Så blev den osannolike irländaren premiärminister

Han var inte som andra, familjen Varadkars yngste son. Som åttaåring i Dublins västra förorter fick han alla vuxnas mest förutsägbara fråga: ”Vad vill du bli när du blir stor?” Leos svar var inte fotbollsspelare eller brandman. Han ville bli politiker.

– Väldigt få barn i lågstadiet skulle säga ”hälsominister” när någon frågade vad de vill bli, säger skolkamraten Andy Garvey till journalisterna Philip Ryan och Niall O'Connor som har skrivit en uppmärksammad biografi över mannen som varit Irlands premiärminister sedan 2017.

I samma bok berättas om hur den tolvårige Leo ivrigt debatterade för- och nackdelarna med Irlands komplicerade valsystem med sin far hemma vid köksbordet.

Ett stort medieuppbåd bevakar varje steg Leo Varadkar tar under valkampanjen. Foto: Josefine Stenersen

Samma valsystem skulle 2007 göra honom till parlamentsledamot som 28-åring. Fyra år senare blev han minister – och 2014 faktiskt just hälsominister. Däremellan hade han hunnit bli färdig läkare.

Under Leo Varadkars tid i regeringen har Irland i två uppmärksammade folkomröstningar gjort upp med sitt konservativa arv.

2018 – när Varadkar hade blivit regeringschef – röstade två tredjedelar av väljarna för att tillåta aborter. Och tre år tidigare, med nästan lika stor majoritet, för att legalisera samkönade äktenskap.

Det var inför den omröstningen som Leo Varadkar fattade beslutet att komma ut ur garderoben, ett beslut som gjorde honom till ikon för hbtq-aktivister inte bara i hemlandet utan i hela Europa.

I maj 2018 röstade en stor majoritet av irländarna för att tillåta aborter. Premiärminister Leo Varadkar, tidigare uttalad abortmotståndare, hörde till dem som kampanjade aktivt för ett ja. Foto: Peter Morrison/AP

I omvärldens ögon gör detta honom till en progressiv föregångare, en symbol för tolerans och modernitet i ett land som länge sågs som bakåtsträvande.

Men så enkelt är det inte. Leo Varadkar är i själva verket en konservativ man. Och en ganska hänsynslös politiker.

Det var inte bara ovanliga intressen som gjorde att Leo Varadkar stack ut som barn. I 80-talets Dublin var han en främmande fågel med sitt sitt svåruttalade namn – som många av hans landsmän fortfarande brottas med.

Fadern Ashok Varadkar utbildade sig till läkare hemma i Indien på 60-talet, men hade som mål att göra karriär som pediatriker i USA. England, som tog emot indiska läkare, var ett steg på vägen.

Men han kom inte så mycket längre. På Wexham Park Hospital utanför London mötte han den unga sjuksköterskan Miriam Howell, kvinnan som skulle bli Leo Varadkars mor.

Som sitt lands första öppet homosexuelle premiärminister har Leo Varadkar satt Irland på kartan. Foto: Francisco Seco, Francisco Seco

Även Miriam var invandrare, från en småstad i sydöstra Irland. Och det var på den gröna ön paret slog sig ner, efter ett mellanspel på ett par år i Indien.

1971 fick de dottern Sophie, 1975 hennes syster Sonia. 1979 föddes sonen Leo.

1980-talets Irland hade inte mycket gemensamt med dagens republik. Detta var före det ekonomiska under som kallas ”Den keltiska tigern”, när Irlands ekonomi under en dryg tioårsperiod från mitten av 90-talet växte med upp emot 10 procent per år.

Det var förstås också före den lika omvälvande ekonomiska krasch som följde på ”tigerns död” 2008, då irländarna drabbades av massarbetslöshet och sjunkande inkomster.

Under 1980-talet var detta ett djupt konservativt land, där den katolska kyrkan styrde de flesta skolor och många sjukhus – och hade stort inflytande i politiken. Skilsmässor var förbjudna, liksom självklart aborter. Preventivmedel fanns sedan 1979 att köpa, men bara under disk och på recept från läkare.

Leo Varadkar på besök i en närbutik i Tyrrellspass där han passade på att fråga om matpriser. Foto: Josefine Stenersen

I dag är Dublin lika kosmopolitiskt som Stockholm eller London, men på 80-talet fanns knappt några invandrare här. Irland var i stället – som många gånger tidigare i historien – ett land som folk utvandrade ifrån.

Kom någon på besök från stora världen var det snarast kusinerna från USA eller Australien som vill skryta med pengarna de hade tjänat på andra sidan havet.

