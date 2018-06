Så är vardagen för kvinnorna i Irak efter IS skräckvälde

Sjubarnsmamman Tahira Abdullah förmanar sin sjuåriga dotter Noor när hon klättrar på bokhyllorna:

– Du kan ramla och slå dig!

Dottern fortsätter ändå att klättra runt och leta efter något. Mamma Tahira fortsätter att tjata, på mammors vis. Samtidigt lyfter hon hela tiden själv på saker, rotar runt bland gamla täcken, brickor och tekoppar som fallit till golvet. Kära ting, en gång omsorgsfullt utvalda. Men sedan hon använde dem sist har de använts av IS-terrorister efter att de tvingat sig in i hennes hem under offensiven i Mosul ifjol.

Tahira försökte in i det längsta att stanna för att skydda sitt hem, men till slut gick det inte. Hon och hennes sju barn tvingades att fly och i flera veckor bodde terroristerna i deras hus.

Tahira har ingen aning om vad de gjorde där eller vilka av hennes tillhörigheter som de använde. Inte heller om männen och deras familjer greps eller dödades i hennes vardagsrum eller kök. Försiktigt och med en min av avsmak går hon runt och letar efter det som en gång var hennes, medveten om att det när som helt kan hända något betydligt farligare än att dottern faller ner från bokhyllan: en mina, en granat eller ett vapen.

– Första gången vi kom hit efter befrielsen från IS, hittade vi en självmordsväst i källaren. Polisen fick komma hit och desarmera den, säger Tahira och ryser vid minnet.

Sjubarnsmamman Tahira Abdullah säger förmanande till sin sjuåriga dotter Noor att hon inte får klättra på bokhyllorna. Foto: Lotta Härdelin

Vi befinner oss i det som kallas gamla Mosul, öster om floden Tigris, i de kvarter som var IS sista fäste i terrorgruppens irakiska huvudstad. Här ligger den ökända al-Nurimoskén där IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi utropade rörelsens kalifat under sommaren 2014.

Nu är moskén en sönderbombad stenhög. Det var i dessa kvarter som IS i Mosul gjorde sin sista dödsryckning i juli förra året, efter att ha tryckts in, omringats, och till slut besegrats av irakisk militär. Med hjälp av den USA-stödda koalitionen och även shiamilis från Iran.

Vi går gata upp och ned med sönderbombade och sönderskjutna hus. Vi kryssar mellan krossade fotoramar med familjebilder, barnskor i storlek 23 och en gryta som säkert använts för stora familjemiddagar. Resterna av en vardag. Den söta klistriga lukten från de döda som ligger under rasmassorna sätter sig i näsan och går inte att bli av med på dagar. Vart vi än går kommer folk fram och vill berätta sin historia:

Pappan vars son fick stresseksem under kriget och tappade håret.

Kvinnan som togs in till sjukhuset efter en flygbombning och hörde IS-läkaren säga: ta hennes njure. När hon vaknade hade hon ett ärr på sidan av magen.

Småbarnsmamman som visar sina händer som IS piskade för att hon inte dolde dem med handskar.

Och sjubarnsmamman Tahira Abdullah och flickan Noor som vi möter utanför familjens hus efter att de varit där och hämtat en fläkt.

– Vi har lånat en bostad, men där finns ingenting så jag hämtar det som fortfarande är helt här i vårt hus, berättar hon.

Tahira och dottern Noor är tillbaka i sitt hus. Eller, tillbaka i det som återstår av det. En granat har slagit ner i taket, det är stora hål i väggar och de ägodelar som finns kvar ligger begravda under grus på golvet. Foto: Lotta Härdelin

Tahira Abdullahs familj valde att stanna kvar i Mosul även efter att IS intagit staden. Många sunnimuslimer hade länge varit missnöjda med den irakiska regimen och hoppades att IS skulle komma med förändring. Det var ur det missnöjet som rörelsen en gång kunde slå rot.

Min man fick svårt andas av dammet och efter ett par dagar slutade han att leva. Vi hade ingen möjlighet att ta honom till ett sjukhus eftersom striderna var för intensiva

När befolkningen snart förstod att IS istället stod för extremism och våld, stannade ändå en del kvar eftersom de var rädda för att förlora hus och ägodelar. Tahira tyckte inte heller det var säkert för de tre döttrarna att bo i ett flyktingläger. När andra flydde, tog de skydd en våning ned, i källaren. Där bad de en bön om att få överleva.

