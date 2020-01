Så går det till när Sverige väljer kvotflyktingar utomlands

Den svenska flaggan har halkat ner. Migrationsverkets utsända tjänstemän satte upp den på väggen i FN-kontorets väntrum tidigare på morgonen, men tejpklistret släpper. Det blågula tygstycket slokar nu intill några FN-affischer med förmaningar på somaliska, swahili och engelska om att man som flykting inte ska ljuga, och att det är förbjudet att muta tjänstemännen som jobbar här.

Utsträckt på ett par stolar ligger en smal ung man i jeans och gymnastikskor. 26-årige Peter Mayenga fingrar försiktigt på ett hörn av flaggan.

– Den är så fin. Liksom ren, säger han.

Peter Mayenga i väntrummet på UNHCR:s kontor i Nairobi. På magen ligger en fotobok med bilder från Sverige. Foto: Lotta Härdelin

Hans eget hemland, Uganda, är nedsolkat och förstört, i Peters ögon. För snart fem år sedan dödades Peters pojkvän Steve av en hatisk mobb i samband med en fotbollsmatch.

– De jagade oss, kastade sten och hackade till slut ihjäl Steve med stora knivar. Jag fick också flera hugg, men kom undan, säger Peter Mayenga.

Det är svårt att leva öppet här, i Nairobi

Han böjer fram huvudet och visar ett par ärr på skallen, under det kortklippta håret. Den våldsamma förföljelsen har stöd från högsta ort i Uganda. Regeringen vill införa dödstraff för ”homosexuella handlingar” – den lag som i folkmun kallas Kill the gays.

– Jag kan aldrig återvända. Och det är svårt att leva öppet här, i Nairobi. Åtminstone där jag lever, och jag har inte råd att bo någon annanstans, säger Peter Mayenga.

En nyhetsuppläsare på en tv-skärm berättar att 122 människor dödats i de svåra översvämningar som plågar östra Afrika. Utanför hamrar regnet ner, vecka efter vecka, dag efter dag, natt efter natt, och förvandlar den röda kenyanska jorden till lera.

Peter Mayenga diskar i ett teskjul i ett slumområde i Nairobi. För fem timmars arbete får han motsvarande 40 kronor. På kvällarna säljer han korv och ägg. Foto: Lotta Härdelin

Peter Mayenga har mirakulöst lyckats hålla sina gymnastikskor så gott som fläckfria.

Han började dagen innan solen gått upp, i sitt hyrda pyttekyffe i ett av Nairobis urinstinkande slumkvarter. Smög sig ut, förbi det hotfulla grabbgänget som brukar stå och röka gräs utanför hans dörr, de unga män som ibland försöker råna Peter på pengar och sno hans mobil.

Fortsatte förbi kiosken där han brukar sälja te och diska muggar på morgnarna. Lönen är dålig, men tejobbet hjälper Peter att överleva i Nairobi utan att behöva sälja sex.

Jag har sparat den och hållit den ren särskilt för den här dagen

Han klättrade i regnet över de hala stenarna i gränder där sopor blandas med avloppsvatten, och gick till en större gata för att ta en matatu, en kollektivtaxi, mot stadsdelen Westlands där UNHCR:s kontor ligger.

– Jag var här tidigt, innan de öppnade. Kunde inte riskera att missa mitt möte med svenskarna.

På överkroppen bär Peter sitt favoritklädesplagg: en ljusgrön stickad tröja med blommor, träd och fåglar på. Han berättar att han fick tröjan en gång av en man, som tack för en tjänst.

– Jag har sparat den och hållit den ren särskilt för den här dagen.

Peter bor i ett skjul bestående av ett fönsterlöst rum. Det finns en madrass och ett tvättstreck att torka kläder på. Golvet är trampad lera och väggarna är inredda med filtar mot kylan. Mappen med viktiga dokument har han gömt under madrassen. Foto: Lotta Härdelin

I handen håller Peter en coffee table-bok med bilder från Sverige som någon FN-tjänsteman lagt ut i väntrummet. ”A year in Sweden” är full av idylliska fotografier av renar, skärgårdstugor och rapsfält.

Peter älskar boken. Han bläddrar snabbt fram till ett foto där ett regn piskar ner över en granskog. Det ser ut att storma. De tunga regngardinerna skiftar i vitt – kanske har de snö eller hagel inblandat i sig.

Det kan vara bokens minst inbjudande bild.

Är det is? Är det snö? Hur känns det att stå i det?

