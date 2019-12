Så granskar du bilderna som sprids i konflikter

I oktober publicerade amerikanska ABC News en video som de påstod visade hur Turkiet attackerade civila kurder i de norra delarna av Syrien. Det visade sig dock snabbt att videon egentligen var från USA och visade en militär uppvisning i Kentucky från 2017.

Filmen som ABC publicerade sändes enligt tv-jätten av misstag, de hade inte gjort sin faktagranskning innan.

Det är inte ovanligt att falska videoklipp och bilder sprids i samband med krigssituationer, inte minst i propagandasyfte. Under hösten har till exempel Twitter och andra sociala medier varit fyllda av bilder som påstås visa situationen i kurdiskt kontrollerade områden i Syrien sedan Turkiets invasion den 9 oktober.





Flera av bilderna som publicerats på sociala medier har varit tagna från till exempel samtida tv-inslag eller tidningsartiklar, men det finns också flera exempel på bilder som påstås visa Turkiets offensiv som egentligen är tagna vid helt andra tillfällen. En bild där fyra barn syns hålla för sina öron med rädda miner har fyra år tidigare beskrivits komma från Jemen. Andra bilder har publicerats med beskrivningar om att de är från Damaskus redan 2014.

https://twitter.com/dekannn9/status/1183851687934676993

Anklagelser om falska bilder som sprids i propagandasyfte kan också i sin tur användas som propaganda. Den turkiska statsägda nyhetsbyrån Anadolu Agency, som i regel företräder regeringens linje, har publicerat en serie artiklar där de visar på hur pro-kurdiska sociala medier-konton spridit falska bilder för att påstå att den turkiska offensiva förtalas av vad de menar är terrorister.

Konflikten som just nu äger rum i Norra Syrien är inte unik på det sättet att falska eller missvisande bilder och videoklipp spridits i samband med den. Bara i samband med terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017 spreds en rad falska påståenden, där bland annat en oskyldig man felaktigt pekades ut som terrorist, och inbördeskriget i Syrien har länge varit föremål för olika typer av missvisande propagandabilder. Men det finns flera sätt att enkelt undersöka den här typen av propagandabilder på.

Ett vykort från tidigt 1900-talet – gjort av en av tidens mer framgångsrika tillverkare av vykort med uppenbart fejkade bilder. Men allt är inte lika lätt att peka ut som fejk som bilden ovan. Foto: Rights Managed

Gör en bildsökning

Det enklaste sättet att få ett sammanhang till en bild är att göra en så kallad bildsökning. Det innebär att du, precis som du i vanliga fall söker med hjälp av ord, söker med hjälp av en bild. Flera sökmotorer kan med hjälp av bilden hitta andra webbsidor där den specifika bilden publicerats tidigare, och i vissa fall till och med fall där bilden modifierats, eller originalbilden om bilden du söker efter är modifierad på något sätt.

Använder du Google Chrome, eller en webbläsare som är baserad på Chrome, är detta enkelt: högerklicka på bilden du vill söka efter och välj ”Sök på Google efter bild”. Använder du en annan webbläsare kan du besöka Google images där du genom att klicka på kamera-ikonen kan ladda upp en bild från din dator eller klistra in en länk till en bild. En sådan direktlänk till en bild får du genom att högerklicka på bilden och sedan välja ”Kopiera bildadress”.





Det finns även andra sökmotorer med samma funktioner och som fungerar på ungefär samma sätt. Tineye är särskilt bra vid fall där du vill hitta den första instansen av en bild, eftersom den låter dig sortera bilder i kronologisk ordning, medan ryska Yandex är särskilt bra på ansiktsigenkänning.

Sök efter filmer

Samma princip som ovan fungerar även när du vill undersöka en video närmare. Du kan med hjälp av till exempel Google söka efter filmer precis som med bilder genom att helt enkelt ta en bild från en video och söka efter den.

Lättast är dock att använda sig av ett verktyg som Amnesty International utvecklat, Youtube Dataviewer. I verktyget klistrar du in en länk till en Youtubevideo och du får sedan en serie bilder verktyget tagit från videon och som du med ett enkelt klick kan söka efter.

Kolla efter vattenstämplar

Bilder och filmer som sprids på sociala medier sprids sällan i sin rena originalform, istället tas de ofta från tv-kanaler, andra konton eller andra webbsidor. Det betyder att de ofta har vattenstämplar, alltså en liten märkning som visar var bilden eller filmen kommer från. Att identifiera en sådan vattenstämpel gör det ofta lättare att kontexualisera saker.





När en film som som påstods vissa terrorgruppen Hamas fick stor spridning på svenska sociala medier under 2017 gick det till exempel genom just vattenmärkningen se att filmen egentligen visade demonstranter i Egypten. Den lilla logotypen i det övre högra hörnet visade sig komma från en egyptisk tv-kanal, som på sin Youtubekanal publicerat filmen tidigare med en text som förklarade vad den egentligen visade. En annan bild, som påstods via hur saudisk tv censurerat tysklands förbundskansler Angela Merkels hår, hade en vattenstämpel från en arabiskspråkig satirsida.





Att bildsöka efter vattenstämplar innebär samma process som att söka efter andra bilder, men innebär att du måste försöka få en bild som enbart visar själva stämpeln. Det kan du göra genom Windows skärmklippsverkyg, som finns i startmenyn, eller genom att trycka på knapparna cmd, shift och 4 samtidigt om du har en Mac-dator. Då kan du ta en skärmavbild av ett litet område på skärmen, som en liten del av ett fotografi. Denna skärmavbild, som helst enbart ska bestå av själva vattenmärket på en upplyst bakgrund, han du sedan söka efter med hjälp av till exempel Googles bildsökvertyg.