På Avra, en grekisk restaurang i hjärtat av Beverly Hills, sitter den 31-årige amerikan som utlöste Rysslandsutredningen.

George Papadopoulos, en politisk konsult född och uppvuxen i Chicago, släpptes ur fängelset för nio dagar sedan.

Vistelsen på Federal Correctional Institution, i Wisconsin i Mellanvästern, har inte lämnat några spår på utsidan.

Inte på den blanka, kritstrecksrandiga kostymen, det ansade Medelhavsskägget eller på hans chokladbruna loafers med guldspännen.

Men över jätteräkor och grillad havsabborre i Los Angeles flottaste kvarter, mittemot ”Pretty Woman”-hotellet Beverly Wilshire, vill Papadopoulos ändå förmedla ett kåkfarartips till mig.

– Vad du än gör i livet: Prata aldrig med FBI, säger han.

George Papadopoulos satt fängslad i tio dagar för att ha ljugit för FBI om sina relationer med ryska regeringskontakter under den amerikanska presidentvalrörelsen 2016.

Papadopoulos har kvar att beta av 200 timmar samhällstjänst och måste betala nästan 100.000 kronor i böter.

Dagen innan vi ses frågar jag på Twitter om Papadopoulos är tillgänglig för en intervju. Endast tidningar som betalar, svarar han och hänvisar till sin ”agent”. När jag erbjuder honom en söndagsmiddag i Los Angeles, dit han nu flyttat för att börja om sitt liv, svarar han omedelbart:

– Sure!

Beverly Hills är decemberljummet och glittrigt av juldekorationer.

George Papadopoulos möter upp DN för middag på en grekisk restaurang i Beverly Hills, Los Angeles. Foto: Lotta Härdelin

På restaurangen sitter flera andra gäster som också startat nya liv. En kvinna några bord bort har ansiktet inlindat i vitt bandage efter vad som ser ut som en omfattande näsoperation.

– Mitt framtida liv utspelar sig i underhållningsindustrin, säger George Papadopoulos.

Han och hustrun Simona spelar sig själva i en dokusåpaliknande dokumentärserie som just nu spelas in. En spökskrivare i New York färdigställer en snabbskriven självbiografi om Papadopoulos öde, "Deep State Target" heter boken som kommer ut i mars. Säljtexten på Amazon beskriver boken som det första självupplevda vittnesmålet inifrån ”Amerikas och internationella underrättelsetjänsters sabotage mot Donald Trump”. På omslaget är Papadopoulos ansikte täckt av ett kikarsikte.

– En berättelse om mitt liv med Trump och Mueller, säger Papadopoulos till mig.

Vilket liv, ändå.

– Ja, jag önskar ibland att det inte vore mitt.

Papadopoulos är konsulten som ville så väl och ändå hamnade så fel.

Jag har inte träffat Trump på två år. Men den man jag lärde känna var en lyssnare

I mars 2016, ett drygt halvår före presidentvalet i november, landade Papadopoulos en tjänst på Donald Trumps utrikespolitiska team, som hade svårt att rekrytera meriterade rådgivare.

Papadopoulos, då 29 år, hade begränsad politisk erfarenhet. Han hade jobbat, delvis som oavlönad praktikant, på tankesmedjor i Washington DC och i London, och två månader för den republikanske kandidaten Ben Carsons presidentkampanj (en nästan lika extrem politiker som Trump; han är i dag USA:s bostadsminister).

Under anställningsintervjun med Trumps kampanj förstod Papadopoulos att förbättrade relationer mellan Ryssland och USA var en prioriterad fråga för Donald Trump.

Trumps kampanj anställde George Papadopoulos som utrikespolitisk rådgivare. Foto: Evan Vucci, Evan Vucci/AP

Papadopoulos gav sig ut i världen med målet att arrangera ett toppmöte mellan Trump och Putin.

Han skulle visa sina chefer att han var en oumbärlig del av en framtida Trumpregering, en stjärndiplomat i vardande. Han skulle lösa upp knuten mellan Washington och Moskva en gång för alla.

I slutet av den månaden, den 31 mars 2016, deltar Papadopoulos i ett möte där den blivande justitieministern Jeff Sessions sitter vid ena kortsidan av sammanträdesbordet och Donald Trump vid den andra.