Peters pekfinger trummar upphetsat mot boksidan med isregnsgardinerna i den öde granskogen.

– Titta här! Vad är det? Är det is? Är det snö? Hur känns det att stå i det?

Han berättar att han och några andra särskilt utsatta flyktingar tidigare i år fick ett val från UNHCR:s tjänstemän: Vill ni ha chans att åka till USA eller Sverige?

De andra flyktingarna i rummet valde USA. Men Peter ville inte vara som de andra. Han går sin egen väg.

– Så jag svarade: Sverige.

● ● ●

Peter Mayenga har haft turen att komma igenom ett minimalt nålsöga. FN har valt ut honom som särskilt skyddsvärd. Många av världens flyktingar drömmer om att lyftas från sina svårigheter och få chansen att börja ett nytt liv i ett tryggare land, med uppehållstillstånd och vägen till medborgarskap utstakad.

Av de 70,8 miljoner människor i världen som är på flykt, bedömer FN:s flyktingorgan UNHCR att 1,44 miljoner är så sårbara att de behöver evakueras utomlands genom så kallad vidarebosättning. De flesta som väljs ut lever i flyktingläger, men bland dem finns även människor som Peter Mayenga, flyktingar som lever i svåra urbana miljöer.

Behovet är långt större än antalet kvotplatser. Under det senaste året fick 70.000 människor chansen att börja om sina liv i något av de 28 länder i världen som accepterar kvotflyktingar. De flesta mottagarländer tar bara ett mycket litet antal – Danmark har exempelvis tagit tolv kvotflyktingar under 2019, Japan nitton.

Peter Mayenga i gryningen i sitt hemkvarter, ett slumområde i Nairobi. Foto: Lotta Härdelin

Ett tiotal länder står för nästan allt kvotflyktingmottagande i världen. Sverige, som under många år tog mellan 1.500 och 1.900 kvotflyktingar per år, har sedan 2015 mer än fördubblat sitt mottagande.

De senaste åren har Sverige i bred politisk enighet ökat till 5.000 kvotflyktingar per år, vilket även kommer att bli nivån för 2020, enligt ett färskt regeringsbeslut. Det gör Sverige till världens fjärde största mottagarland av kvotflyktingar i absoluta tal, efter USA, Kanada och Tyskland. Med hänsyn tagen till befolkningens storlek är Sverige nu världens största mottagarland av kvotflyktingar.

Ni svenskar ska vara stolta över att era representanter kommer hit och tar flyktingar

Samtidigt är de 5.000 kvotflyktingarna som slussas till Sverige bara en rännil från det stora flyktingantal som fattigare länder tar hand om. Enbart i Kenya lever nästan en halv miljon FN-registrerade flyktingar, påminner Andrew Ginsberg, vidarebosättningsansvarig på UNHCR:s Nairobikontor.

– Ni svenskar ska vara stolta över att era representanter kommer hit och tar flyktingar. Det skickar en kraftfull signal till Kenyas regering: Vi ser att ni försöker hantera flyktingsituationen, och vi stödjer er, säger Andrew Ginsberg.

Hösten 2015 hade Sverige sin egen kaotiska flyktingsituation. 2015 var ett extraordinärt år, då 163.000 människor kom till Sverige och sökte asyl. Medan kommuner akut hyste in asylsökande i sporthallar och kyrkor, växte politikers längtan efter ett mer ordnat mottagande, utan smugglare och drunkningsoffer på Medelhavet.

Här, på UNHCR:s kontor i Nairobi, intervjuar svenska hitresta tjänstemän från Migrationsverket under ett par decemberveckor drygt hundra av de 5.000 kvotflyktingar som Sverige tar emot årligen. Foto: Lotta Härdelin

Samtidigt som lagstiftningen stramades åt för asylsökande i Sverige, gläntade politikerna mer på dörren för flyktingar via FN-systemet. Samtliga riksdagspartier utom SD kom överens om att Sverige skulle öka kvotflyktingmottagandet från 1.900 till 5.000 per år.

Även SD ville faktiskt då, hösten 2015, ha fler kvotflyktingar. Partiet ville öka antalet till 4.000 per år.

– Det gör vi för att poängtera att det finns lagliga vägar. Givetvis ska vi också hjälpa till att avlasta närområden, sa SD:s migrationspolitiska talesperson Paula Bieler då, 2015.

