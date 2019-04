Rysslandsrapporten redan en bästsäljare i USA

Rysslandsrapporten är redan en framgång som bok betraktad.

Litteraturkritikern Carlos Lazoda skriver i Washington Post att rapporten är den bästa inifrånskildringen av Trumps Vita huset hittills, även om huvudpersonen (presidenten) kunde ha introducerats tidigare och titeln varit något snärtigare (”Report on the Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential Election”) .

God litteratur ger en mångbottnad bild av människan, och Rysslandsrapporten förmår fånga Trump i all hans osäkerhet. Klassisk är redan passagen från maj 2017 där Trump reagerar på beskedet att Robert Mueller har tillsatts som särskild utredare: Trump säger att det innebär slutet för honom som president, att han är ”fucked”.

Det har skrivits flera storsäljande böcker om president Trump tidigare – journalisten Michael Wolffs ”Fire and Fury” var den första kioskvältaren. Men Wolff uppfattas som slarvig och otillförlitlig.

Muellers intervjuoffer har leverat sina vittnesmål under ed och visat upp anteckningar skrivna efter möten med presidenten. Underkänner man Mueller som författare sår man samtidigt tvivel om den amerikanska rättsstaten (vilket inte har hindrat Trump från att avfärda rapporten som ”galen” och avfärdat anteckningarna som efterhandskonstruktioner).

Flera snabbfotade bokförlag har redan förpackat rapporten med förord och kommentarer och dessa utgåvor sköt omedelbart i höjden på bokhandlarnas topplistor.

En 640-sidig upplaga, med ett förord av den kände Harvardprofessorn Alan Dershowitz, toppar Barnes & Nobles försäljningslista. Högst på Amazon ligger en 736-sidig version från Washington Post med kommentarer av tidningens journalister, tidslinjer och annan information som ska hjälpa läsaren genom Muellers rätt snåriga stil.

Robert Mueller är alltså nu att betrakta som bästsäljande författare. Men det är osannolikt att utredaren kommer axla den rollen i offentligheten.

Gör den diskrete 74-åringen något framträdande blir det i kongressen i maj i form av ett vittnesmål inför justitieutskottet – sedan väntas han återvända till golfbanan, dock inte den Trumpklubb i Sterling, Virginia, som han och hustrun en gång var medlemmar i.