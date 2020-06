Så är läget i riskländerna WHO pekat ut

Under förra veckan ökade antalet nya bekräftade fall av coronaviruset i Europa för första gången på flera månader. Varje dag rapporteras omkring 20.000 nya sjukdomsfall samt 700 nya dödsfall.

Världshälsoorganisationens (WHO) Europakontor har pekade på torsdagen ut elva länder där de under de senaste två veckorna sett en ökad smittspridning som resulterat i betydande uppsving av antalet bekräftade fall.

Sverige var då ett av de utpekade länderna, men enligt statsepidemilog Anders Tegnell har WHO gjort en ”total felaktig tolkning av den svenska datan”. På fredagen ändrade WHO sin bedömning av Sverige och sade att smittspridningen fortfarande är relativt hög, men att den är stabil.

”Sverige har fått samhället med sig och har lyckats hålla smittspridningen på nivåer som den svenska sjukvården kan hantera” sade organisationen och tillade även att det finns ”flera positiva trender” i smittspridningen i Sverige.

Så här ser situationen ut i de övriga tio länderna som WHO lyfter fram med särskilt hög spridning:

Armenien

Rapporterade sitt första bekräftade fall av coronaviruset 1 mars när en smittad person anlände från hårt drabbade grannlandet Iran. I Armenien råder undantagstillstånd med anledning av pandemin och för två veckor sedan förlängdes undantagstillståndet så att det gäller fram till 13 juli. I ett försök att bromsa smittspridningen är det obligatoriskt att bära ansiktsmask på offentliga platser. Totalt har landet 22.488 bekräftade fall av covid-19 och 397 bekräftade dödsfall.

Moldavien

Det första bekräftade fallet rapporterades 8 mars när en 48-årig kvinna återvände till Moldavien efter en resa i Italien. Sedan dess har totalt 15.078 sjukdomsfall bekräftats och 502 dödsfall har rapporterats.

Första veckan i juni rapporterade Moldavien ett rekord av antalet nya fall och landets tidigare hälsominister beskrev situationen som ”utom kontroll”. Under den veckan rapporterades 1.449 nya fall av covid-19, vilket kan jämföras med de senaste sju dagarna då 2.346 fall har rapporterats enligt WHO:s statistik. Under våren har bland annat universitet och högskolor hållits stängda för att stävja spridningen av viruset.

Riskländer WHO pekat ut Antalet nya fall de senaste två veckorna per 100.000 invånare. Procentuell ökning jämfört med tidigare 14 dagars-perioden inom parantes. Armenien: 264 (21%) Moldavien: 118 (71%) Nordmakedonien: 100 (57%) Azerbajdzjan: 57 (46%) Kosovo: 56 (307%) Kazakstan: 31 (44%) Kirgizistan: 28 (241%) Albanien: 28 (133%) Bosnien-Hercegovina: 27 (149%) Ukraina: 25 (64%) Sverige pekades först ut som riskland, men WHO höll sedan med Folkhälsomyndigheten om att det ökade antalet fall beror på ökad provtagning: 155 (32%) Källa: Världshälsoorganisationen Visa mer

Nordmakedonien

27 februari rapporterades det första fallet i Nordmakedonien och i mars infördes undantagstillstånd i landet. För två veckor sedan lyftes undantagstillståndet men regeringen har lyft frågan om att det ska återinföras under en period på åtta dagar för att landet ska kunna genomföra det uppskjutna parlamentsvalet den 15 juli med nödvändiga smittskyddsåtgärder. I Nordmakedonien har 5.450 fall av smitta bekräftats och totalt 259 har dött.

Azerbajdzjan

Azerbajdzjan införde i slutet av mars restriktioner för att minska spridningen av viruset och i förra veckan förlängde regeringen dem till 1 augusti. Det innebär bland annat att landets gränser hålls stängda fram till dess.

