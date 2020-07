Så har Roger Stone påverkat amerikansk politik i årtionden

När Roger Stones straff upphävdes av president Donald Trump var det få som blev förvånade. Stone hade åtalats och dömts för att ha ljugit för kongressen, förhindrat rättvisan och manipulerat vittnen. Men framför allt har Stone alltid varit makthavarnas vän. Långt innan Donald Trump tog steget in i Vita huset.

Roger Joseph Stone Jr. föddes i Norwalk i Connecticut den 27 augusti 1952 men växte upp i New York. Pappa Roger var brunnsborrare och mamma Gloria reporter på lokaltidningen. Redan tidigt blev unge Roger intresserad av politik – och att manipulera människor. I en intervju med Washington Post 2007 har Stone berättat hur han agerade för att få John F. Kennedy vald i ett skolval när denne ställdes mot Richard Nixon 1960. Valet var på skoj men Stone tog det på allvar:

– Jag minns hur jag gick genom kön i kaféterian och berättade för varje elev att Nixon ville införa skolundervisning på lördagar. Det var mitt första politiska trick.

Och trick skulle bli Roger Stones signum. Liksom lögner och manipulation. Och Stone har alltid beundrat starka män som fick saker gjorda. Hur detta gick till var inte alltid viktigast. En man som Stone sett upp till var den konservative politikern Barry Goldwater vars bok ”The conscience of a conservative” Stone slukade som elvaåring.

Donald Trump upphävde det 40 månader långa fängelsestraff vännen Stone dömts till. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

En annan var kommunistjägaren och senatorn Joseph McCarthy som under början av 1950-talet drev en kampanj och pekade ut en rad personer som han, ofta utan belägg, ansåg ha infiltrerat den amerikanska administrationen. McCarthy lyckades aldrig bevisa ett enda av sina påståenden men Roger Stone kom att kalla honom för ”en mästare på pr”.

En titel han själv kan använda sig av. Vänner i Republikanska partiet har noterat att Stone var långt före sina partikamrater med att utnyttja internet för att sprida information. Och desinformation.

Bara något år efter det att Stone försökt manipulera sina skolkamrater att rösta på Kennedy kom han som 19-åring att arbeta för Richard Nixon i en grupp som kom att kallas ”Nixons smutsiga manipulatörer”.

Stone kom tidigt att engagera sig i Republikanska partiet och blev som 20-åring ordförande för Unga republikaner.

Redan 1972 tänjde Roger Stone på gränserna då han låtsades vara socialist och gav pengar till Richard Nixons motståndare i primärvalet i New Hampshire 1972, den liberale republikanen Pete McCloskey, för att smutsa ned dennes rykte. Kvittot på donationen, som gjorts i Young socialist alliance namn, skickade han till en lokaltidning för att skapa skandal.

Senare skulle det avslöjas att Stone också betalat en person för att infiltrera senator George McGoverns valkampanj, men Stone avslöjades och han fick sparken från sitt dåvarande arbete för senator Bob Dole.

Under sin tid i Nixons kampanjstab rekryterade Stone också en annan person för att infiltrera en grupp kväkare som fredligt protesterade utanför Vita huset.

Det är ingen tvekan om att Nixon är den politiker som Stone beundrat mest av alla. För den som vill veta har Roger Stone berättat att han låtit tatuera in en bild av Nixon mellan sina skulderblad. Richard Nixon själv tvingades avgå i augusti 1974 sedan han avslöjats med att försökt dölja ett inbrott i Demokratiska partiets högkvarter i Watergate. Något som inte har minskat Roger Stones beundran för honom.

Stone kom också att arbeta för Ronald Reagan och arbetade för Reagans kampanjer i samband med presidentvalet 1980 och för återvalskampanjen 1984.

När Ronald Reagans son Michael summerade sina intryck av Stone i en intervju tidigare i år konstaterade han:

– Roger Stone var aldrig en bra person.

Utom för några, som Richard Nixon. Tolv år efter Nixons förödmjukande avsked från makten lyckades Stone, enligt egen utsago, förhandla fram en intervju och ett omslag till tidskriften Newsweek där Nixon porträtterades under rubriken ”He’s back”.