Idag har SD ändrat sig, och vill inte ta emot någon kvotflykting. Men övriga partier gillar fortfarande kvotflyktingar. C, V och MP vill öka mottagandet ytterligare.

Kvinnor och barn och människor med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att komma under ordnade former

Även på EU-nivå ökar intresset. Flera nya mottagarländer har tillkommit de senaste åren. Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor, säger till DN:s EU-korrespondent Pia Gripenberg att kvotflyktingar kommer spela en allt viktigare roll i EU:s framtida migrationspolitik.

Ylva Johansson vill se fler kvotflyktingar, och betonar jämställdhetsaspekten. Majoriteten asylsökande som tar sig till EU och Sverige är män. I kvotflyktingsurvalet kan man fokusera på kvinnor och barn.

– Kvinnor och barn, och människor med funktionsnedsättningar och andra som har svårare att ta sig hit irreguljärt, ska ha en möjlighet att komma under ordnade former, säger Ylva Johansson.

● ● ●

29-åriga Amina Haji Abdullahi tar av sig sin niqab, den svarta ansiktsslöjan som täcker mun, näsa och kinder, omedelbart när hon kommer fram till UNHCR:s kontor.

– Skönt.

Amina knölar ner det lilla svarta tygstycket i handväskan, rättar till sin knallröda sjal och spricker upp i ett stort leende.

29-åriga Amina tar av sig sin niqab när hon kommer till UNHCR:s kontor. Hon behöver bara bära den i Nairobis somaliska stadsdelar, tycker hon. Foto: Lotta Härdelin

Amina bär inte niqab av religiösa skäl, utan för att skydda sig mot aggressiva män som vill antasta henne – och mot andra somaliska kvinnor i hennes hemkvarter som vill skvallra och tala illa om henne.

– Folk pratar så mycket bakom ens rygg. Särskilt om man inte har någon man.

Amina flydde Somalia och islamistiska al-Shabaabs terror för tretton år sedan, när hon var sexton. En vän till familjen tog med henne över gränsen till Kenya efter att hennes hemkvarter förvandlats till en krigszon. Amina såg många döda.

Nu bor hon i Nairobistadsdelen Eastleigh – även kallad ”Little Mogadishu” – där befolkningen domineras av somalier. En äldre dam låter henne sova på golvet i utbyte mot att Amina städar och lagar mat.

I början kändes inte som att jag kunde andas, slöjan var i vägen

Till mötet med svenskarna har hon tagit med sig sin dokumentmapp. Bland papperen finns två spädbarnshäften, sådana man skriver upp barns längd, vikt och vaccinationer i. Häftena är allt hon har kvar efter sina två söner. Båda dog innan de hunnit bli tre månader. Dödsfallen hade kunnat undvikas om Amina fått rätt sorts vaccination.

För tre år sedan lämnade Aminas make Idris henne och reste till Zambia. Som ensam kvinna från en somalisk minoritetsklan märkte Amina att hon blev fritt villebråd för alla möjliga sorters trakasserier.

– Det var då jag började bära niqab. I början kändes inte som att jag kunde andas, slöjan var i vägen. Men man får vara mer i fred om man bär den. Både från somalier och från kenyanska polisen.

Amina i sin röda sjal fäller ner sin niqab över ansiktet när hon går ut i sina hemkvarter i stadsdelen Eastleigh. Hon vill helst inte bli igenkänd där. Foto: Lotta Härdelin

Misstron mot somalier i det kenyanska samhället göds av att somaliska terrorgruppen al-Shabaab de senaste åren har genomfört en rad stora terrordåd mot kenyanska mål. Vreden efter terrordåden drabbar även de hundratusentals somaliska flyktingar som själva flytt al-Shabaab.

Efter terrordåd brukar kenyanska polisstyrkor bege sig till Aminas stadsdel Eastleigh och göra så kallade ”swoops”, massgripanden då hundratals personer som sällan har något att göra med terrordådet arresteras. Ibland fraktas de gripna ända till den somaliska gränsen.

– Poliser trakasserar mig också. Alla vet att de är ute efter mutor. Men niqaben hjälper även där. Den funkar som en sorts barriär, säger Amina.

Väntrummet hos UNHCR är fullt av flickor och kvinnor som bär niqab när de går ute i Nairobis somaliska kvarter. Liksom Amina har de valts ut av UNHCR som särskilt utsatta kvinnor som behöver få lämna landet.

