Så försöker Ryssland påverka väljarna inför EU-valet

EU-valet 2019

Under amerikanska presidentvalet 2016 nåddes 126 miljoner Facebook-användare av valpropaganda från ryska hackers.

Samma ryska grupperingar försöker nu splittra europeiska väljare inför EU-valet i slutet av maj. Det visar New York Times i en ny granskning.

Tidningen tar tyska högerpopulistpartiet Alternativ för Tyskland (AFD) som exempel. Partiet får gott om stöd från sidor och konton med koppling till ryska statsmedier, enligt New York Times. Men Kreml sprider och förstärker också budskap från vänstergrupperingar som vänder sig emot partiet; detta i försök att hetta upp stämningen i Europa och så ytterligare split mellan väljare. Hemsidor som gör reklam för yttervänstergrupperingarna Antifa West Berlin och Antifa Nord Ost delar dataserver med de statliga ryska hackare som bröt sig in i Demokraternas mejlkonton under valsommaren 2016 i USA. Den hackningsaktionen fick stor uppmärksamhet och genererade nyheter som missgynnade Demokraterna och Hillary Clinton-kampanjen.

Det är svårt att kvantifiera antalet ryska påverkansoperationer i Europa under vintern och våren. Men enligt New York Times har europeiska underrättelsetjänster och andra granskare upptäckt hundratals Facebook- och Twitter-konton och tusentals Whatsapp-meddelanden som sprider material misstänkt lik rysk propaganda. Tillsammans har dessa plattformar nått 18 miljoner användare. På ytan ser kontona ofta ut som plattformar för livsstilsjournalistik om bland annat resor och mode men insprängt mellan det lättsamma materialet finns splittrande politiska budskap.

Teknikjättarna har svårt att upptäcka illegal propaganda i samma takt som den sprids, särskilt när den är kamouflerad. Facebook har öppnat en ny central i Dublin som ska motverka angrepp i Europa och bolaget hävdar att det städat bort omkring 28 miljarder påhittade och förbjudna konton sedan det amerikanska valet 2016, men ryska hackare ligger fortfarande steget före, enligt New York Times granskning.

