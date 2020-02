Så blev det mystiska urgamla språket en storstadstrend

Fördomen säger att iriska är ett språk man använder för att tala om fiske och jordbruk, om utdöende sedvänjor och kanske möjligen en unikt irländsk sport som hurling.

Inte om hur afrikanska kvinnor sköter sitt hår.

Men det är just vad Ola Majekodunmi gör, i direktsänd radio. Hon är en del i en renässans för Irlands gamla språk som har sitt centrum här i Dublin.

Vi träffar henne på Radió na Life, en station som sänder helt på iriska.

– Jag kom hit med min familj från Nigeria när jag var några månader gammal. Hemma pratade vi yoruba, ett nigerianskt språk, men också engelska, berättar Ola Majekodunmi som i dag är 23 år.

Ola Majekodunmi från Nigeria kom till Dublin som spädbarn. I dag leder hon ett radioprogram på iriska. Foto: Josefine Stenersen

På den tiden, kring år 2000, var det väldigt ovanligt för ett invandrarbarn att gå i en gaelscoil, en skola där all undervisning sker på iriska. Men en dag damp ett reklamblad ner i familjens brevlåda.

– Det var en irisk skola i närheten som sökte elever. Min pappa hade inte ens hört talas om att Irland hade ett eget språk, men han sa ”nu när vi är här kan hon ju lika gärna lära sig språket”.

Nu gör vi språket coolt igen. Jag tror att vi håller på att lyckas.

På den vägen är det. Ola Majekodunmi fullgjorde hela sin utbildning på iriska. Därefter har hon utbildat sig till journalist och är nu värd för ”Afra-Éire”, ett pratprogram om hur det är att vara afrikan i Dublin.

– Själv identifierar jag mig både som afrikan och som irländska. Kanske gör iriskan att jag är lite mer accepterad, säger hon.

Iriskan brukar dödförklaras med jämna mellanrum. Men ur Ola Majekodunmis perspektiv är den i högsta grad levande.

– Och nu gör vi språket coolt igen. Jag tror att vi håller på att lyckas.

De irisktalande områdena är glesbygd. Många unga flyttar härifrån och förlorar sitt modersmål. Foto: Josefine Stenersen

På andra sidan Irland, längst i väster, skulle inte många uttrycka sig så.

Här, längs kusten utanför staden Galway, går en tvåfilig asfalterad väg som har döpts till ”Wild Atlantic way”. Den slingrar sig genom ett kargt landskap fullt av sten. Då och då löper en grusväg ner till kusten.

Här ligger ett pärlband av byar i det som kallas Gaeltacht, det område där majoriteten talar iriska.

Det är ett område som har krympt i århundraden och som nu är utträngt längst ut i väster. Ungefär som inledningen av serieböckerna om Asterix:

”Hela Gallien är ockuperat. Hela? Nej! Det finns ett litet område som framgångsrikt trotsar inkräktarna, ett litet område omgivet av befästa romerska läger…”

Hemma talar vi väl både engelska och iriska, det blir en konstig blandning.

Så förhåller det sig med Spiddal, en by med 237 invånare varav drygt 80 procent talar iriska till vardags. Omgiven av engelska, men trotsigt framhärdande i sitt bruk av iriska.

Språket anses ändå så hotat här att man för några år sedan beslutade att 18 av 29 nybyggda lägenheter bara fick säljas till irisktalande – köparna var tvungna att dokumentera att de talade språket flytande.

Séan Feeneys slakteri i Spiddal, en av ett fåtal byar på Irland där de flesta har iriska som sitt modersmål. Foto: Josefine Stenersen

Här träffar vi slaktaren Seán Feeney, som äger en liten butik längs huvudgatan.

– Inte tror jag språket kommer att dö ut, åtminstone inte i min familj. Jag har fyra barn mellan 11 och 20 och alla har de gått i iriska skolor, säger han.

– Hemma talar vi väl både engelska och iriska, det blir en konstig blandning.

I Seán Feeneys butik finns skinka, kalkon och stora stycken nötkött, allt prydligt skyltat på två språk. De kunder som kommer in under vårt besök talar alla iriska.

Samtidigt flyttar unga som vill studera från Spiddal till Galway eller andra städer. Där övergår de ofta till en tillvaro helt på engelska.