Papadopoulos är placerad längs ena långsidan. Kroppsspråket vittnar om att han är på hugget. Rak i ryggen, intensivt lyssnande. Nu gäller det.

– När jag satt i det rummet så visste jag att Trump skulle vinna valet, säger han. Politik är marknadsföring. Och Trump hade ett tydligt budskap. Vad var Hillarys budskap? Trump var en lyssnare. En väldigt smart man. Det är möjligt att han har förändrats. Jag har inte träffat honom på två år. Men den man jag lärde känna var en lyssnare. Han lyssnade på alla innan han fattade ett beslut. Jag tror att man föds med en politisk förmåga. Det är inget man kan lära sig. Trump föddes som politiker.

Redan då, i slutet av mars 2016, hade Papadopoulos grävt guld under sina första resor för Trumpkampanjen i Europa. I Italien hade han träffat en professor från Malta vid namn Joseph Mifsud, som skulle visa sig sitta på värdefulla regeringskontakter i Moskva. När det gick upp för Mifsud att Papadopoulos arbetade för Trump började professorn att uppvakta 29-åringen och tillsammans smed de storslagna ryskamerikanska vänskapsplaner.

George Papadopoulos säger att han under ett möte med Trump förstår att han är landets blivande president. Foto: MARK RALSTON

Mifsud presenterade Papadopoulos för ett av Putins syskonbarn, en ung kvinna från St Petersburg vid namn Olga Polonskaja (i verkligheten har Putin inga syskon kvar i livet och heller inga syskonbarn). Papadopoulos lärde även känna Ivan Timofejev, chef för en akademisk diskussionsklubb som står i kontakt med Putin. Papadopoulos och Timofejev brevväxlade i månader om ett framtida möte mellan Putin och Trump.

Hemma i USA måste Trumps kampanjchefer ha funnit Papadopoulos användbar. Han fick äran att skriva delar av utkastet till Trumps första utrikespolitiska linjetal, som hölls på Mayflowerhotellet i Washington DC den 27 april 2016. Papadopoulos lyckades inkludera några diplomatiska rader om Ryssland, vilket gladde 29-åringens nya kontakter i Europa. "Ett statsmannamässigt tal", smickrade Mifsud Papadopoulos. Putins "släkting" Olga var nöjd med Trumps hållning mot Moskva, som hon fann "mjukare" än de andra kandidaternas mer snarstuckna attityd. "Denna förskräckliga fas av fientlighet måste upphöra", sade Trump i talet.

Jag blir nervös i närheten av regeringstjänstemän. Det är därför jag har tagit en paus från politiken

Så långt allt väl i Papadopoulos kometkarriär. Problemet med framgång är att den stiger en åt huvudet. Man blir varm i kläderna. Slappnar av. Och börjar snacka. I slutet av april befinner sig Papadopoulos i Storbritannien. Det är vår i London och Trump går oväntat bra i de amerikanska opinionsmätningarna. Professor Mifsud inviger nu George i en stor hemlighet. Kreml sitter på ”smuts” om Hillary Clinton i form av "tusentals" stulna mejl från det demokratiska partiets ledarskikt. En pusselbit som ytterligare kan stärka Papadopoulos aktier hos cheferna i Trumpkampanjen, som knappast skyr komprometterande information om hatobjektet Clinton.

Upplyser Papadopoulos sina överordnade om de stulna mejlen och vad gör de då? Uppmanar Kreml att publicera dem? Detta är fortfarande centrala frågor i Muellerutredningen. Vi, allmänheten, vet inte vad Papadopoulos faktiskt rapporterar hem. Själv använder Papadopoulos advokatspråk när han får den frågan. “Jag har inget minne av att jag berättat om det”, säger han i dag. Men vad som står klart är att George Papadopoulos börjar skvallra om de stulna Hillarymejlen med sina nyfunna vänner i Europa.

När FBI får upp ögonen för George Papadopoulos tar Rysslandsutredningen sin början. Foto: Lotta Härdelin

En kväll i maj dricker han gin & tonics med Australiens högsta diplomat i London och inviger honom, Alexander Downer, i hemligheten. Två månader senare låter Wikileaks publicera delar av de stulna mejlen som Papadopoulos pratat om. Downer känner sig då manad att informera regeringen i hemlandet om Papadopoulos, den unge amerikanen som hade kännedom om stöldgodset. Australien och USA är allierade. Canberra larmar Washington. FBI får upp ögonen för George Papadopoulos.

