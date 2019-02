• I Marocko håller erfarna imamer (islamiska religiösa ledare) ideologiska diskussioner i fängelserna. Syftet är att visa att IS-ledarnas våldstillvända tolkning av det religiösa budskapet är falsk och snedvriden.

• I Tunisien har en uppförandekod för poliskåren tagits fram, för att tydliggöra polisernas roll i samhället och för att understryka att ordningsmakten inte står ovanför lagen. Det har också skapats lokala kommittéer där medborgarna, särskilt ungdomar, kan resonera med polisen om hur de blivit bemötta. På så sätt hoppas myndigheterna kunna minska polisbrutaliteten. Polisens målsättning är att vinna ökat förtroende bland befolkningen.

• Libanon har presenterat en nationell strategi för att förebygga våldsbejakande extremism. Mycket fokus läggs på förbättrad skolundervisning, bland annat reformerade läroplaner och projekt som förebygger våld på skolor.

• I Jordanien växer det fram små lokala grupper som etablerar trygga forum för sysslolösa ungdomar, där de kan arbeta med bland annat musik och drama.

Ovanstående beskrivningar är ett urval av de nationella projekt som FN:s utvecklingsprogram UNDP stöttar i arabvärlden. Syftet är att bidra till en fredsbyggande utveckling och minska rekryteringen till extremistorganisationer i regionen.

Svenskan Malin Herwig har en nyckelroll när det gäller att stävja terrorns tillväxt. Från sin bas på UNDP:s regionkontor i Jordaniens huvudstad Amman håller hon kontakt med FN-organisationens landkontor i den övriga arabvärlden.

Terrorism som dödligt hot minskade under 2018. Främst på grund av att terrorsekten IS försvagades, och tack vare utökat underrättelsearbete. Den nedåtgående trenden är världsomfattande, visar statistik från Global Terrorism Index, som är en årlig summering av världens terrordåd framtagen av forskningsinstitutet Institute for Economics and Peace (IEP).

Ändå finns den överhängande terrorfaran ständigt där, när som helst i stånd att bryta fram i blodigt kaos.

Och för att kunna säga att den vikande trenden är beständig krävs framför allt att nyrekryteringen till våldstillvända grupperingar minskar.

Malin Herwig är lite jäktad när vi möts i en hotellobby i centrala Amman. Tidigt nästa morgon ska hon flyga till Iraks huvudstad Bagdad där hon ska utvärdera arbetet med ett program för försoning mellan etniska och religiösa grupper.

Hon berättar om den globala handlingsplan som FN:s generalsekreterare António Guterres har antagit för att förebygga våldsbejakande extremism. Detta arbete går vid sidan om kontraterrorismen (polisiära och militära skyddsåtgärder mot terrorism).

– Allt fler inser att det inte går att förhindra terrorattacker enbart med militära medel. För att minska rekryteringen till extremistorganisationer måste vi också försöka förbättra människors levnadsvillkor, säger Malin Herwig.

– Vårt arbete inom UNDP handlar mycket om att skapa konstruktiva alternativ till militanta odemokratiska rörelser. Vi drar i gång och stöttar olika projekt som i förlängningen syftar till att hindra terroristattentat, säger Malin Herwig.

– Det är viktigt att rekrytera lokala ledare som är hemmastadda i sina miljöer, så att ungdomarna inte upplever att initiativen prackas på dem utifrån, av utländska ”experter” på tillfälligt besök.

Trots att bara 5 procent av världens befolkning bor i Nordafrika och Mellanöstern har denna region under de senaste åren utsatts för nära hälften av de globala terrordåden. Mellanöstern är också utgångsområde för världens dödligaste terrororganisation, den sunniextremistiska rörelsen Islamiska staten (IS).

Hur ska man förstå lockelsen som IS utgör – och framför allt: hur ska man kunna hindra att ungdomar tar värvning i IS och liknande militanta grupper?

– Det är en stor och komplex fråga som det inte finns något enkelt svar på. Men jag tycker att UNDP kommit ganska långt när det gäller att ringa in vilka faktorer som bidrar till att IS kan ha en dragningskraft på framför allt för ungdomar i regionen, säger Malin Herwig.

Härom året var hon involverad i en mycket omfattande undersökning som UNDP ligger bakom. Den digra rapporten har titeln "Journey to extremism" ("Resan till exremismen"). Afrikanska medlemmar eller före detta medlemmar i extremistgrupper djupintervjuades och deras svar analyserades. Syftet är att komma åt de bakomliggande orsakerna varför människor väljer att ansluta sig till extremistgrupper. Malin Herwig var involverad i intervjuarbetet i Somalia och Sudan. Hon kommer senare i år att följa upp rapporten med ytterligare intervjuer på plats.

– Resultatet av undersökningen visar att radikalisering är tydligt kopplat till fattigdom, otillräcklig utbildning och utanförskap, säger hon.

FN:s generalsekreterare António Guterres vid avslutningen av fredssamtalen om Jemen på Johannesbergs slott i Rimbo i december. Foto: Pontus Lundahl/TT

Av de 500 intervjuade var det en stor majoritet – 71 procent – som uppgav att de tagit steget över till en extremistorganisation efter att ha upplevt övervåld från staten i någon form: polisbrutalitet, korruption, godtyckliga arresteringar.

Däremot var det inte alls lika många som beskrev religionen, den islamistiska ideologin, som ett viktigt skäl till att de valde att radikaliseras.

Malin Herwig nämner också så kallade push och pull-effekter: dels de faktorer som stöter bort de blivande terroristerna från det ”vanliga” samhället, dels de lockelser som medlemskap i en förbjuden organisation kan innebära.

– Många unga i arabvärlden är enormt frustrerade över hur de samhällen de lever i är inrättade. De känner sig maktlösa och marginaliserade: ”Jag har skaffat mig utbildning, men det spelar ingen roll, för det behövs pengar och kontakter för att få ett jobb”.

– Men självklart kan det också finnas en attraktion i att ingå i IS eller motsvarande rörelser. Äventyrskänslan, och uppfattningen att stå upp för hedersbegreppet, att hämnas upplevda oförrätter som drabbat en själv eller den grupp man tillhör.

Under intervjun konstaterar Malin Herwig att resurserna till det förebyggande arbetet mot extremismen är en liten bråkdel jämfört med de enorma summor som kostas på för att bomba bort terrorverksamheten. Själv har hon läst freds- och konfliktforskning vid universitetet i Uppsala och har en bakgrund i fredsrörelsen.

– Det finns ju en stark koppling mellan väpnade konflikter och terrorism. De tio länder som har flest döda i terrorattacker har alla någon form av väpnad konflikt inom sina gränser.

– De som bryter mot lagen, de som ägnar sig åt terrorbrottslighet och uppvigling ska naturligtvis straffas och lagföras. Men för att minska utrymmet för nyrekrytering av terrorister måste vi hjälpa till att skapa förutsättningar för unga i regionen att tro på en framtid och en positiv utveckling. Det är ett arbete som är både svårt och tidsödande. Men det finns inga enkla snabba lösningar, säger Malin Herwig.

– Lite förenklat kan man säga att ju rättvisare och mer välmående ett samhälle är, desto mindre är risken att det kommer att ge upphov till våldsam extremism.