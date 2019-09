Så monterar man ned en demokrati

Vi befinner oss i ett ögonblick där flera avgörande minnesdagar i Polens historia korsar varandra; i dag för 80 år sedan inleddes det andra världskriget med att de två totalitära grannländerna, det nazistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen anföll Polen. Det fick bland annat till följd att en sjättedel av landets befolkning utplånades.

Samtidigt har vår södra granne firat att det har gått 30 år sedan den Moskvastyrda kommunistiska diktaturen avvecklades på fredlig väg.

Men historien tar aldrig slut, och sedan en tid backar Polen tillbaka på ett sätt som få hade väntat sig för några årtionden sedan. Värdet av grundläggande demokratiska institutioner, som fria medier, oberoende domstolar och respekt för minoriteter, ifrågasätts av det styrande nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa, som i rask takt river ned viktiga byggstenar i den polska demokratin.

Vad händer i en människa när de demokratiska fri- och rättigheterna dras tillbaka?

● ● ●

I. Pride-arrangören: I avsaknad av skydd från rättsväsendet får vi göra jobbet

Białystok. Till synes hände henne inget värre än att hon träffades av ett ägg. Men Katarzyna Rosinska, som leder föreningen Tęczowy Białystok (Regnbågs-Bialystok), är ändå skakad av det våld som konservativa riktar mot homosexuella och andra minoriteter, senast i samband med en pridemarsch genom hennes stad.

– Vi hade fått varningar, och var därför i kontakt med polisen inför vår marsch den 20 juli. De verkade vara beredda, men det räckte inte och de klarade inte av att skydda oss mot den olagliga motdemonstrationen, berättar Katarzyna Rosinska.

Hon är en 24-årig jurist som för ett år sedan grundade Regnbågsföreningen, som har till uppgift att försvara hbtq-personers rättigheter, juridiskt, psykologiskt och politiskt.

Hon menar att det var en hatfylld kampanj i den konservativa staden mot en påstådd ”hbtq-ideologi” – från en koalition av höga katolska präster, politiker från det högernationalistiska partiet Lag och rättvisa, fascistiska grupper och fotbollshuliganer – som bäddade för det gatuvåld som drabbade den fredliga marschen i juli.

Toleransen för sexuella minoriteter har på senare år ökat något bland polackerna. Men nationen är kluven mellan en liberal befolkning i de större städerna och en mer konservativ landsbygd, dit även Bialystok får räknas, trots att staden har 300.000 invånare.

– I avsaknad av skydd från rättsväsendet får vi göra det jobbet, som går ut på att alla som i dag är offer för övergrepp och diskriminering ska kunna känna sig säkra i sitt eget land, säger Katarzyna Rosinska

En annan deltagare i marschen var Katarzyna Sztop-Rutkowska, 47, som är doktor i sociologi på universitetet Bialystok. Hon chockades över det hon såg och utsattes för under marschen.

– Jag är en akademiker, så jag var inte van vid sådant. Aggressiva fotbollshuliganer som skriker ”Gud, Ära, Fosterland”, och i nästa mening vrålar mot ”bögjävlar” och ”perversa” som ska dra åt helvete – fast med ännu grövre uttryck, berättar hon när vi möts på ett kafé i Bialystoks centrum.

Katarzyna Sztop-Rutkowska, sociolog i Bialystok, fruktade för sitt liv när marschen för jämlikhet attackerades av högerextremister och fotbollshuliganer. Foto: Nicklas Thegerström

Vi befinner oss just intill det torg där den våldsutsatta marschen för jämlikhet den 20 juli startade. På en kulle ovanför torget tronar ett socialrealistiskt betongmonument, som restes på 1970-talet till minne av de polska motståndskämpar som mördades under kriget, senare kompletterat just med de katolsk-patriotiska kodorden ”Gud”, ”Ära”, ”Fosterland”.

Denna varma sensommardag är det solstekta torget nästan tomt. Det kontrasterar starkt till de krigsliknande scener som utspelade sig här för en dryg månad sedan.