Nairobistadsdelen Eastleigh kallas ”Little Mogadishu”. Här bor Amina Haji Abdullahi och många andra somalier som flytt från al-Shabaabs terror i hemlandet. Foto: Lotta Härdelin

Ingen av kvinnorna med niqab som DN talar med vill egentligen bära den. Ansiktsslöjan är ett nödvändigt ont för att få vara i fred i vardagen, ute på gatorna, berättar de.

På en tv-skärm i väntrummet rullar en treminuters engelskspråkig informationsfilm från Migrationsverket, igen och igen.

Om jag blir godkänd och får flyga till Sverige, då tänker jag inte ha niqab

”Det är viktigt att inte ha för höga förväntningar på livet i det nya landet”, säger en entonig speakerröst på engelska.

Amina tittar på tv-skärmen, där några typiska svenska hyreshuslängor fladdrar förbi.

– Om jag blir godkänd och får flyga till Sverige, då tänker jag inte ha niqab. Jag har hört att kvinnor är fria i Sverige.

● ● ●

Katrin Nyman skakar på huvudet, inne på sitt trånga lånekontor. Hon muttrar på sin skånska över förtryckande traditioner i allmänhet, och över oansvariga män som överger sina kvinnor i synnerhet.

– Man blir ju upprörd när man hör vad dessa kvinnor berättar.

Katrin Nyman är biträdande delegationsledare för Migrationsverkets uttagningsresa i Nairobi. Hon har stor erfarenhet av flyktingar från Somalia, och är väl insatt i hierarkierna i landets klansystem och de svårigheter som drabbar somaliska kvinnor.

På hennes skrivbord ligger flera ärenden där ofattbart hårda liv sammanfattas på några tättskrivna A4-sidor från UNHCR. Överst i högen ligger Amina Haji Abdullahis akt.

Stina Lindmark och Katrin Nyman från Migrationsverket går till jobbet. Under två veckor intervjuar de kotflyktingskandidater på UNHCR:s kontor i Nairobi. Foto: Lotta Härdelin

Det är dags för 29-åringen med den röda sjalen att kallas in på intervju.

– My name is Katrin Nyman, and I work at the Swedish Migration Agency, säger Katrin.

Amina nickar. Hon har endast gått koranskola under barndomen i Somalia, men efter tretton år i Nairobi har hon lärt sig lite engelska genom att tala med folk och se på tv.

Som många fattiga Nairobibor har Amina prövat lyckan som gatuförsäljare. Hon bredde ut barnkläder på en filt vid sidan av vägen och sålde. Men polisen körde brutalt bort henne – och för ett halvår sedan blev hon påkörd av en motorcykel och skadade benet. Sedan dess håller hon sig helst inne.

Jag måste informera dig om att om du lämnar falsk information, så kan ditt uppehållstillstånd återkallas

En av UNHCR:s tolkar översätter från engelska till somaliska, så att Amina inte ska missa några nyanser i Katrins frågor.

– Jag måste informera dig om att om du lämnar falsk information, så kan ditt uppehållstillstånd återkallas.

Amina lyssnar på tolkens översättning, och nickar.

– Vill du bli vidarebosatt i Sverige?

Nu väntar inte Amina på tolken.

– Yes!

Amina Haji Abdullahi tillsammans med en somalisk väninna – en ensamstående sexbarnsmor som häromåret hade chans att få en kvotflyktingplats till USA. Men sedan USA:s president Donald Trump kraftigt skurit ner kvotflyktingsmottagandet har väninnans chanser minskat till nära noll. Foto: Lotta Härdelin

Katrin Nyman ställer initierade frågor om klansystemet, och frilägger Amina Haji Abdullahis utsatta roll. Som kvinna i en minoritetsklan – samt öppen motståndare till terrorgruppen al-Shabaab – är hon rädd att dödas eller våldtas om hon återvänder till Somalia.

En dryg halvtimme in i intervjun kommer Katrin Nyman in på könsstympning. I många somaliska grupper är det norm att könsstympa sina döttrar – även här i Kenya, där det egentligen är olagligt.

– Får jag fråga: Är du omskuren?

– Ja.

– Sunna eller faraonisk omskärelse?

– Faraonisk.

– Ok. Infibulation alltså.

Infibulation, eller faraonisk omskärelse, är den grövsta formen av könsstympning. Hela klitoris, de inre blygdläpparna samt delar av de yttre blygdläpparna skärs bort. Sedan sys huden ihop. Endast en liten öppning lämnas så att mensblod och urin kan passera. Vid giftermål öppnas kvinnan för att mannen ska kunna tränga in vid samlag.