Därför väckte det ett visst uppseende när en indisk läkare öppnade praktik i sitt hus i Blandchardstown, en relativt välmående förort alldeles utanför motorvägsringen som omger Dublin.

Kanske fanns det så få asiatiska invandrare att ingen hade hunnit få några fördomar mot dem. Dessutom blev den nye doktorn snabbt populär i grannskapet.

Dörrknackning är en obligatorisk del av irländska valkampanjer. Den här gången var det ingen som öppnade. Foto: Josefine Stenersen

– Det vore fel att säga att jag utsattes för rasism för det gjorde jag inte. Och att vara den lokale läkarens barn är nog annorlunda än att plötsligt anlända från till exempel Syrien, säger Varadkar i sin biografi.

Som tonåring låtsades Leo Varadkar inte om sitt indiska påbrå. Han var duktig i skolan, men klumpig socialt enligt vad han själv har berättat. Han hade inte många vänner. Han var lång, överviktig och ointresserad av sport och nöjen.

I stället lockade politiken. Det var här han fick utlopp för sitt största intresse, och även nya vänner som var lika nördigt fixerade vid det politiska spelet som han.

Partiet han gick med i som ung student heter Fine Gael. Det är ett konservativt parti, en liten bit till höger om arvfienden Fianna Fail. De båda partierna har turats om att regera Irland ända sedan självständigheten för snart 100 år sedan.

Varadkar och regeringskolleger under kampanjen inför abortomröstningen 2018. Foto: Laura Hutton/Alamy

Varadkar gjorde sig snabbt ett namn som en frispråkig debattör som inte drog sig för att kritisera även högt uppsatta partikamrater. Han klättrade snabbt inom Fine Gael, ofta genom att utmanövrera konkurrenter på ett sätt som många såg som hänsynslöst.

På så sätt skaffade han sig flera fiender för livet – men också ryktet som en politisk stjärna.

Kritiken mot Varadkar gick ofta ut på att han stod för långt till höger. Ibland fick folk intrycket att han kunde säga vad som helst för att få uppmärksamhet.

Som ung oppositionspolitiker på 00-talet väckte han bland annat uppseende med ett förslag att tvinga fångar att betala för sitt uppehälle i fängelse, och för ett annat som gick ut på att staten skulle betala invandrare för att resa tillbaka till sina hemländer.

Kampanjteamet från Fine Gael anländer till Tyrrellspass i centrala Irland, ett stopp på vägen inför lördagens val. Foto: Josefine Stenersen, Josefine Stenersen

Han var också konservativ i moralfrågor. Exempelvis uttalade han sig mot abort i de allra flesta fall och var också tveksam när det gäller kvinnor som utsatts för våldtäkt. I ett uppmärksammat uttalande jämförde han kvinnor som reste till England för att göra abort med folk som reser till Amsterdam för att uppleva drogkulturen.

Parallellt med raketkarriären brottades Leo Varadkar med ett personligt problem: han var homosexuell, men knappt någon visste det.

Rykten och skriverier om ”den attraktive ungkarlen” som aldrig sågs på dejt med en kvinna började bli besvärande. Som offentlig person insåg Varadkar att han måste göra något åt saken.

Det var inget lätt beslut. Han tvekade i över ett år. Inte minst över hur och i vilket sammanhang han som landets hälsominister skulle komma ut som homosexuell. Över hur beskedet skulle tas emot politiskt.

Bonden James Geoghegan ställer frågor till Varadkar under ett kampanjstopp i byn Tyrrellspass. Foto: Josefine Stenersen

Han konsulterade politiska strateger och partikamrater, men också Tiernan Brady, en känd hbtq-aktivist. Han gav honom rådet att komma ut så fort som möjligt.

– Det finns en anständighet hos irländarna som vi lätt glömmer. De kommer att se detta för vad det är, någon som tar ett modigt steg. Men är det inte sorgligt att vi bor i ett land där det ska ses som modigt? har Tiernan Brady sagt.

Några veckor senare satt den 36-årige hälsoministern i en radiostudio och lät sig intervjuas av journalisten Miriam O'Callaghan. Hans utträde ur garderoben kom nästan i förbigående, efter 20 minuter av programmet.

– Jag håller mitt privatliv för mig själv och så ska det förbli … Men jag är gay. Det är ingen hemlighet, men inget alla nödvändigtvis vet. Och det är inget jag har sagt offentligt förrän nu, sa Varadkar.