”Målet var att normalisera ett kriminellt beteende hos en president som han själv gillade”, skrev Washington Post senare.

Roger Stone har en förkärlek för att imitera Richard Nixons gest med dubbla fredstecken. Foto: Joshua Prezant/AFP

Under 1980-talet var Stone med att bygga upp den konservativa konsultfirman Black, Manafort and Stone som fick en viss Donald Trump som kund. Redan 1987 gjorde Stone ett försök att få Trump att engagera sig politiskt för att ersätta demokraten Mario Cuomo som New Yorks guvernör. Men Trump var inte intresserad.

Stone gav sig inte och till slut lyckades han övertyga Trump att ställa upp i valet 2016. Då hade Stone några år tidigare hunnit starta en anti Hillary Clinton-grupp.

Men trots stödet till Trump fick Stone sparken efter bara några månader i kampanjstaben.

”Jag sparkade Stone”, sa Trump till Washington Post.

”Jag sparkade Trump”, skrev Stone i ett inlägg på Twitter.

Trots detta är det ingen tvekan om att de båda männen har stor respekt för varandras sätt att arbeta. Trump själv har beskrivit Stone som ”en smart kille” och lagt till:

– Han är lite annorlunda. Men sådana är ibland de mest intressanta.

Och Roger Stone, som själv kallar sig för ”en smutsig skojare”, skulle hitta en väg tillbaka.

När Donald Trump plötsligt stod som segrare och USA:s 45:e president tidigt på morgonen den 9 november 2016 (svensk tid) satt Roger Stone och följde valvakan tillsammans med konspirationsivraren, antisemiten och hatspridaren Alex Jones i Jones Infowars-studio. Jones hade precis ropat ut en varning riktad till Trump för valets förlorare Hillary Clinton (”utropa dig till segrare innan hon startar ett kärnvapenkrig!”) varefter de båda skålade för den nye presidenten i champagne.

Roger Stones kontakter är många och djupa och genom åren har han skrivit flera böcker, bland annat ”The man who killed Kennedy: The case against LBJ” där Stone pekar ut Kennedys efterträdare Lyndon B Johnson som mannen bakom mordet på presidenten, inte Lee Harvey Oswald. 2017 gav Stone ut boken ”The making of the president 2016”, den här gången med Donald Trump i huvudrollen.

Böckerna och tiden som politisk rådgivare har gjort Stone till en rik man med en förmögenhet på motsvarande 50 miljoner kronor.

Roger Stone har också tagit mycket av det president Donald Trump står för ett steg längre. När Trump har kallat medierna för ”samhällets fiender” har Stone kallat tre CNN-journalister journalister för ”mänsklig avföring” och en av dem för ”dum skithög” och saker som inte lämpar sig i tryck.

Stone har också aktivt ägnat sig åt att sprida rykten och lögner om personer som han ogillat politiskt. Han var en av de som påstod att Hillary Clintons rådgivare Huma Abedin hade kopplingar till Muslimska brödraskapet och uppmuntrade Donald Trump när denne ljög om att president Barack Obama inte skulle vara född i USA.

Stone firade Trumps valseger tillsammans med högeragitatorn Alex Jones. Foto: John Orvis / Splash News

För Roger Stone har alltid varit en lojal Trumpsupporter. Något han försökte bevisa i slutet av 2016 då Stone försökte komma över de mejl som ryska hackare stulit ur en dator på Demokraternas högkvarter. Mejl som Stone förstod kunde hjälpa Trump till presidentposten och som sedan hamnat hos visselblåsargruppen Wikileaks.

Det var Stones roll i detta som till slut blev hans fall och kostade honom 40 månader i fängelse. Eller snarare, kunde ha kostat honom det. Lördagens upphävande av straffet kan ses som ett tack av Donald Trump till en trots allt lojal medarbetare.

”Roger Stone är ett offer för Rysslandsbluffen som vänstern och dess allierade i medierna har genomfört under flera år i ett försök att underminera Trumps presidentskap”, skrev Vita huset i ett pressmeddelande på fredagen.