Medan ungdomarna flyttar ut kommer välbeställda familjer från storstäderna och köper fritidshus i de pittoreska omgivningarna. Vissa lockas hit som anställda vid TG4, den statliga iriskspråkiga tv-kanalen vars huvudkontor ligger i närheten.

– En del av de där tv-människorna talar inte ett ord iriska, säger Seán Feeney.

– Och vissa av dem som gör det pratar väldigt konstigt. Vi brukar kalla det bok-iriska.

De flesta kunder som kommer till Séan Feeneys butik talar iriska. Foto: Josefine Stenersen

När man har landat i Dublin möts man av en skylt där det står Fáilte go hAerfort Bhaile Átha Cliath i grön text. Under, i vitt, står samma sak på engelska: Welcome to Dublin Airport.

Det är ungefär som att man skulle välkomnas till Arlanda på samiska.

Iriskan är republiken Irlands första officiella språk. Ändå är det bara 1,7 procent av befolkningen som använder det dagligen.

Många irländare har ett kluvet förhållande till iriskan. De minns det som ett urtrist ämne de var tvungna att läsa i högstadiet. De flesta man talar med säger att de inte förstår iriska.

Å andra sidan följer de ofta upp med en upprörd kommentar:

– Engelsmännen har stulit vårt språk!

Det ligger en hel del sanning i det påståendet.

Det är ett mirakel att iriskan över huvud taget har överlevt i en miljö där engelskan dominerar så totalt.

Iriskan tillhör den keltiska språkgruppen, ett antal språk vilkas föregångare en gång talades i stora delar av Europa. Även Asterix och hans tappra galler – om de nu hade funnits – talade ett sådant språk.

Men de keltisktalande trängdes ut och assimilerades av folk som talade tidiga varianter av dagens tyska, franska – och engelska. I dag talas keltiska språk av folkspillror i Europas västligaste utkanter, som Bretagne, Wales, Skottland och Irland.

Landskapet längs atlantkusten på västra Irland, i det irisktalande området som kallas gaeltacht. Foto: Josefine Stenersen

Det finns inskriptioner från 400-talet på en form av iriska, skrivna med latinskt alfabet. Så sent som på 1600-talet dominerade iriskan totalt på den gröna ön.

Men engelska erövrare förbjöd språket i skolor och i förvaltning. Att tala engelska var enda sättet att ta sig uppåt och framåt. På några hundra år försvann iriskan från städerna och från östra Irland. Hundratusentals irisktalande dukade sedan under eller emigrerade under den stora svälten på 1840-talet.

När Irland blev självständigt 1921 sågs den utdöende iriskan som en viktig del av den nya nationens identitet.

– I hundra år har staten försökt stoppa tillbakagången för språket. Men den har inte lyckats. Det är ett mirakel att iriskan över huvud taget har överlevt i en miljö där engelskan dominerar så totalt, säger John Walsh, doktor i iriska vid National University of Ireland i Galway.

Han är bekymrad över utvecklingen i de krympande irisktalande områdena i väster. Han tycker att regeringen borde se på exempel från Baskien, Wales eller Katalonien, där de lokala språken är på uppgång.

– Men jag är samtidigt optimistisk när jag ser vad som händer i storstäderna. Det finns iriska fotbollslag i Dublin, det finns yoga, jazz, tv, radio, sociala medier, podcaster – allt helt på iriska.

Darach Ó Séaghdha driver en populär podcast om iriska språket. Foto: Josefine Stenersen

På ett trendigt kafé i Dublin träffar vi Darach Ó Séaghdha, en tjänsteman på irländska UD som har tagit upp en sidokarriär som språkaktivist.

Han gör en populär podd och driver flera twitterkonton med sammanlagt över 70.000 följare – allt på engelska, men om iriska. Han har också skrivit flera bästsäljande böcker där han diskuterar sådant som vad uttrycket ”for fuck’s sake” egentligen heter på iriska.

– Mina föräldrar talade iriska sinsemellan när jag växte upp och de gav mig och min bror konstiga iriska namn som vi blev retade för. Som tonåring ville jag inte ha något med språket att göra, men jag kom tillbaka till det i 30-årsåldern, berättar Darach Ó Séaghdha.