– Under åren kom IS närmre och närmre oss. Jag höll mina döttrar inne, de fick inte gå i skolan eller leka ute. Jag försökte att inte prata med någon, varken män eller kvinnor. Jag såg alla utländska och irakiska IS-kvinnor som gav order om kläder och annat, men jag undvek dem.

När den irakiska militären och den USA-ledda koalitionen började sin offensiv blev livet en mardröm.

– Vi var i källaren i flera veckor för att skydda oss från flygbombningar och raketer, men en dag kom en IS-raket genom taket. Min man fick svårt andas av dammet och efter ett par dagar slutade han att leva. Vi hade ingen möjlighet att ta honom till ett sjukhus eftersom striderna var för intensiva.

Med smärta i blicken berättar hon hur familjen tvingades ha kvar den döda kroppen i huset tills en av de fyra sönerna lyckades begrava honom på en jordplätt en bit bort. Hon orkar inte gå dit och se platsen där hennes man vilar, i dag under utbrända bilar och bråte. Strax efter hans död kom tio IS-terrorister från ett rysktalande land. De krävde att familjen skulle ge sig av. IS-terroristerna skulle flytta in där med sina egna familjer.

–Vi vågade inte säga nej och vi lämnade huset i omgångar. Jag var rädd att alla skulle dö om vi gick tillsammans, säger Tahira.

Hon är trött. Hon vill flytta hem, men vet inte när det är möjligt. Olika team letar fortfarande efter lik och sprängmedel i gamla Mosul, ingen vet hur mycket som återstår, och sedan måste staden byggas upp igen. Det är dyrt, svårt och en lång process.

Ändå är det enklaste arbetet just nu att bygga hus.

Åttaårige Abdel tappade allt sitt hår av rädsla när granaterna föll över hans bostadsområde i Mosul. Foto: Lotta Härdelin

I spåren efter IS står Irak inför ett dilemma. Kvar finns inte bara bråten och sprängmedel. Det finns även de som på olika sätt stöttat, varit tvingade att stötta, varit aktiva medlemmar eller är familjemedlem till någon av terroristerna. Myndigheterna vet inte vad de ska göra av alla som på olika sätt haft med IS att göra.

Det finns ingen konkret plan för hur och vem som ska straffas. Det finns inte heller en gräns för hur långt hämndbegäret får gå. Risken är att det blir en massbestraffning av framför allt sunnimuslimer vilket riskerar att åter skapa ett farligt missnöje.

Ungefär 20 mil bort i staden Tikrit, en gång Saddam Husseins högborg, har myndigheterna stängt in en grupp kvinnor och barn som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Familjemedlemmar till IS-terrorister. De har inte själva varit aktiva i rörelsen. men deras lojalitet har varit oklar. De flesta kommer från Mosul eller städerna runtomkring där IS länge hade kontrollen.

Efter flera koppar te och diskussioner med högt uppsatta befäl tillåts vi komma in och intervjua familjerna.

Det första vi möts av är en grupp glada barn. Alla vill hålla våra händer och frågar vad vi heter, var vi kommer ifrån och vad vi vill. De är smutsiga, flera av dem är utan skor och de verkar gränslöst uttråkade. Innanför den karga inhägnaden finns inga aktiviteter, skolor eller något som kan kallas barnvänligt.

Jag är ensam kvar, mina söner är döda och mina döttrar eller sondöttrar är fängslade

I ett av de enkla tälten, vars duk lossnat lite i hörnet efter att den sandpiskande vinden rivet upp den, sitter mormodern Faisal Ahmad, 65 år. Runt henne springer 9 barnbarn. De allra flesta är 1-2 år, förutom de två äldste som är 6 år och gör sitt bästa för att hålla ordning på de små. Inte heller de barnen har skor, flugor kryper överallt i deras ansikte och det luktar av blöjor som behöver bytas.

– Jag är ensam kvar, mina söner är döda och mina döttrar eller sondöttrar är fängslade, säger mormodern uppgivet.