Sztop-Rutkowska beskriver marschen som något annat än en sedvanlig karnevalisk pride-parad; det var snarare en politisk manifestation där olika utsatta grupper som handikappade, minoriteter och hbtq-personer samlades under regnbågsflaggorna.

Planerna på marschen var kända månader i förväg, vilket fick länets marskalk, den högsta folkvalda personen i Bialystok-regionen, att försöka sätta stopp för den. Han arrangerade bland annat en ”familjepicknick” som alternativ till marschen, som fick stöd av såväl den katolske ärkebiskopen som den ortodoxa kyrkans biskop.

Lokala politiker från det styrande högernationalistiska partiet Lag och rättvisa (PIS) hade också fått eldunderstöd från högsta ort: PIS-ledaren Jaroslaw Kaczynski manade under ett möte i juli sina anhängare att försvara nationen från ”västlig dekadans”, och han sade att ”vi behöver inte stå under regnbågsflaggan”.

Signalen var tydlig. I somras deklarerade ett 30-tal kommuner i Polen sina områden för ”hbtq-fria zoner”. I början av augusti jämförde ärkebiskopen i Krakow ”regnbågs-pesten” med den kommunistiska ”röda pesten”.

Marschen för jämlikhet i Bialystok den 20 juli angreps av fotbollshuliganer, och slutade i kaotiska scener. Foto: STR/AP

Två veckor före marschen skrev ärkebiskopen i Bialystok ett öppet brev ”till de troende” som lästes upp i alla kyrkor i regionen, med innebörden att ”hbtq-ideologin” är främmande för det djupt kristna Bialystok.

”Under dessa parader hånar man kristna värderingar och hädar heliga symboler, Gud och de troende”, skrev biskopen.

– Han gav därmed legitimitet åt försöken att stoppa marschen, och han fick starkt gensvar, säger Sztop-Rutkowska.

Hon befann sig mitt på torget bland ett hundratal deltagare som samlats för att delta i marschen, och de blev snabbt omringade av betydligt fler fotbollshuliganer, hon uppskattar dem till flera tusen, som anlänt från olika delar av Polen.

För dagen hade de olika klubbarnas kiboli – det gängse ordet för fotbollshuliganer – slutit tillfällig borgfred. I stället för att ryka ihop inbördes gick de samman för att attackera den fredliga manifestationen. Med spottloskor, stenar, käppar och glåpord.

Det var ren tur att ingen dödades eller fick allvarliga skador

Dussintals av demonstranterna blev skadade. Polisen grep över hundra kiboli och medlemmar i den nyfascistiska och antisemitiska organisationen Allpolsk ungdom. Många av dem bötfälldes, men ingen fick något mer kännbart straff.

– Våldsamma upplopp kan ge upp till två års fängelse, dessutom blundade man för att stenar kastats på demonstranter. Det var ren tur att ingen dödades eller fick allvarliga skador, säger Katarzyna Rosinska.

Hon anser att det som hände vid marschen borde få myndigheterna att inse att hbtq-personer faktiskt är diskriminerade i Polen, och att det krävs effektiva åtgärder mot det våld som riktas mot dem.

Problemet är att det styrande partiet Lag och rättvisa (PIS) ser politiska fördelar med att lyfta fram hbtq-frågan i sin propaganda. Inför det stundande parlamentsvalet den 13 oktober satsar PIS på att mobilisera partiets konservativa och religiösa kärnväljare, särskilt på landsbygden, genom att spela på homofobi och skepsisen mot ”avvikare” och gayaktivister.

En jämförelse har gjorts med valet 2015, då PIS framgångsrikt tog till främlingsfientlighet och motstånd mot flyktingmottagande i sin kampanj.

– I det syftet visade de vad de är beredda att göra, att gå ut på gatan och misshandla folk som försvarar de diskriminerades rättigheter, säger Rosinska, som kandiderar i valet för vänsterkoalitionen.