Här tar Rysslandsutredningen sin början, den härva som hittills kostat amerikanska skattebetalare omkring 250 miljoner kronor och avtäckt flera kriminella verksamheter bland Donald Trumps tidigare nära medarbetare. Utredningen som FBI inleder om rysk påverkan på presidentvalet utgår från Papadopoulos mejlskvaller. Han är den första dominobrickan. New York Times sammanfattar senare ögonblicket: “Hur Rysslandsutredningen börjar: en kampanjrådgivare, drinkar och prat om politisk smuts”. Tidningen syftar på Papadopoulos sittning med Alexander Downer i Kensington Wine Rooms i maj 2016.

En bakfylla som måste ha suttit i länge.

Är du traumatiserad?

– Vem skulle inte vara det, säger George Papadopoulos i Los Angeles. Jag blir nervös i närheten av regeringstjänstemän. Det är därför jag har tagit en paus från politiken i ett par år.

Under sommaren och hösten 2016, när Trump nominerats till republikanernas presidentkandidat och fått lite lättare att rekrytera rådgivare, glider Papadopoulos gradvis ut i periferin.

Vid den här tiden är FBI:s Rysslandsutredning fortfarande en hemlighet. Men Papadopoulos gör även publika misstag. I maj 2016 läxar han upp Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron i en intervju i Londontidningen Times. Cameron har kallat Trumps utfall mot muslimer "korkade". Papadopoulos uppmanar Cameron att be Trump om ursäkt. Annars kan USA och Storbritanniens "särskilda relation" vara hotad, antyder han. En attack på högsta diplomatiska nivå som 29-åringen knappast hade Trumps mandat att dundra ut i en av Englands största tidningar.

Papadopoulos är på plats i Washington DC när Trumps installeras som president. Foto: John Minchillo

Den 20 januari 2017 installeras Trump i Vita huset. Papadopoulos är på plats i huvudstaden och firar men får ingen inbjudan till en arbetsintervju. Han återvänder till Chicago, där han bor med sin mamma i ett hus i Ravenswood i stadens nordvästra delar. Den 27 januari, en vecka efter att Trump har intagit Ovala rummet, tar FBI kontakt med Papadopoulos. Han tror att de vill fråga om en rysk affärsman som förekommer i den brittiska agenten Christopher Steeles rapport om Trumps historia i Moskva. I stället är de intresserade av professor Joseph Mifsud. Papadopoulos spelar ned betydelsen av deras relation. Han lämnar vilseledande tidsuppgifter om deras möten. När samtalet med FBI är över raderar Papadopoulos sitt Facebookkonto, där han korresponderat med sina ryska kontakter i månader, och byter telefonnummer.

Livet går vidare. Han träffar en ny tjej, italienska Simona Mangiante, som även hon har varit kollega med Joseph Mifsud på en tankesmedja i London. Simona är blond med slaviska drag. Hon bryter på en accent som vissa av Papadopoulos kritiker vill placera nordost om Italien. Simona och George började flörta via Linkedin och är i dag gifta. De tillbringar en lång sommar tillsammans på Mykonos. Den 27 juli 2017 flyger Papadopoulos tillbaka till USA. På Dullesflygplatsen utanför Washington DC väntar agenter utskickade av Rysslandsutredaren Robert Mueller. Så fort Papadopoulos kliver av planet sätter de handklovar på honom, beslagtar hans mobiltelefon och kör honom till ett FBI-hus i Alexandria söder om huvudstaden. Han sitter där i tolv timmar.

Hade du på känn vad som var på väg att hända när du satt på flyget?

– Nej, då hade jag inte återvänt till USA.

Var detta första gången som du träffade Robert Mueller?

– Jag kan inte gå in på det. Men ja, det var första gången. Kort därefter.

Ett par månader innan Papadopoulos grips på Dullesflygplatsen har Donald Trump avskedat James Comey, den dåvarande FBI-chefen. Presidenten anger flera anledningar till varför, men åtminstone en handlar om att Trump vill få slut på den Rysslandsutredning som Comey nu offentliggjort (den som George Papadopoulos utlöst). När Comey får sparken tillsätts Robert Mueller som särskild åklagare, en tjänst med vidsträckta maktbefogenheter.