Hon berättar att familjen kommer från en mindre ort mellan Tikrit och Mosul, men att de befann sig i gamla Mosul i juli 2017 när offensiven pågick som mest intensivt. En dag dödades flera av hennes söner och svärsöner i en flygattack. Hon beskriver platsen där det skedde och det visar sig vara bara gator ifrån Tahiras hem som vi besökt.

Mormodern Faisal med barnbarnen Zainab, Saba, Aisha, Juma, Saif, Osman, Salaheddin, Rimas och Hala. Foto: Lotta Härdelin

Faisal Ahmad försöker inte låtsas att sönerna var oskyldiga offer. Först säger hon att hon inte vet så mycket om deras relation med IS, men senare berättar hon att de flyttade till gamla Mosul med IS.

– Jag försökte stoppa dem men de lyssnade inte. Deras barn har inte med detta att göra, säger hon.

Hennes svärdöttrar och döttrar bestämde att resten av familjen måste fly efter flygattacken. De skaffade falska id-kort för att ta sig förbi den irakiska militären. Men polisen grep dem under flykten. De yngre kvinnorna togs till fängelse, misstänkta för medlemskap i IS, medan mormodern och barnbarnen togs till Shahamalägret utanför Tikrit där vi möter dem.

– Vi flyttades några gånger men har varit här kanske nio månader, berättar hon.

Lägret är Tikrits ömmande punkt. En symbol för IS men också för den orättvisa som sunnibefolkningen känner sig drabbad av. IS tog kontroll över Tikrit strax efter att Mosul föll i IS händer.

Alla befarade att nästa anhalt var Bagdad. Paniken spred sig i huvudstaden som bara var ett par timmar bort. Vissa internationella arbetare skickades hem, mer säkerhetspersonal placerades runt internationella byggnader, exempelvis ambassader, och befolkningen höll andan.

Räddningsarbetare klättrar romkring bland rasmassorna i Mosul. Det stinker av liklukten och det är flugor och insekter överallt. Foto: Lotta Härdelin

Generallöjtnant Juma Anad Sadoun, som vi möter på hans kontor i Tikrit, var där när allt var som värst 2014. Men IS slogs ganska snabbt tillbaka just i Tikrit och 2015 hade den irakiska militären åter kontroll över staden. Mitt bland alla färgglada plastblommor och guldiga detaljer på hans kontor har Juma Anad Sadoun därefter tagit flera beslut om operationer mot IS och är fortfarande beredd att slå till mot någon av alla de sovande celler som finns runt Tikrit.

Generallöjtnanten är bekymrad över Iraks tillstånd. När vi möter honom har precis det första parlamentsvalet efter IS sammanbrott genomförts. Väldigt få våldsamheter har rapporterats men valdeltagandet var bara 44,5 procent. Med det underlaget ska nu en regering bildas och en ny premiärminister tillsättas. Fakta.Shia och sunni Av dagens runt 1,6 miljarder muslimer, så beräknas cirka 85 procent vara sunnimuslimer. De enda stater där shia är i majoritet är Iran, Irak, Bahrain och Azerbajdzjan. I Iran är shiaislam statsreligion. Shia och sunni har mycket gemensamt: Koranen, de fem grund­pelarna i islam, trosbekännelsen, pilgrimsfärden till Mecka, fastemånaden ramadan och påbudet att ge allmosor, exempelvis. Splittringen handlar om hur det muslimska ledarskapet efter profeten Muhammeds död år 632 skulle fortsätta. Enligt sunnimuslimsk inriktning hade Muhammed inte utsett någon efterträdare, i stället var det upp till muslimerna att vägledas utifrån Koranen och exempel från hur Muhammed levde. Enligt shiainriktningen hade Muhammeds släkting, Ali ibn abu Talib, utsetts som en efterträdare. Ledarskapet skulle sedan gå i arv till Alis ättlingar. Motsättningarna mellan shia och sunni har förstärkts i Mellanöstern under 2000-talet, där politiker utnyttjat och spelat på sekterismen. I Syrienkriget stöder det shiamuslimska Iran Syriens diktator Bashar al-Assad, medan det sunnimuslimska Saudiarabien pumpar in vapen och pengar till milisgrupper som bekämpar honom.

