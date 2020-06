Så har polisen i USA förändrats på en månad

Få politiska rörelser har fått genomslag så snabbt som Black lives matter i USA den här sommaren. Rörelsen grundades 2013, men har växt kraftigt den senaste månaden. Det var den 26 maj som en video offentliggjordes där en vit polis i Minneapolis dödade George Floyd, en svart man, genom att trycka ett knä mot hans hals under åtta minuter. Protesterna i Minneapolis spred sig snabbt över hela landet, med krav på radikala reformer av poliskåren.

Stödet för demonstrationerna har vuxit snabbt. Enligt en analys av New York Times finns det ingen annan politisk fråga på 2000-talet där det amerikanska folket bytt åsikt så snabbt som när det gäller polisvåld och diskriminering mot svarta.

Debatten om polisvåld och systematisk rasism i poliskåren har pågått i USA i flera decennier. USA:s polis dödar omkring 1.000 personer om året, vilket kan jämföras med omkring 11 fall om året i Tyskland. Svarta män löper tre gånger större risk än vita män att dö av polisvåld, enligt American Journal of Public Health.

Representanthuset i Washington har i veckan röstat igenom ett omfattande reformpaket för polisen i USA, men det kommer sannolikt att stoppas av republikanerna i senaten.

I stället sker förändringar i lokalpolitiken.

Den här sommaren har åtminstone 30 amerikanska städer och delstater redan genomfört olika reformer.

Här är ett urval av de mest omfattande förändringarna.

• Minneapolis

”Defund the police”, stoppa polisens finansiering, står det på demonstranternas banderoller över hela USA. Minneapolis är den första stad som faktiskt gjort detta. Stadshuset röstade tidigare i juni för att lägga ner hela stadens poliskår. I stället ska en ny infrastruktur för invånarnas säkerhet byggas upp från grunden. Stora delar av polisens tidigare budget ska läggas på vård av psykiskt sjuka, socialarbetare och rehabilitering för drogberoende. Stadshuset är oense om huruvida det kommer att finnas en formell polis i staden framöver. ”Vi ska dramatiskt tänka om vårt tillvägagångssätt till invånarnas trygghet”, säger stadsborgarrådet Jeremiah Ellison.

• Louisville

Polisen har förbjudits att genomföra vissa former av razzior utan att först ringa på dörren. Det var en sådan razzia som ledde till att 26-åriga Breonna Taylor dödades av en polis i mars. Taylor har tillsammans med George Floyd blivit nyckelfigurer för Black lives matter-rörelsen globalt. Polisen som dödade Taylor har även avskedats. Senatorn Rand Paul har som en av få republikaner i kongressen ställt sig bakom polisreformerna.

• New York

Delstaten New York har upphävt 50a, en kontroversiell lag som i praktiken skyddat polisen från att åtalas för brott i många år.

New Yorks borgmästare Bill de Blasio har även lovat att flytta en del av polisens budget till ungdomsprogram och socialhjälp. Aktivister kräver att minst en miljard dollar av New York-polisens årliga budget på 6 miljarder ska skäras ner. Staden New York har även avslutat ett program för 600 civilklädda poliser, som varit inblandade i många av stadens mest uppmärksammade fall av polisvåld. Staden lanserar även en offentlig databas men namn på poliser som anklagats för överträdelser. Databasen har redan nu mer än 1.100 namn.

”Ni behöver inte protestera längre. Ni vann. Ni har åstadkommit ert mål. Samhället säger att ni har rätt. Polisen behöver en systematisk reform”, sade delstatsguvernören Andrew Cuomo nyligen.

Men många demonstranter kräver mer omfattande reformer. I veckan som gick var det fortfarande omkring 70 demonstrationer i New York.

Polis vid Black lives matter plaza i Washington DC. Foto: Brendan Smialowski/AFP

• Washington DC

Ett omfattande reformpaket har röstats igenom i stadshuset. Det förbjuder tårgas och gummikulor mot demonstranter, inför hårdare gallring av poliser som anställs, mer transparens kring polisens arbete och hårdare straff för poliser som bryter mot lagen.

• Los Angeles

Borgmästaren Eric Garcetti har genomfört omfattande nedskärningar i polisens budget, med omkring 150 miljoner dollar. Pengarna ska i stället gå till program för unga arbetslösa, sjukvård och socialhjälp.

En kontroversiell databas, CalGang, för misstänkta gängmedlemmar, har också stoppats.

• Boston

10 miljoner dollar i polisens budget ska nu i stället läggas på bostäder, socialhjälp och vård av psykiskt sjuka.

• New Jersey

I delstaten New Jersey kommer polis som överskrider sina befogenheter eller bryter mot lagen omedelbart offentliggöras.

Demonstranter under Juneteenth, minnesdagen för upphörandet av slaveriet, i San Francisco. Foto: Vivian Lin/AFP

• San Francisco

Polisen är inte längre ansvariga för de fall som inte rör kriminell aktivitet, som hemlöshet, psykiskt sjuka, olydiga studenter och osämja mellan grannar. Tårgas och pepparsprej förbjuds i poliskåren.

• Albuquerque

Precis som i San Francisco är polisen inte längre ansvarig för fall som inte rör kriminell aktivitet, som hemlöshet, psykiskt sjuka och drogöverdoser. När någon ringer larmnumret 911 för den sortens fall ska det inte längre dirigeras till polisen, utan till en ny avdelning för socialarbetare.

• Charlotte

Efter att en video från protesterna i staden visade hur polisen missbrukat tårgas mot demonstranter har nu tårgas förbjudits i poliskåren.

Polisen vid en utryckning till en brand som inträffade efter ett brott mot utegångsförbudet i Portland. Foto: Alex Milan Tracy/TT

• Portland, Oregon.

15 miljoner dollar av polisens budget flyttas till skolor och socialarbetare. Ett konkret krav från Black lives matter och svarta lokalpolitiker i staden var att polisen inte längre ska patrullera gymnasieskolor i staden. Programmet, som kostar staden 1,6 miljoner dollar, har nu lagts ner.

• Phoenix

Efter stora demonstrationer i 40-gradig värme har borgmästaren gått med på ett krav på att införa ett nytt, självständigt råd som ska granska polisens överträdelser. Demonstranterna fick igenom krav på att budgeten för rådet ökar från 400.000 dollar till 3 miljoner dollar.

• Philadelphia

Borgmästaren stoppade ett tidigare planerat budgettillskott på 20 miljoner dollar till poliskåren.

Folk protesterar mot polisvåld under en Black lives matter-demonstration i Charlottesville. Foto: Eze Amos/AFP

• Charlottesville

Skolmyndigheten i staden har stoppat samarbetet med polisen, som tidigare patrullerat stadens allmänna skolor. Kravet kom direkt från Black lives matter-aktivister som hävdade att poliserna systematiskt diskriminerat mot svarta studenter.

• Denver

Polisen förbjuds från att använda strypgrepp på brottsmisstänkta och får hårdare regleringar för att använda vapen. De allmänna skolorna avslutar sitt samarbete med polisen som patrullerat skolorna.

Demonstranter i staden är inte nöjda med reformerna, utan kräver skärpta regler för polisers straffbarhet.

• Northampton, Massachusetts

I denna anrika universitetsstad skärs 13 procent av polisens budget bort, enligt borgmästarens tidigare budgetförslag. Det är en av de största nedskärningarna för polisen i USA. Pengarna flyttas i stället till sociala stödprogram.

• Seattle

Stadens allmänna skolor avslutar samarbete med polisen som patrullerat skolorna.