Den 27 juli 2017 flyger Papadopoulos tillbaka till USA från Grekland, så fort han kliver av planet sätter FBI handklovar på honom. Foto: Lotta H‰rdelin

Mueller, en långsmal 74-årig golfare, är ingen duvunge. Han var FBI:s chef mellan 2001 och 2013. Han besitter ovanliga kvaliteter i dagens Washington: en kylig tjänstemannasjäl utan behov av att synas eller höras i medierna. Han är en republikan som styrt en av landets mer kontroversiella institutioner, den amerikanska säkerhetspolisen, under en extraordinärt stormig epok: USA efter elfte september. Trots bagaget tycks Mueller ha få politiska ärkefiender. När han tilldelas jobbet som särskild åklagare står båda partier bakom honom, ovanligt i denna hyperpolariserade stad.

Robert S Mueller III är Wasp, vit anglosaxisk protestant, det vill säga sprungen ur USA:s gamla härskarklass, den östkustbaserade elit som länge styrde landets politiska institutioner. Klasstillhörigheten tycks avteckna sig i fysiken: den högresta figuren, den silvriga sidbenan, den livströtta uppsynen. Tidigare utrikesministern John Kerry, en gammal skolkamrat till Mueller, har samma gängliga konstitution. Pojkar som formats till ledare på privatskolor, i militären, genom idrott. Kerrys nuna har liknats vid ett av stenansiktena på Påskön, och Mueller utstrålar samma tigande, eviga auktoritet.

I brist på politiska utspel har amerikanska journalister intresserat sig för Muellers person. Den intellektuella tidskriften New Yorker har utnämnt åklagaren till en stilikon och läst in samhälleliga budskap i hans bländvita buttondownskjortor, diskret mönstrade slipsar och billiga armbandsur (en plastig Casio). Författaren som skrev Muellers biografi, Garrett Graff, frågade en gång Mueller varför han envisas med vita skjortor när andra växlar med blå. Mueller svarade på ett ”mer filosofiskt sätt” än han någonsin uttryckt sig tidigare, enligt Graff. När FBI riktade om sin verksamhet mot terrorismbekämpning tyckte Mueller att det var viktigt att påminna medarbetarna om byråns polisiära rötter, bland annat genom den vita skjortan.

När Robert Mueller tilldelades jobbet som särskild åklagare stod båda partier bakom honom. Foto: J. Scott Applewhite

Detsamma gäller nu i överförd bemärkelse: i ett land där Vita huset kämpar för att upplösa gränsen mellan sanning och lögn har Robert Mueller blivit symbolen för byråkratisk beständighet, sanningslidelse och ämbetsmannamässig korrekthet. Genom granskningen av presidentvalet 2016 men också i den amerikanska statsapparaten i stort. Donald Trump, hur mycket han än twittrar om saken, har inte lyckats stoppa Robert Mueller eller domstolarna i Washington DC och New York där åklagaren portionerar ut sina brottsmål.

Föreställ dig: du kliver av ett plan och behandlas plötsligt som en internationell narkotikaterrorist

Få som hittills förhörts av Mueller har berättat om upplevelsen offentligt. Papadopoulos säger till mig att han av juridiska skäl inte kan ge några interiörer så länge som Rysslandsutredningen pågår. Washington Post har försökt ge en bild: vittnen körs till en dyster glas- och cementbyggnad i sydvästra Washington. De leds in i ett fönsterlöst konferensrum där Muellers medarbetare turas om att grilla dem i skift: två, tre agenter åt gången beväpnade med tjocka svarta pärmar fulla av utskrifter av mejl och andra dokument som de vill veta mer om. (Till exempel, kan man tänka, Papadopoulos Facebookmeddelanden.)

Ibland kommer den långe själv in i rummet, och sätter sig tyst på en stol vid väggen och lyssnar. Mueller är motorn i utredningen. Men i förhörsrummet är han skuggan på väggen, stenstatyn.

– Jag hade haft en underbar sommar, säger George Papadopoulos om dagarna innan han mötte Robert Mueller för allra första gången.

– Jag hade varit på Mykonos med min nya tjej. Festat på Ischia och Capri. Tre månader. Föreställ dig: du kliver av ett plan och behandlas plötsligt som en internationell narkotikaterrorist. De har kört samma metod mot de andra. De tog (Michael) Cohen när han klev in på sitt kontor en morgon och satte handklovar på honom. Vi behandlas som terrorister.