Den utsedda premiärministern ska sedan hålla samman de olika splittrade shiagrupperingarna i landet och mäkla en hållbar situation med kurderna som folkomröstade om självständighet förra hösten vilket ledde till sammandrabbningar mellan de båda grupperna. Han ska också navigera mellan Iran, USA och Saudiarabien som alla har olika intressen i landet. Och han måste få sunnibefolkningen på sin sida så att det inte återigen skapas en grogrund för ett missnöje som leder till ett nytt IS eller värre.

– Här i Tikrit bor nästan bara sunnimuslimer och vi är oroade, säger Juma Anad Sadoun.

Han och flera andra som vi möter talar om fruktan för en massbestraffning av sunnimuslimer, vare sig de hade med IS att göra eller ej. Kvinnolägret Shahama är en ständig påminnelse om detta hot, eftersom det funnits mycket kritik mot att det främst varit vanliga sunnifamiljer som låsts in där.

Det har riktats kritik mot kvinnolägret Shahama eftersom det främst är varit vanliga sunnifamiljer som låsts in där. Foto: Lotta Härdelin

Generallöjtnant Juma Anad Sadoun vet att irakiska myndigheter måste hitta en lösning för kvinnolägret snart. Det var han som i augusti 2016 rekommenderade att separera män och kvinnor och låsa in alla som misstänkts haft samröre med terroristorganisationen.

– Vad hade du gjort själv? Vi var rädda för att kvinnorna skulle ringa sina män och ge dem viktiga underrättelser. Jag var tvungen att agera och kom på idén att skapa ett IS-läger för kvinnor.

Siffrorna varierar något men han säger att det finns runt 150 familjer i lägret, vilket innebär 150 kvinnor med 5-6 barn. Kvinnorna får inte ha några mobiltelefoner eller lämna lägret utan poliseskort. Någon gång i veckan får de gå till ett annat flyktingläger och handla eller tilldelas mat. Barnen går i en skola i samma läger. En sjuksköterska kommer då och då på besök men utöver det har de ingen rätt till vård.

Hennes enda brott är alltså att hon gift sig med en man vars ena bror tillhörde IS

Tidigare satt där många kvinnor från Tikrit, inte sällan fruar i sunnifamiljer. Men de vi möter nu har gripits efter offensiven mot Mosul och området Tal Afar där IS höll många av sina kidnappade kvinnor som gisslan. De har flyttats runt i olika läger och slutligen placerats i Shahamalägret. De flesta berättar öppet att deras makar, söner eller döttrar varit med i IS.

– Min äldsta son var IS-soldat och nu ska vi straffas, säger en äldre kvinna som vi möter.

Hennes svärdotter Rina tvingades föda i lägret eftersom hon inte fick vara på sjukhus utan övervakning. Nu ligger den 40 dagar gamla bebisen Neba på en madrass i det varma tältet.

– Hennes enda brott är alltså att hon gift sig med en man vars ena bror tillhörde IS. Hur länge ska vi sitta här?

Rina tvingades föda i lägret eftersom hon inte fick vara på sjukhus utan övervakning. Foto: Lotta Härdelin

Kvinnan visar oss till Faisal Ahmad med de nio barnbarnen. Den trötta mormodern orkar knappt svara på våra frågor om att hennes söner var med i IS. Hon hänvisar till de små barnen som sitter runt henne och undrar om de har något ansvar.

Hon är rädd för deras säkerhet, både i lägret och om de släpps ut.

– Ett annat barnbarn greps tidigare, nu måste jag skydda dessa barn.

Ibland har Shahamlägret kallats rehabiliteringsläger men de vi möter säger att det inte pågår någon form av återanpassning. Barnen har sett fruktansvärda scener, en del av dem har levt nära IS-terrorister och kanske själva burit vapen. Det skulle behövas insatser. Men istället sitter de kvar i lägret på obestämd tid.

– De säger att vi ska släppas ut vilken dag som helst, men den dagen kommer aldrig, säger Faisal och skakar på huvudet.

När vi lämnar lägret kommer en mamma fram och frågar om jag kan adoptera hennes dotter, ta henne ifrån lägret och ge henne en annan framtid. Jag vet inte om hon menar allvar för samtidigt håller hon dotterns hand hårt, men hennes ord visar hur desperat situationen är.