Katarzyna Rosinska, ledare för organisationen Regnbågs-Bialystok, framför ett krigsmonument som har smyckats med orden ”Gud”, ”Ära” och ”Fosterland” - där våldsverkarna samlades för att angripa marschen den 20 juli. Foto: Nicklas Thegerström

Hennes medaktivist Katarzyna Sztop-Rutkowska säger att hon faktiskt fruktade för sitt liv. Hon beskriver polisen som ganska passiv, även om flera huliganer som slogs med polisen blev arresterade.

– De jagade enskilda demonstranter med käppar och stenar, vilket påminde om en antijudisk pogrom från slutet av 1800-talet, säger Katarzyna Sztop-Rutkowska.

Det är en aspekt som har kopplingar till Bialystoks dramatiska historia. Hon flyttade till Bialystok från Lódz för 20 år sedan och säger att hon älskar denna östpolska stad, endast sju mil från gränsen till Belarus. Före Polens självständighet 1918 var omkring 70 procent av stadens befolkning judisk, och före andra världskriget - då staden först ockuperades av Sovjetunionen och sedan av det nazistiska Tyskland - var 50 procent judar.

Hon pekar mot ett kvarter på andra sidan torget:

– Den stora synagogan som stod där är borta. När tyskarna invaderade i slutet av juni 1941 stängde de in 2.500 judiska pojkar och män i byggnaden och brände ned den.

Stadens övriga judar fördes till gettot, för vidare befordran till Treblinka och andra nazistiska utrotningsläger. Ett helt samhälle utplånades. Av de 50.000 judar som levde i Bialystok vid krigsutbrottet fanns efter Förintelsen endast några hundra kvar.

– Men detta är till stor del utsuddat ur den polska historien, nuförtiden talar ingen om det, säger hon.

Denna blinda fläck har gett utrymme för dagens ultranationalister att breda ut sig. Även om hon såg en del bekanta ansikten i marschen såg hon också många som lät sig dras med i massans hets mot demonstranterna.

– En av huliganerna skrek åt en kvinna som vinkade åt demonstranterna från en balkong: ”Din hora, jag vet var du bor!”. Det var skrämmande.

● ● ●

II. Journalisten: Ingen vill ha med mig att göra

Warszawa. Så här kan det också gå till när regeringspartiet PIS (Lag och rättvisa) stryper pressfriheten i Polen: Ministern med ansvar för landets säkerhetstjänster beordrar direktören för Polens public service-bolag TVP att en viss medarbetare måste avskedas.

Om tv-chefen inte lyder, får han sparken. Det är den polska varianten av maffians sentens: ”An offer you can’t refuse”.

Detta ”erbjudande” kunde därför tv-chefen Jacek Kurski inte säga nej till. Och Mariusz Kowalewski, en erfaren tv-producent och journalist, visades på dörren. Det var i oktober 2018, och han har sedan dess inte kunnat få ett nytt arbete.

– Ingen vill ha med mig att göra. Eftersom jag betraktas som en person som har arbetat för tv-bolaget TVP, en megafon för den nationalkonservativa regeringens propaganda, så kommer de liberala medierna, som privatägda TVN eller tidningen Gazeta Wyborcza, inte att anställa mig, säger Kowalewski.

– Och eftersom jag tidigare var knuten just till TVN och Gazeta Wyborcza kan jag inte arbeta på de statskontrollerade medierna. Därför att ministern i fråga, Mariusz Kaminski, som i dag är inrikesminister, gav order om mitt avsked.

Han har hamnat ordentligt i kläm. I praktiken är han svartlistad, vilket innebär att han efter årtionden som framgångsrik reporter och tv-producent är arbetslös och nu måste leva på sin frus inkomster.

Denna anmärkningsvärda historia har Kowalewski inte berättat offentligt tidigare. Inför vårt möte utbyter vi några textmeddelanden, där han bland annat skriver att han kan berätta saker som kommer att göra intryck på svenskarna, och att det i Polen skulle kunna leda till att chefen för TVP blir avskedad. Men han tillägger att ”här är det ingen som bryr sig”.