Michael Cohen, Trumps tidigare advokat, på väg till rätten i New York. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

– Jag har känt mycket osäkerhet, paranoia och rädsla, säger han. Jag gick ned tio kilo. När jag såg Michael Cohens ansikte på tv häromdagen, de lila ringarna under ögonen, såg jag mitt eget ansikte i hans.

(Michael Cohen har sagt att FBI bemötte honom ”professionellt, artigt och respektfullt”.)

Sju gånger har George Papadopoulos förhörts av Robert Muellers utredare.

– Väldigt länge varje gång, säger han. Jag såg att (Michael) Flynn sagt att han suttit med dem i 70 timmar. Jag måste ringa mina advokater och fråga hur länge de höll på med mig, för det kändes som mycket mer än 70 timmar.

Den 5 oktober 2017 erkände Papadopoulos att han gjort sig skyldig till brott i form av lögner för FBI. Nästan ett år senare, den 7 september 2018, fick Papadopoulos sitt straff: 14 dagar i fängelse. Den 26 november infann han sig på en anstalt för manschettbrottslingar i Oxford, Wisconsin. Han anlände i svart kostym med polotröja under.

Den 5 oktober 2017 erkände Papadopoulos att han gjort sig skyldig till brott i form av lögner för FBI. Foto: Lotta Härdelin

Fängelseerfarenheten är så färsk att Papadopoulos inte har listat ut hur han ska stöpa om vistelsen till en dråplig skröna, vilket han gjort med många andra passager i sitt märkliga liv.

Var det som du hade trott därinne?

– Det var mest affärsfolk, som skrattade åt mig: ”är du här en vecka?”. Jag var ett litet skämt för dem.

På Twitter kallas Papadopoulos för landsförrädare, och liknande. Lägger han upp en bild från en restaurang får han höra: ”hur smakade borsjtjen?”

Vad sade de andra internerna till dig?

– Alla visste vem jag var eftersom mitt ansikte är så känt. De verkade lite fascinerade. De hade suttit där i åratal.

Jag fattar inte riktigt varför jag skulle sitta där, egentligen. Vad fyller våra straff för funktion?

Hade du en egen cell?

– Ja, det var som ett studentrum. Det var ett slags paus antar jag. Men det är skönt att vara ute igen. Skaffa familj. Det är vårt mål nu. Njuta av Hollywood, att kunna resa utanför USA; de tog ju mitt pass när jag greps men nu har jag fått tillbaka det igen. Vi ska åka till Italien och ha en ordentlig bröllopsceremoni. Jag har inte träffat Simonas föräldrar, eller bröder eller systrar. Jag vet ju inget om hennes tidigare liv.

Vad åt du?

– Man kunde beställa vad man ville ha. Det var inte som på film, inte som i ett vanligt fängelse.

Vad tänkte du på?

- Fängelsereformer, faktiskt. Hur kan man få saker och ting att bli lite mer effektiva. Jag fattar inte riktigt varför jag skulle sitta där, egentligen. Vad fyller våra straff för funktion? På vilket sätt skulle dessa dagar rentvå mig?

Lögnerna förenar Trumpmedarbetarna som fastnat i Robert Muellers nät. De har ljugit för att skydda Donald Trump och samtidigt vilselett kongressen, säkerhetspolisen och allmänheten. De har förorenat demokratin.

George Papadopoulos tidigare advokater pläderade för att klienten inte visste vad han gjorde våren 2016. Foto: Lotta Härdelin

Drevs medarbetarna av partipolitiska motiv? Inte nödvändigtvis. Mellan Papadopoulos och Trumpadvokaten Michael Cohen, som i mars påbörjar ett treårigt fängelsestraff för ekonomiska bedrägerier och lögner inför kongressen, finns paralleller. Båda är invandrarsöner, Cohen har polskjudiska rötter och Papadopoulos föräldrar föddes i Grekland. De är uppvuxna i liberala storstäder, New York respektive Chicago, långt ifrån den provinsiella nationalism som Trump spekulerade i för att vinna Vita huset.

George Papadopoulos kallar sig själv liberal. Han vill bevara Nato, som han betraktar som en garant för fortsatt amerikanskt inflytande i Europa, säger han. Han vill inte bygga en mur mot Mexiko, ett av Trumps viktigaste vallöften. Fattade Papadopoulos vad han höll på med våren 2016? Vilka politiska krafter han lekte med?

