen. Dessa människor har surrat sig så hårt vid presidenten att de inte längre kan skilja sina politiska preferenser från sina personliga identiteter. Utmanar man en politisk föreställning som de har upplever de att man attackerar kärnan i deras person.

Det låter farligt?

– Det är väldigt farligt. Vi har sett resultatet av den slags glidning utomlands. Titta på Bosnien. Vetskapen om vad som faktiskt kan hända är kanske ytterligare en anledning till varför sådana som jag talar ut. Vi ser en rörelse mot blod och jord i definitionen av amerikansk identitet. Hur man blir amerikan? Man läser dokumenten, bevisar att man förstått innebörden och man är inne. Det är motsatsen till ett medborgarskap definierat av blod och jord.

Styrs Trump av Putin? Michael Hayden kallar Trump för ryssarnas ”nyttiga idiot”.

– Men låt mig säga detta: det huvudsakliga problemet är inte ryssarna, det är vi själva. Ryssland drar nytta av en situation som vi skapat på egen hand. Jag kan en del om hemlig påverkan. Det är svårt. Man kan inte skapa sprickorna. Man kan bara identifiera och exploatera sprickor som redan finns. Det har vi givit ryssarna möjlighet att göra.

Hayden tvivlar på att Mueller kommer att åtala Trump. Han kommer överlämna sin undersökning till kongressen, säger Hayden, som finner detta klokt.

– Du hör förmodligen att jag inte är ett fan! Samtidigt: om han avsätts från ämbetet genom riksrätt eller någon juridisk förveckling kommer en tredjedel av mitt land att uppfatta det som en kupp, iscensatt av folk som mig gentemot mannen som de valde till president. Vår enda väg ur detta är 2020.

Är du förvånad över Republikanernas hantering av Trump?

– Bortom förvånad, djupt besviken. Jag tror att partiet kommer att förintas. Vi rör oss mot en grundläggande omgruppering av den amerikanska partipolitiken. Demokraterna har lika djupa existentiella problem som Republikanerna. Den gamla högervänsterskalan är borta. Allt som betyder något är huruvida man tjänat eller skadats av globaliseringen. Vi får nya partier sprungna ur den frågan.