Kvinnorna och barnen i lägret kan varken straffas eller frias, de lever i ett vakuum utan bäst före datum. Många är änkor, andra väntar på sina fängslade män. Men ingen vet vad som kommer hända nästa dag och om deras barn någonsin kommer få en normal vardag med skola, lek och sysslor i hemmet.

På vägen tillbaka till Bagdad döljer vi vårt hår och ansikte när vi kör genom vissa byar. Det finns sovande IS-celler och det är fortfarande bäst att vara försiktig. Framme i Bagdad är det feststämning efter parlamentsvalet. I Bagdad är såren efter IS inte lika öppna, det är snarare framtiden som oroar.

Det är svåra förhållanden i kvinnolägret. Juma, två och ett halvt år, bor i Shahamalägret med sin mormor Faisal. Foto: Lotta Härdelin

Men ännu så länge går huvudstaden genom sin ljusaste period på många år. För 10-12 år sedan under USA:s invasion var det en spökstad, ingen vågade gå ut. När IS kom till Irak hängde ett ständigt hot om självmordsattentat över staden. Även om IS aldrig tog kontroll av Bagdad utfördes en rad stora dåd som dödade hundratals personer. Nu är mammor med barnvagnar ute på gatorna, ungdomar hänger längs trottoarerna och dansar till musik från mobiltelefonerna och allt fler kaféer slår upp dörrarna.

Men inne i Bagdads domstol är IS fortfarande närvarande. Här sopas de sista IS-resterna bort. Sedan januari pågår rättegångarna på löpande band i två rättssalar. Processen är summarisk. Personer som deltagit i någon form av IS-aktivitet döms till döden och aktivt medlemskap leder till livstid eller 20 års fängelse. Ytterst få får någon annan form av straff.

När vi kommer till domstolen sitter ett tiotal IS-fångar på huk i korridoren. De har sina ansikten mot väggen och bär handfängsel. En efter en förs de in och åtalen läses upp. Ibland avbryts IS-processerna av något annat, en stulen mobiltelefon eller ett gammalt fall om al-Qaida från 2009. Men majoriteten av männen är åtalade för IS-aktiviteter.

Se dig omkring: Så ser det ut bland resterna av Mosul

Exempelvis att de krävt människor på pengar, varit trafikpolis för IS eller deltagit vid avrättningar. När en man bryter samman och slänger sig handlöst på marken kallar domaren fram vår tolk och försäkrar sig om att vi förstår att det är ett skådespeleri. 10 minuter senare döms han till livstids fängelse.

Efter en stund är det dags för de åtalade kvinnorna, för dagen två icke-irakiska äldre kvinnor, att möta domaren.

Först förs 65-åriga Samam Jan från Turkiet in. Vi får aldrig veta om det är hennes riktiga namn eller något som hon kallats i IS-kalifatet. Hon har en svart sjal tätt om huvudet och lång svart fotsid kappa. Över den har hon fängelsets fångdräkt för kvinnor, en rosa rock. Bakom henne väntar en kvinna från Uzbekistan, med tjocka glasögon och samma rosa fängelsedräkt.

Domaren läser snabbt ur åtalet, rabblar att Samam Jan kommit från Turkiet med sin son och sitt barnbarn. Familjen har dödats i en flygattack i Tal Afar, IS sista större fäste i Irak och som de förlorade kontrollen över under hösten 2017. Enligt åtalet ska kvinnan ha försökt fly tillsammans med andra kvinnor från Tal Afar och greps då av den kurdiska styrkan Peshmerga.

Kvinnan har ingen advokat med sig utan får en tilldelad sig på plats. Efter att åklagaren sagt att bevisningen räcker för att fälla henne talar advokaten i tre minuter. Kvinnan får lov att uttala sig.

–Jag har inte mottagit pengar, jag var bara hemmafru, säger hon tyst på turkiska.

Hon förs ur salen, den annan kvinnan från Uzbekistan förs in och scenen upprepas. 10 minuter senare förs de tillbaka in igen och båda döms till 20 års fängelse. Ingen av dem visar någon sorg, rädsla eller ilska. De går bara ut i korridoren och väntar på vakten.

De får inte tala med journalister men Samam hinner berätta för mig att hon kommer från staden Konya i centrala Turkiet, en stad som ofta beskrivs som den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan maktcentrum men som också anklagats för att ha en stor sovande IS-cell.