Sista maj så öppnades köpcentrum, biografer, restauranger, skönhetssalonger och museum i större städer men de ska stängas igen efter att spridningen tagit fart på nytt i landet. Dessutom införs extra begränsningar mellan 21 juni till 5 juli, vilket betyder att boende i större städer endast får lämna sina hem med särskilt tillstånd.

174 bekräftade dödsfall har rapporterats i Azerbajdzjan och totalt har 14.305 personer bekräftats smittade.

Kazakstan

Storstäderna i Kazakstan kommer under helgen hålla köpcentrum, marknader och parker stängda för andra helgen i rad. I huvudstaden Nur-Sultan och den största staden Almaty kommer även kollektivtrafiken pausas under helgen och i huvudstaden uppmanas invånare också att stanna i sina hem. Under den senaste månaden har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat kraftigt. Totalt har över 19.000 fall bekräftas och 136 personer har dött sedan det första fallet rapporterades 14 mars.

Kirgizistan

I mitten av maj lättade landet på de hårdaste restriktionerna som infördes tidigare under våren. Då hävdes tillfälliga utegångsförbud och vissa verksamhet tilläts öppna igen, som städförtag, advokatkontor och resebyråer. I början av juni öppnades också inrikestrafiken med flyg och bussresor mellan provinser igen. Dessutom öppnades för kinesiska charterflyg till Kirgizistan, för att de som arbetar med kinesiska investeringar i landet ska kunna återuppta arbetet. Samtliga kineser ska testas före och efter inresa.

Efter lättnandena så skärptes restriktionerna till viss del i förra veckan då smittspridningen tagit ny fart i landet. I huvudstaden Bisjkek har all kollektivtrafik stoppats under helger och desamma gäller rutterna mellan landets regioner. Dessutom ska alla parlamentsledamöter testas efter att en ledamot bekräftats smittad.

I Kirgizistan har 3.954 sjukdomsfall bekräftats sedan det första fallet 20 mars. 43 dödsfall har registrerats, varav 11 av dem har rapporterats de senaste sju dagarna.

Albanien

I början av juni öppnade Albanien åter gränserna efter en lång stängning. Dessutom tilläts fotbollsmatcher utan publik och parker, gym och internetcaféer öppnade igen med nya hygienriktlinjer. I tisdags lyftes det undanstagstillstånd som rått i landet, men flera restriktioner gäller fortfarande, till exempel råder förbud mot stora sammankomster. Totalt har 2.192 personer smittats i landet och 48 dödsfall har rapporterats.

Bosnien-Hercegovina

Efter en stängd vår öppnade Bosnien-Hercegovina 1 juni sina gränser och restriktionerna för kommersiella flygningar till grannländerna Kroatien, Montenegro och Serbien lyftes. Dessutom öppnade Bosnien-Hercegovina för resenärer från andra länder om det gäller resor i tjänsten, på grund av medicinska skäl eller vid begravningar.

I mars så införde landet undantagstillstånd och en omfattande stängning gjordes. Sedan dess har en majoritet av företagen, butikerna och förskolorna återöppnat för att minska stängningens påverkan på landets ekonomi.

I Bosnien-Hercegovina har 172 dödsfall rapporterats och 3.675 bekräftade fall har registrerats.

Ukraina

Sedan det första bekräftade fallet i Ukraina den 4 mars har över 40.000 sjukdomsfall registrerats i landet. Totalt har 1.067 dödsfall rapporterats, varav 101 de senaste sju dagarna.

Stora delar av landet stängdes i mars för att stoppa en massiv spridning av viruset. I maj började regeringen lätta på restriktionerna, bland annat fick restauranger och gym öppnas samtidigt som kollektivtrafiken började köra igen. Från den 15 juni tillåts också flyg till och från landet.

De senaste veckorna har antalet smittade i landet ökat och nu ska fler sjukhus öppnas eftersom att vårdplatserna inte räcker om sjukdomsfallen ökar.