2017 deltog Varadkar i en pridemarsch i Montreal, tillsammans med Kanadas premiärminister Justin Trudeau och sin partner Matt Barrett. Foto: Marc Bruxelle/Alamy

Beskedet slog ner som en bomb och fick rubriker i Europa, USA, Indien och Australien. Reaktionen på hemmaplan blev ungefär som hbtq-aktivisten Tiernan Brady förutsåg: huvudsakligen sympati och välvilja från alla läger.

Leo Varadkar hade bara kort före intervjun kommit ut för sin far Ashok i vad han beskriver som ”ett svårt samtal”. Men inför folkomröstningen om samkönade äktenskap valde Ashok att träda fram offentligt som deltagare i ”Fathers for yes”, ett evenemang många tror var avgörande för den stora jasegern.

Själv lever Leo Varadkar i dag sedan fyra år i ett förhållande med Matt Barrett, en läkare i hans egen ålder. Han avslöjade dock nyligen att de inte har några planer på att gifta sig – en fråga som är bland de mest googlade om premiärministern.

När premiärminister Varadkar mötte USA:s vicepresident Mike Pence på Irlandsbesök var hans partner Matt Barret med, liksom Pences fru Karen. Foto: Peter Morrison/AP

Leo Varadkar har inte valts till premiärminister av det irländska folket, utan valdes av sitt parti att efterträda sin föregångare Enda Kenny som partiledare när denne avgick 2017 och blev därmed också regeringschef.

Som premiärminister har han haft stora framgångar. Irlands ekonomi går bra, med högst tillväxt i EU. I brexitdramat har han fått beröm både inom och utanför hemlandet. Han har fått med sig resten av unionen i en tuff linje mot Storbritannien inte minst när det gäller frågan om gränsen mellan Nordirland och Irland, som sedan en vecka är EU:s yttre gräns.

Men inför parlamentsvalet ser det mörkt ut för Varadkar och Fine Gael. Partiet ligger trea i mätningarna efter Fianna Fail och socialdemokratiska nationalistpartiet Sinn Féin.

Leo Varadkar är en superkändis i sitt hemland, även bland dem som inte stöder hans konservativa parti Fine Gael. Foto: Josefine Stenersen

En vecka före valet följer vi Leo Varadkar på kampanj i byn Tyrrellspass några mil väster om Dublin. Han talar med väljare och knackar på i en sliten handelsbod. Visst vill folk ta selfies, men det är tydligt att ingen bryr sig särskilt mycket om Fine Gaels trumfkort brexit och ekonomin.

Regeringen har hanterat brexit bra, men det är historia nu, tycks de flesta anse. Om inte ett mirakel sker i valrörelsens elfte timma kommer Leo Varadkar att få lämna sin post.

Jag frågar om han tycker att väljarna är otacksamma.

– Nja, de vill ju tala om bostäder och sjukhus. Det är viktiga frågor. Men jag försöker förklara att vi måste ha en bra ekonomi för att klara allt det där. Och det kan bara Fine Gael ordna, säger han.

Ett typiskt politikersvar. En kvinna intill mig fnyser irriterat.

Nioåriga Blaíthín Stenson och hennes mamma Karen fick en pratstund med premiärministern. Foto: Josefine Stenersen

Men sympatin för Varadkar finns också där. Premiärministerns följe passerar den lokala puben i byn och ägaren, en rundlätt äldre man, slår sig i slang med den kände politikern.

Vad sa du till honom, frågar jag efteråt.

– Jag sa att han måste komma förbi nån gång med sin kille – that lad o’his – så bjuder jag på en drink.

Har gjort en raketkarriär i politiken Leo Varadkar föddes i januari 1979 i Dublin. Fadern Ashok Varadkar är barnläkare från Bombay i Indien, modern Miriam sjuksköterska från sydöstra Irland. Han utbildade sig till läkare vid Trinity College i Dublin, men har bara praktiserat sitt yrke en kort tid. Redan som student inledde han i stället en karriär inom politiken i det borgerliga partiet Fine Gael. Varadkar blev parlamentsledamot 2007, som 28-åring, och minister 2011. Han blev premiärminister – taoiseach på iriska – 2017 efter att företrädaren Enda Kenny hade avgått. Han väckte internationell uppmärksamhet när han kom ut som homosexuell 2015, då som hälsominister. Senare samma år röstade irländarna för att tillåta samkönade äktenskap. Varadkar lever sedan fyra år i ett förhållande med Matt Barrett, en irländsk läkare och hjärtspecialist. Inför lördagens parlamentsval ser Fine Gael och Varadkar ut att förlora regeringsmakten. Partiet ligger trea i en färsk opinionsmätning, efter Fianna Fail, ett annat konservativt/liberalt parti, och socialdemokratiska nationalistpartiet Sinn Féin. Visa mer