–Ingen i min familj är kvar där, säger hon innan en person från den turkiska ambassaden stoppar henne.

Kvinnor som på olika sätt haft samröre med IS väntar på att få komma in i domstolen. Foto: Terese Cristiansson

Sedan januari har Bagdads domstol dömt minst 300 IS-terrorister till döden och totalt har runt 1000 dömts, enligt tidningen The Nationals uppgifter i april. Nästan dagligen ställs runt 20 nya personer inför rätta för IS-aktiviteter i Bagdads domstol. Men det pågår även rättegångar på andra platser. I Bagdads domstol är nästan samtliga män irakier. Kvinnorna är från andra länder, många från Turkiet, och flera av dem har dömts till döden.

Nästan alla kvinnor hävdar att de kom med sina män och knappt var medvetna om var de befann sig och vad deras män gjorde.

Många av de åtalatade är under 18 år, i korridoren utanför rättssalen står Sarah, 17 år, med bebisen Tasmania, 10 månader, på armen. Hon säger att hon är från Tadzjikistan och att hon kom till Irak med sina föräldrar och giftes bort till en turkisk IS-terrorist. Han dödades i en flygattack och hon flydde. Hon har varit i ungdomsfängelse i fyra månader men eftersom hon är minderårig kan hon inte dömas till fängelsestraff. Ingen kan svara på när eller hur hon ska släppas.

Inte heller den turkiska mormodern Samam vet vad som kommer hända härnäst. Kommer hon att få avtjäna sitt straff i Irak eller förs hon hem till Turkiet?

Hon rycker bara på axlarna när jag försöker fråga genom gallret till cellen där hon väntar på sin fångtransport.

Kanske är det inte särskilt många som bryr sig om de åtalade IS-terroristernas framtid, inte efter hur IS hanterat andra kvinnor, barn och kristna. Men när vi lämnat domstolen hänger frågan kvar, är alla verkligen skyldiga och ska alla straffas på samma sätt?

Tahira Abdullah tycker att kvinnorna förtjänar lika hårda straff som männen. Foto: Lotta Härdelin

Att rättvisa skipas är förstås helt avgörande för att Irak ska kunna återuppbyggas. Men risken är att snabba rättsprocesser slår mot fel personer och att ilskan åter får fäste bland sunnibefolkningen.

Det finns ett moraliskt ansvar bland som tittade på utan att göra något. Men när tar ansvaret för IS brutalitet slut? Vid mamman, farbrodern, grannen eller den nyfödda bebisen? Vem ska dömas och vem ska låsas in i ett torftigt läger? Var går gränsen?

De var ju där, tittade på och gjorde inget för att stoppa något. De förtjänar att dö allihop

När vi åter befinner oss i IS fallna huvudstad, längs floden Tigris i Mosul, frågar jag mamman Tahira Abdullah om hon tycker att kvinnorna förtjänar lika hårda straff som männen?

Hon fnyser.

– Det är klart de gör. De var ju där, tittade på och gjorde inget för att stoppa något. De förtjänar att dö allihop, säger hon.

Men det finns ett problem, påpekar hon och flera andra som vi möter på vår resa, och det är bevisningen och gränsen för vem som var IS-anhängare eller ej. I Mosul är den stora frågan: Alla de döda människor som hittas under rasmassorna, var de alla verkligen terrorister? Var är då alla försvunna civila? Frågorna ekar obesvarade i Mosul.

– Många civila dog här också och de bör inte läggas i en massgrav med IS-terrorister, säger Tahira Abdullah medan hon åter igen förmanar dottern Noor att inte dra i saker i huset.

Bara några kvarter bort pågår dagens intensiva arbete med att leta döda kroppar i rasmassorna längs flodbanken. Det stinker av lik och det är flugor och insekter överallt. Ibland kommer det en bil som skickar ut rök för att ta bort stanken och insekter, men det hjälper föga.