Sunna kallas den stympning som sker genom att förhuden på klitoris, och ibland även en del av klitoris, skärs bort. Det finns även en variant som kallas prickning, då klitoris sticks med ett vasst föremål.

Amina säger att infibulation blir allt ovanligare bland somalier.

– Nu för tiden gör många sunna istället. Vi vet att faraonisk inte är bra.

”I början kändes inte som att jag kunde andas, slöjan var i vägen. Men man får vara mer i fred om man bär den. Både från somalier och från kenyanska polisen”, säger 29-åriga Amina Haji Abdullahi. Foto: Lotta Härdelin

Katrin nickar. Hon förklarar att det i Sverige är olagligt med könsstympning, både sunna och faraonisk.

– Så om du får en dotter i Sverige så får hon absolut inte omskäras. Det är olagligt. Att göra det i Sverige är kriminellt – och att ta med en flicka utomlands och låta omskära henne är också olagligt.

Katrin ser Amina i ögonen. Amina möter blicken, och håller kvar den.

– Inga problem, säger hon.

Forskning från Uppsala universitet visar att stödet för könsstympning bland somaliska kvinnor avtar snabbt efter att de flyttat till Sverige. Det stämmer med Katrin Nymans erfarenhet. För många är det en lättnad att bryta med den brutala traditionen.

Om de hade haft döttrar, så hade vi gjort en orosanmälan i samband med att de beviljades permanent uppehållstillstånd

Men alla reagerar inte på samma sätt som Amina, när de hör om det svenska förbudet. Två systrar i 25-årsåldern blir tydligt negativt överraskade när de hör att det i Sverige är olagligt med kvinnlig omskärelse. De svarar undvikande på Migrationsverkets frågor om de har för avsikt att låta omskära eventuella framtida döttrar.

Hampus Forssell, som gjorde intervjun, berättar att han blev förvånad över systrarnas reaktion.

– De var två utbildade kvinnor som talade jättebra engelska. De hade gått tolv år i skola och jag uppfattade dem som moderna och progressiva.

Spelar deras inställning någon roll för avgörandet av deras fall?

– Nej. Men om de hade haft döttrar, så hade vi gjort en orosanmälan i samband med att de beviljades permanent uppehållstillstånd. Så att socialtjänsten i den kommun som de hamnar i skulle veta om det, säger Hampus Forssell.

● ● ●

Ingen som är ett hot mot rikets säkerhet ska släppas in i Sverige. Har Säpo något att erinra mot någon, så får den personen inte komma till Sverige – även om hen har flyktingskäl.

Säpo granskar alla kvotflyktingsärenden genom de skriftliga underlag som UNCHR förberett i varje ärende. Ibland får Migrationsverkets tjänstemän i Nairobi fram ny information som då skickas till Säpo i Sverige för bedömning.

– Som att Amina berättade att hon har en Facebooksida. Säpo måste granska sidan innan vi kan fatta beslut, säger Katrin Nyman.

Svenske delegationsledaren Mikael Zaar (till vänster i bild) inleder morgonmötet med sina medarbetare från Migrationsverket på UNHCR:s kontor i Nairobi. Foto: Lotta Härdelin

Av de flyktingar som UNHCR föreslår för Sverige, lever 94 % upp till kraven och får uppehållstillstånd i Sverige. De som faller bort gör det för att de inte bedöms ha flyktingskäl enligt svensk lagstiftning – eller för att de sorteras bort av Säpo.

Mikael Zaar, som leder den svenska Nairobidelegationen, säger att Säpo just nu oftast lägger in sitt veto när Migrationsverket tar ut syriska flyktingar från läger i Libanon, Turkiet och Jordanien.

– Har vi en uttagning på 200 syrier så kanske det är tio av dem som fastnar hos Säpo.

Nairobiresan är Migrationsverkets elfte och sista uttagningsresa för år 2019. Under två decemberveckor ska Mikael Zaar, Katrin Nyman och tre kolleger hinna gå igenom 150 flyktingärenden som UNHCR har valt ut för vidarebosättning i Sverige.

– Det här är det finaste man kan få göra inom Migrationsverket, säger Katrin Nyman.

Jag hade definitivt ljugit, om det hade krävts. Ingen som helst tvekan om det

Uppdraget att intervjua flyktingar som FN valt ut kan bli en paus från den trötthet och cynism som ibland drabbar Migrationsverkets anställda i Sverige. Att år ut och år in misstänksamt nagelfara asylberättelser som inte alltid går ihop, kan påverka handläggare på olika vis. Det går att störas av att somliga asylsökande tänjer på sanningen – och samtidigt förstå desperationen och utsattheten bakom.

