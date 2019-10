Så gick räden mot IS-ledaren till

■ Operation Kayla Mueller, som ledde till att IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi omkom när han detonerade ett självmordsbälte, tog flera månader att planera. Den kurdiskledda militära alliansen Syriska demokratiska styrkorna (SDF) hade i fem månader arbetat tillsammans med den amerikanska regeringen i sina försök att samla information om var al-Baghdadi faktiskt befann sig, enligt Foreign Policy. Operationen är namngiven efter den 26-åriga hjälparbetaren som mördades av IS 2015.

■ Planeringen kunde enligt New York Times börja när man under sommaren fick reda på att al-Baghdadi med största sannolikhet befann sig i en by djupt inne i områden i nordvästra Syrien som kontrollerades av terrorgruppen al-Qaida. Informationen nådde CIA i samband med att man kunde gripa och förhöra en av al-Baghdadis fruar och en kurir, enligt tidningen. CIA kunde utifrån den initiala uppgiften samarbeta med personer inom irakisk och kurdisk underrättelsetjänst för att mer precist identifiera al-Baghdadis position – med hjälp av spioner kunde man följa hans rörelser. Enligt Reuters ska al-Baghdadi ha rört sig mellan flera olika byar i området kring Idlib.

■ Månaderna innan räden övade den amerikanska elitstyrkan Delta Force på uppdraget att döda eller fånga IS-ledaren. Uppgiften bedömdes vara mycket komplicerad eftersom han uppgavs befinna sig djupt inne i al-Qaida-kontrollerade områden. Vid åtminstone två tillfällen fick man ställa in planerade insatser.

■ Enligt New York Times försvårades operationen av att Donald Trump tidigare i oktober beslutat att dra sig ur kriget i Syrien. Följden blev att de militära styrkor som skulle delta i operationen var tvungna att skynda på insatsen.

■ Så sent som på torsdagen fick amerikansk underrättelsetjänst uppgifter om vad som ”med stor sannolikhet” var al-Baghdadis specifika position, enligt nyhetsbyrån AP. Dagen efter fick USA:s president Donald Trump en serie olika förslag på sitt bord. Han begav sig sedan iväg till Camp David för att fira sin dotters tennbröllop och spelade sedan under lördagen en golfrunda i Virginia. Vid femtiden på eftermiddagen amerikansk tid var han på plats i ”situation room”, Vita husets krisrum.

■ Kort efter att man samlats i Vita huset begav sig åtta amerikanska helikoptrar, framför allt av typen CH-47 Chinook, ut i den syriska natten från en militärbas i närheten av Erbil i Irak. Enligt nyhetsbyrån AP flög man lågt och snabbt för att undvika upptäckt och tog sig snabbt över den syriska gränsen för att fortsätta resan hela vägen genom Syrien. Den farliga flygningen tog 70 minuter och innebar att insatsstyrkan utsattes sporadiska attacker från marken.

■ Väl framme vid Barisha, en by som ligger i det område som i Syrien kallas Döda städerna, började helikoptrarna skjuta mot en grupp byggnader. Samtidigt landsattes Delta Force och elitstyrkans hundar.

■ Insatsstyrkan sprängde ett hål i en av byggnadernas vägg då man misstänkte att dörren kunde vara försåtminerad. Väl inne sköts ett antal misstänkta IS-terrorister ihjäl. En av insatsstyrkans tolkar ska ha förklarat för barn och civila hur man kunde fly, vilket enligt New York Times var anledningen till att 11 av barnen som befann sig i fastigheten kunde räddas.

■ Al-Baghdadi hade vid det laget flytt in i en tunnel under marken. Med sig hade han, enligt Donald Trump, tre barn. Då man befarade att IS-ledaren skulle bära en självmordsväst skickade man en hund efter honom. Det var då al-Baghdadi ska ha sprängt sig själv och de tre barnen i luften.

■ 15 minuter efter al-Baghdadis död hade labbtekniker bekräftat att det var just IS-ledaren man hade dödat. Den sargade kroppen grävdes fram ur spillrorna från explosionen, och kroppens identitet verifierades med hjälp av ett dna-test.

■ Det är ännu oklart exakt hur man kunde verifiera identiteten hos kroppen så snabbt, men i ett uttalande uppger Vita huset att man byggde bedömningen på en kombination av visuella bevis och dna-test. Enligt The Daily Beast använder sig USA:s arme i dag bland annat av maskinerna RapidHIT 200 och DNAscan, som båda på knappt två timmar kan hitta dna-matchningar och som får plats på helikoptrar då de bara väger runt 45 kilo. Enligt Fox News ska teknisk ansiktstigenkänning bidragit till de första beläggen för att det faktiskt ha varit al-Baghdadi man dödat.

https://twitter.com/jengriffinfnc/status/1188420307880681472

■ De amerikanska styrkorna stannade på platsen i två timmar efter att IS-ledaren dödats och samlade in material. När insatsstyrkan sedan lämnade platsen avlossade man sex raketer och jämnade byggnaderna med marken.

■ Fem IS-krigare utöver al-Baghdadi dog i räden och ”ytterligare fiender i närheten” dödades, enligt amerikansk militär. Två amerikanska soldater skadades lätt. Även en amerikansk militärhund skadades.