Räddningsarbetare bär bort likdelar som grävts fram ur ruinerna av det som återstår av östra Mosul. Räddningsarbetarna berättar om att de hittar 200-300 lik om dagen. Foto: Lotta Härdelin

Innan räddningspersonalen kan börja leta kroppsdelar går en minröjare från den irakiska militären först.. De är fem personer som ska rensa hela Mosul, ett nästan oöverskådligt jobb. Efter en kort stund ser vi hur de kommer gående tillbaka från sitt uppdrag med självmordsbälten, granater, raketgevär och ammunition i mängder. Efter att ha lagt bältena på marken klipper de lite lättsamt av en sladd med en sax. Inga avspärrade områden eller skyddskläder.

– Det är klart vi vet att det är farligt men det är så varmt att vi inte kan bära skydd, då kan vi inte röra oss, säger 20-årige Mohammed Ali efter att stolt ha visat upp dagens skörd av självmordsbälten.

Alla har självmordsbälte på sig. Idag hittade vi en kvinna med en granat i handen

Deras jobb är helt avgörande. Om en civil person trampar på en mina kan skadorna bli enorma. Enligt en läkare på Mosuls största sjukhus kommer det minst 2-3 personer varje vecka som skadats av någon form av minering. Just när vi är på besök ligger två barn på intensivvårdsavdelningen.

– Vi skulle behöva vara många fler men vi gör så gott vi kan och med vår erfarenhet hoppas vi att det ska gå bra, säger unge Mohammed Ali.

Efter att han och hans kollegor plockat bort synliga mineringar går räddningspersonal ut och letar lik. De hittar ungefär 200 döda kroppar varje dag.

– Det är både män, barn och kvinnor. Men i just detta område nära floden har vi bara hittat IS-terrorister. Alla har självmordsbälte på sig. Idag hittade vi en kvinna med en granat i handen, säger en av dem.

Mohammed Ali, minröjare, demonterar ett självmordsbälte som nyss grävts fram bland ruinerna. Foto: Lotta Härdelin

Efter att liken stoppats ner i vita påsar lastas de på en lastbil och körs till ett dumpningsområde där de läggs i ett stort hål i marken. Det har orsakat en hel del kritik från befolkningen.

– Vi kan ju inte kolla vilka som ligger i påsarna. Det kan vara civila. Tyvärr är detta inte värdigt. Sättet vi gör detta på är en tragedi för alla, säger lastbilschauffören Duraid Hazem som dagligen kör laster med lik till dumpningsplatsen.

Ansvarig militär i Mosul är generalmajor Najm Abdullah al-Jubbouri. Han bodde länge i USA men när IS dödade hans släktingar kom han tillbaka till Irak.

– Jag kom hem för hämnd. Och det fick jag, jag förstörde dem, säger han när vi möter honom på basen som ligger mitt i Mosul.

Du bygger inte säkerhet med militärer och pansarvagnar utan du bygger säkerhet med folkets lojalitet

Han vet att situationen är känslig. Han menar att Mosulborna och även andra irakier kanske kommer ha tålamod i ytterligare ett år, sen kan missnöjet få fart igen och det är farligt.

– Du bygger inte säkerhet med militärer och pansarvagnar utan du bygger säkerhet med folkets lojalitet, säger han och vädjar om omvärldens hjälp att bygga upp Mosul snabbt.

En svår tid väntar, det vet alla. Men trots att ärren är djupa, sorgen påtaglig och missnöjet frätande finns det positiva förändringar. Nöjesfältet i västra Mosul har öppnat igen och pariserhjulet är fullt med folk. Kaféer och restauranger är nyöppnade och längs flodbanken i västra Mosul samlas finklädda folk som ska på bröllop och vill ta selfies med den gamla sönderbombade stan på östra sidan i bakgrunden.

I ett av de allra mest förstörda kvarteren har en man satt upp en rad blomkrukor som lyser upp som små färgglada blixtar i de grå rasmassorna.

Noor har lärt sig skriva sitt namn – nu vill hon flytta hem också. Foto: Lotta Härdelin

Och lilla Noor är överlycklig för att hon har börjat skolan och numera kan skriva sitt namn. På husets yttervägg har någon från IS skrivit med grön penna: ”fritt från parabol-antenner”. Dessa var förbjudna under belägringen. På samma vägg har den irakiska polisen skrivit ”minerat” med röd penna. Medan vi står vid huset tar Noor en liten krita, och på väggen vid sidan om dörren skriver hon sitt namn på arabiska: Noor.