– Jag hade definitivt ljugit, om det hade krävts. Ingen som helst tvekan om det. Det är ju så mycket som står på spel för hela ens familj, säger en av Migrationsverkets tjänstemän i Nairobi.

I Nairobi slipper svenskarna sätta på sig sina mest misstänksamma glasögon vid intervjuerna, eftersom UNHCR:s handläggare redan bedömt tillförlitligheten i flyktingarnas berättelse.

På UNHCR:s kontor i Nairobi intervjuas flyktingar av svenska Migrationsverket. Tecknade affischer uppmanar de intervjuade att berätta sanningen. Foto: DN

När de svenska tjänstemännen på morgnarna promenerar från hotellet till UNHCR:s högkvarter får de glimtar av Kenyas svåra flyktingsituation. En grupp desperata kvinnor, män och barn står ständigt på gatan utanför UNHCR-huset. De hoppas på en allmosa, eller kanske ett rum på något FN-sponsrat stödboende i Nairobi.

Vissa tillbringar många dygn där på gatan, i hopp om att kunna tigga till sig ett möte med en FN-tjänsteman. Att få bli kvotflykting är en ouppnåelig dröm för de flesta. Ibland blir det bråk, när förtvivlade flyktingar inte får hjälp. Bistra vakter från multinationella säkerhetsbolaget G4S står ständigt beredda att gripa in.

”UNHCR DON’T HELP REFUGEES” har någon klottrat på en gångbro nära kontoret. Under bron brukar en hemlös familj med många småbarn sova på nätterna. Svenskarna passerar barnen varje morgon.

– Att jobba här, mitt i detta... det känns väldigt meningsfullt. UNHCR har ju valt ut de mest utsatta flyktingarna, säger Katrin Nyman.

Mammorna säger: Jag gör det här för barnen

Ni ska ta 150 somaliska flyktingar härifrån, med särskilt fokus på kvinnor och barn. Hur tror du att det kommer att gå för dem i Sverige?

– För barnen tror jag att det kommer gå jättebra. Alla barn kan redan mycket engelska, och dessutom swahili. För kvinnorna…

Katrin Nyman pausar lite. Hon talar ofta om vilken styrka som somaliska kvinnor besitter. Hur de i Nairobi lyckas hitta sätt att ge sina barn mat, trots ofattbara motgångar.

– …för kvinnorna kommer det kanske inte att bli lika lätt i Sverige. Särskilt inte om de inte kan läsa och skriva. Flera är ju analfabeter. Mammorna säger: Jag gör det här för barnen.

● ● ●

Det finns länder som inte vill ta analfabeter som kvotflyktingar. De får hjälp av UNHCR att sortera bort dem.

Tyskland och Nederländerna, exempelvis, vill gärna hjälpa några tusen av världens mest utsatta – men kräver samtidigt att dessa sårbara flyktingar ska ha en viss ”integrationspotential”, en vilja och förmåga att klara sig i det nya landet.

– Då kan vi titta på läskunnighet och utbildningsnivå, exempelvis. Eller på yrkeskunskaper, säger Andrew Ginsberg på UNHCR:s Kenyakontor.

Sopor fyller gränderna i Peter Mayengas hemkvarter i Nairobi. Han längtar efter ett renare, bättre liv i Sverige, om bara Migrationsverket accepterar honom som kvotflykting. Foto: Lotta Härdelin

Att bedöma ”integrationspotential” hos världens mest utsatta flyktingar hör knappast till kärnuppdraget för FN:s flyktingorgan. Men UNHCR-folket har inte råd att rynka på näsan. Särskilt inte sedan Donald Trump tillträdde som USA:s president.

USA har länge varit världens största mottagare av kvotflyktingar. Vissa år har man tagit emot över hundratusen. Men under Trumps styre har USA helt stoppat kvotmottagandet från flera länder. Under 2019 sjönk USA:s flyktingkvot till 18.000. Många som förespeglats flygbiljett och uppehållstillstånd i USA, blir i stället kvar i flyktingläger och misär.

UNHCR måste nu vara extra noga med att vårda relationerna med mottagarländer som Sverige, Kanada, Nederländerna och Tyskland. I det arbetet skräddarsys urvalet utifrån ländernas olika krav.