– Det kanske låter konstigt att ha en podd på engelska om iriska. Men jag ville bara hitta en vinkel som intresserar vanliga människor, säger han.

Faktum är att gaelscoil – skolor där all undervisning sker på iriska – ökar explosionsartat.

Darach Ó Séaghdha har blivit en sorts inofficiell ambassadör för iriskan. När Donald Trump en gång twittrade vad han påstod var ett iriskt ordspråk svarade Darach och visade att det inte alls var iriskt utan härrörde från en nigeriansk amatörpoet.

På 80-talet förknippade många irländare det gamla språket med bakåtsträvande konservatism. Eller så kopplade man ihop det med militant nationalism och IRA:s terror i Nordirland.

Nu har mer än 20 år gått sedan Långfredagsavtalet som markerade slutet på våldet i Nordirland. Iriskan är inte längre nödvändigtvis en symbol för motstånd mot det brittiska.

Ändå flörtar vissa med kopplingen till våld och IRA:s terror. Som gangstarapparna Kneecap från Belfast, vars texter är i stort sett helt på iriska – och handlar om droger, våld och sex. Namnet Kneecap i sig syftar på att IRA brukade skjuta förrädare i knäskålen.

Forskaren John Walsh ser iriskan som ett levande och modernt språk, men är samtidigt pessimist när det gäller de traditionella irisktalande områdena. Foto: Josefine Stenersen

Forskaren John Walsh ser provokatörer som Kneecap som ett tecken på att iriskan lever.

– Det visar att iriskan är ett modernt och livfullt språk, att det används brett.

Men den viktigaste utvecklingen sker i skolorna.

Faktum är att gaelscoil – skolor där all undervisning sker på iriska – ökar explosionsartat. 1972 fanns bara 16 sådana skolor i hela landet. I dag är de 247, med sammanlagt över 45.000 elever. Bara i Dublin kommer fem nya iriska skolor att öppna de närmaste två åren.

De flesta gaelscoil visar bättre resultat än de vanliga engelskspråkiga, och de kritiseras ibland för att vara reservat för de välbeställda. Exempelvis är förhållandevis få elever invandrare.

Brid Ni Neachtain är rektor vid Scoil Fhursa, en av de äldsta iriskspråkiga skolorna i Galway på västkusten. Hon berättar att det är flera års kö till platserna i skolan, men vänder sig mot anklagelserna att den bara tar emot medelklassens barn.

– Så kanske det är i Dublin. Invandrare och resandefolket sätter oftast sina barn i engelska skolor. Men vi har barn från alla bakgrunder, säger hon.

Vi går runt med rektorn i den prydliga skolan, där eleverna i sina uniformer lydigt hälsar på besökarna från Sverige.

I en klass med sjuåringar frågar jag hur många som talar iriska hemma med sin familj. En liten flicka räcker upp handen.

Fakta. Alla irländare måste gå kurs i iriska Iriska är ett keltiskt språk som har talats på Irland åtminstone sedan 300- eller 400-talet efter Kristus. Språket är relativt nära släkt med gäliska, som talas i Skottland, och Manx som talas på Isle of Man. På längre håll är det släkt med kymriska (walesiska), bretonska och korniska. Iriska är republiken Irlands första officiella språk. Men i praktiken dominerar engelskan totalt. Bara 1,7 procent av befolkningen talar iriska dagligen, de flesta av dem i Gaeltacht, ett område längs landets västkust där språket har bevarats. Samtidigt måste alla irländare fullgöra kurser i iriska som en del av sin skolgång. Över en miljon (av en befolkning på knappt 5 miljoner) säger att de behärskar iriska i någon mån. I den irländska engelskan förekommer också relativt många iriska ord. Visa mer

Fakta. Några fraser på iriska Dia duit – Hej Cad is ainm duit? – Vad heter du? Lisa is ainm dom – Jag heter Lisa Conas atá tú? – Hur mår du? Is as an tSualainn mé – Jag kommer från Sverige Ní thuigim – Jag förstår inte Go raibh maith agat – Tack Slán go fóill – Vi ses! Visa mer

Läs mer: Konst och kultur i charmiga Dublin

Läs mer om Irland