Papadopoulos tidigare advokater pläderade för att han inte gjorde det. I september sade hans dåvarande advokat Tom Breen att Papadopoulos är en ”idiot”, en ”osofistikerad" person som begick "korkade, korkade misstag”. Papadopoulos själv höll med och sade till domaren att han var ”djupt skamsen” över att ha obstruerat FBI-utredningen genom sina lögner om kontakterna med Mifsud. Domaren påverkades av argumentationen och kortade det påtänkta straffet från 30 dagar till 14.

Det är vad min historia handlar om: jag var för ung och rörde mig för snabbt uppåt

Men snart bytte Papadopoulos försvarslinje. Han sparkade sina advokater. Han har insett, säger han, att han i själva verket utsattes för en komplott av FBI och deras partnerorganisationer i Europa. Professor Mifsud, som berättade om de stulna mejlen för honom, är ingen rysk spion, säger Papadopoulos. Mifsud skickades ut av FBI, säger han, för att lägga krokben för Papadopoulos. Detta eftersom 29-åringen representerade Trumpkampanjen, som Obamaregeringen ville övervaka och kontrollera.

Detta är priset man får betala, säger George Papadopoulos, om man råkar vara ett diplomatiskt underbarn. Han och Simona kämpar dagligen på sociala medier för att upprätta Papadopoulos rykte. Han vill inte vara "idiot" längre. Han vill vara smart.

– Jag är på förnamnsnivå med fyra regeringschefer, säger han. Vid 24 satt jag i enskilt möte med en utrikesminister. När man är så ung och möter så många högt uppsatta personer väcker man underrättelsetjänsternas nyfikenhet och de börjar granska en. Är man inte en förutsägbar person så måste man förvandlas till en förutsägbar person. Det är vad min historia handlar om: jag var för ung och rörde mig för snabbt uppåt.

Detta är priset man får betala, säger George Papadopoulos, om man råkar vara ett diplomatiskt underbarn. Foto: Lotta Härdelin

George Papadopoulos nya försvarslinje kan verka nipprig. Men den speglar konspirationsteorier som dagligen sprids av konservativa kommentatorer på Fox News, den största tv-kanalen i USA. En av dessa röster, Dan Bongino, författare till boken ”Spygate: The Attempted Sabotage of Donald J. Trump”, intervjuade häromveckan Papadopoulos på sin podd. De lade ihop pusselbitarna. Papadopoulos, och andra åtalade Trumpmedarbetare, är utsatta för ett övergrepp av en "stat i staten". Samma berättelse om ett underrättelseetablissemang som trakasserar Trumpmedarbetare kan komma att prägla det republikanska partiets retorik inför nästa presidentval. Det säger politikprofessorn Steven Schier.

– Det du hör Papadopoulos säga kommer också republikanerna att säga. Donald Trump gör det redan. Det amerikanska folket har i dag väldigt skilda föreställningar om vad som händer i politiken och de håller fast vid dessa föreställningar på ett helt annat sätt än för 20, 30 år sedan. Därmed finns en grogrund för sådana här teorier.

Det krävs bevis på ”Nixonnivå” för att republikanerna i kongressen verkligen ska vända Trump ryggen, säger Steven Schier. Han syftar på Watergateaffären i början av 1970-talet. Ljudupptagningar inifrån Ovala rummet bevisade då att president Richard Nixon betalat för att tysta vittnen som kände till inbrottet på demokraternas partihögkvarter i Watergatebyggnaden i Washington DC. Då tvingades Nixon bort. Sådana bevis har inte materialiserats inifrån Trumpregeringen, än.

George Papadopoulos säger att Donald Trump kommer att klara sig igenom Rysslandsutredningen.

– Låt Robert Mueller avsluta sitt jobb, säger han. Presidenten borde sluta säga att utredningen bör stoppas. Ju mer presidenten anstränger sig desto mer kommer den att skada honom.

George Papadopoulos ursäktar sig och lämnar bordet. Han och Simona har inlett ett gräl på sms.

– Ibland är det till och med svårare att få ihop sitt privata än sitt professionella liv.

Han försvinner ut i natten, mot hotellet där Julia Roberts en gång väntade på Richard Gere.