Det går sämre för kvotflyktingarna. De har inte samma resurser och kontakter

Vissa länder säger nej till flyktingar med sjukdomar eller speciella behov. Sverige har inga sådana begränsningar, och kräver ingen speciell utbildningsnivå. Men om UNHCR enbart slussade svårt sjuka och analfabeter till Sverige, så skulle svenska kommun- och regionpolitiker snart skrika i protest över ökade kostnader. Därför förs en dialog mellan Migrationsverket och UNHCR, så att urvalet inte blir obalanserat.

Förr placerades kvotflyktingar ofta i glesbygdskommuner i norr. Där fanns gott om tomma bostäder. Lokalpolitikerna såg flyktingarna som en chans att vitalisera trakten. Numera portioneras kvotflyktingarna ut över hela landet – och de utgör en allt större andel av Sveriges totala flyktingmottagande.

Övergången mot fler kvotflyktingar är ett stort skifte i svensk flyktingpolitik. Redan i år beräknas 70 procent av de flyktingar som anvisas till svenska kommuner från Migrationsverket att vara kvotflyktingar. Det innebär särskilda utmaningar.

Migrationsverkets delegation i Nairobi spänner upp ett skynke som ska vara fond för passfotograferingen. I mars ska de som tagits ut som kvotflyktingar resa till Sverige, och då måste alla dokument vara i ordning. Foto: Lotta Härdelin

I genomsnitt tar det dubbelt så lång tid för en kvotflykting att få ett jobb, jämfört med en flykting som själv tagit sig till Sverige.

– Det går sämre för kvotflyktingarna. De har inte samma resurser och kontakter, och kan få svårare att ta sig in i det svenska samhället, säger Pieter Bevelander, professor i globala politiska studier vid Malmö universitet.

Även när man jämför landsmän med varandra så har kvotflyktingarna ofta svårare att få jobb i Sverige. Efter sju till nio år i Sverige arbetade drygt 40 procent av somaliska manliga flyktingar som sökt och fått asyl i Sverige. Bland somaliska manliga kvotflyktingar var andelen som hade jobb mindre än 20 procent, visar forskning från Malmö universitet (siffrorna är från 2012).

– De som kommer hit och söker asyl är ofta yngre än kvotflyktingarna. De kan ha mer pengar, och en stark initiativkraft som hjälper dem att lyckas.

5.000 kvotflyktingar från Mellanöstern och Afrika under 2020 I januari beslutar regeringen om vilka kvotflyktingar Sverige ska ta under 2020. Totalt har Sverige 5.000 platser. Migrationsverket har i sitt förslag till regeringen utgått från var FN anser att behoven är störst. • 1.800 flyktingar ska få komma till Sverige från Syriens närområde. Det handlar om syriska flyktingar som hämtas från flyktingläger i Libanon, Turkiet och Jordanien • 1.400 ska hämtas från norra och mellersta Afrika, från länder som Egypten, Libyen och Niger, specifikt för att förhindra att människor riskerar livet när de försöker korsa Medelhavet i den flyktingrutt som kallas Centrala Medelhavsrutten. • 1.300 platser är för flyktingar från centralafrikanska och östafrikanska länder som Eritrea, Kongo, Sydsudan, Sudan och Somalia. Enligt FN är behovet stort att evakuera tortyröverlevare, föräldralösa barn och kvinnoledda familjer. • 500 platser är vikta för akuta flyktingärenden – flyktingar i stor fara som omedelbart behöver evakueras. Det kan exempelvis handla om hotade HBTQ-personer eller svåra sjukdomsfall som inte kan få vård i landet där de befinner sig. Visa mer

Bland somaliska kvinnor är skillnaden mellan grupperna mindre – kvotflyktingar och somaliskor som själva sökt och fått asyl i Sverige har ungefär lika svårt att få jobb. Efter sju till nio år i Sverige hade bara en av fem somaliska flyktingkvinnor lyckats bli anställd.

Att kvotflyktingarnas andel av det totala mottagandet ökar kommer att märkas ute i kommunerna, säger professor Pieter Bevelander.

– Man måste vara beredd på att integrationen blir svagare, helt enkelt.

● ● ●

Mikael Zaar, den svenske delegationsledaren, rättar till den svenska flaggan på väggen. Han rullar fram en tv-skärm och trycker i gång den tre minuter långa informationsfilmen på engelska.

”Migrationsverket kommer att fatta ett beslut i ditt ärende så fort som möjligt”, säger den entoniga speakerrösten.

Mikael Zaar ser på flyktingarna i väntrummet. Många tittar koncentrerat på filmen. Några av kvinnorna bär niqab för ansiktet.

”Migrationsverket täcker kostnaderna för resan till Sverige. Om du vidarebosätts i Sverige kommer att du att slussas till en kommun där en bostad har förberetts för dig. När du landar i Sverige så kommer människor från kommunen att möta dig och ta dig till ditt nya hem”, fortsätter filmrösten.

I alla år som jag har varit ute tidigare så har vi åtminstone ett bantat program

När filmklippet är slut frågar Mikael Zaar de somaliska flyktingarna om de förstått budskapen. Vissa har – andra kan ingen engelska.

Mikael Zaar är inte helt nöjd med den väldigt basala Sverigeinformationen. Han funderar på om han snabbt hinner klippa ihop en fylligare informationsfilm på egen hand, med fler bilder från Sverige. Kanske låta någon somalisk tolk översätta. Men nej, det finns inte tid.

Innan svenskarna reste till Nairobi träffade de två integrationssamordnare från Mjölby kommun. Mjölbyduon berättade om kulturkrockar och missförstånd från tidigare kvotflyktingar som placerats i Mjölby, och vädjade: Berätta lite grand om Sverige för dem!

Mikael Zaar, Migrationsverkets delegationsledare på plats, tycker det är synd att Migrationsverket skrotat det så kallade Sverigeprogrammet. Foto: Lotta Härdelin, Lotta Härdelin

Mikael Zaar nickade – men visste samtidigt att det inte skulle bli särskilt mycket Sverigeinformation i Nairobi. Av besparingsskäl har Migrationsverket skrotat det så kallade Sverigeprogrammet, där kvotflyktingar på väg till Sverige tidigare fick gå på en workshop och lära sig om det svenska samhället och om svensk kultur.

– I alla år som jag har varit ute tidigare så har vi åtminstone ett bantat program. Det här är första gången som vi nästan inte har något alls.

Det är synd, tycker Mikael Zaar. Han hoppas att Sverigeinformationen ska återuppstå i någon form. Kvotflyktingarna måste veta vad de tar ställning till, menar han. Att komma till Sverige är ett drastiskt hopp jämfört med att bo i ett tält i ett arabiskt flyktingläger, eller i ett slumområde i Nairobi, konstaterar Mikael Zaar.

– När vi berättar om Sverige finns det enstaka personer som tycker att det låter som att det krockar för mycket med deras kultur, eller vad de faktiskt är beredda att flytta till.

Jag vet att Norge och Sverige har ganska lika språk, men att Finland har ett helt annat språk

I väntrummet finns en nyfikenhet på Sverige. Några av de lite yngre har kollat på Youtubeklipp från Sverige. En kille pratar om Zlatan.

Och Amina Haji Abdullahi, 29-åringen som förlorat två spädbarn och en make, har snappat upp lite språkfakta:

– Jag vet att Norge och Sverige har ganska lika språk, men att Finland har ett helt annat språk.

Aminas ögon lyser. Hon har precis fått definitivt besked från UNHCR: Svenska Migrationsverket har godkänt hennes ansökan. Flygbiljetter, pass och permanent uppehållstillstånd ska utfärdas snarast. Någon gång kring mars ska hon sitta på ett plan på väg norrut.

– Då ses vi. I Sverige!

Peter Mayenga, den ugandiske 26-åringen, är fortfarande uppslukad av fotoboken ”A year in Sweden”. Han vill visa ännu en bild.

– Titta på den här bron!

”Den är så vacker. Kan man gå på den?” Peter Mayenga drömmer om att en dag få promenera på Öresundsbron. Foto: Lotta Härdelin

I en elegant svängd linje sticker Öresundsbron ut i ett sommarglittrigt hav. Peter har aldrig sett en liknande bro, säger han.

– Den är så vacker. Kan man gå på den?

Tyvärr, förklarar vi, den är enbart för bilar och tåg. Men, undrar Peter, kanske kan en bil släppa av honom, så att han ändå får ta några steg?

Att få promenera på Öresundsbron är det som Peter Mayenga längtar allra mest efter just nu, den här dagen i Nairobi när han ska vända tillbaka till sitt fönsterlösa kyffe, och gå genom de leriga sopstinkande gränderna.

– Det skulle vara så annorlunda från hur allt är här.