När vi sedan träffas i ett köpcenter i skuggan av Warszawas stalinistiska Kulturpalats säger Kowalewski att han har bevis, i form av sms, för att hans version är riktig.

Mariusz Kaminski, som i dag är inrikesminister, gav order om mitt avsked

Men vi backar tillbaka i tiden. Han tog jobbet på TVP år 2016, alltså i ett läge när den nytillträdda PIS-regeringen just hade sparkat den gamla tv-ledningen och var i full färd med att rensa ut alla icke-lojala journalister. Varför?

Han förklarar – eller försvarar – sig med att polsk television alltid har varit sådan; även om den är mer politiserad i dag, måste ursprunget sökas till den tid efter 1945 då Polen hamnade bakom järnridån och inte hade fria medier.

– När skulle vi ha lärt oss att ha fria massmedier? Sedan föll kommunismen och demokratin kom 1989, och då fick vi en del fria medier, som Gazeta Wyborcza och andra tidningar. Men den statliga televisionen fortsatte som tidigare, även om den kallades för public service. Den användes av det parti som satt vid makten, och det partiet satte in sitt folk i tv-ledningen.

Mariusz Kowalewski sparkades från sitt arbete som journalist på polska public service-bolaget TVP - på direkt order av en minister i PIS-regeringen. Foto: Nicklas Thegerström

Han vill alltså nyansera bilden något; det är inte så enkelt att det som dagens högernationalistiska regering gör är något unikt eller nytt. Under den högerliberala PO:s (Medborgarplattformen) regeringstid var modellen liknande, menar han, men propagandan var inte så påträngande.

– Allt gjordes snyggare. När man tittade på tv fick man känslan av att det var objektivt. Men om man tittade närmare på materialet kunde man se att det alltid var det regerande lägret som hade tolkningsföreträde.

Nu görs det fulare och grövre och man ljuger mer skamlöst, säger Kowalewski. Men innehållet går fram till PIS kärnväljare, lågutbildade i småstäder och folk på landsbygden, menar han. Där tittar man i stort sett bara på TVP, och har inte tillgång till alternativa medier. Få har tillgång till internet. Därmed har de ofta inte ens hört talas om olika korruptionsskandaler kring PIS-regeringen, eftersom TVP talar tyst om dem.

Han återkommer till sitt val att gå till public service-bolaget TVP: Han ville göra någonting nytt efter att i huvudsak ha varit tidningsman, och fick nu chansen att arbeta med en webbportal och skapa nya magasinsprogram.

– Var det värt det? Nej, i dag skulle jag inte ha gjort det. Nu är det politiker som leder TVP, och de får allt vad de gör godkänt på PIS partikansli. De professionella journalisterna har slutat, och ersatts av människor utan erfarenhet och utbildning som i ett normalt marknadsstyrt företag aldrig skulle ha fått anställning. Men de har en viktig egenskap: de är lojala med det styrande partiet.

Nu är det politiker som leder TVP, och de får allt vad de gör godkänt på PIS partikansli

Avskedandet gick till så att vice tv-chefen ringde och kallade in honom och där fick han ett avtal att skriva på om att parterna var ense om en uppsägning. När Kowalewski frågade vad saken gällde fick han svaret att de måste göra så, för annars åker tv-chefen Jacek Kurski ut. Det stod då klart att ministern Kaminski personligen ingripit i frågan.

Svartlistad. Mariusz Kowalewski har gått utan arbete i snart ett år, sedan han avskedades från det polska statskontrollerade tv-bolaget. Foto: Nicklas Thegerström

Kowalewskis analys av varför demokratin backar i Polen är ungefär följande:

1989 återvann vi friheten, vi kunde äntligen andas, tack vare Solidaritetsrörelsen. Under de 30 år som gått betalade vi ett högt pris för omvandlingen, fabriker försvann och folk förlorade jobbet. Men ingen enda regering uppfyllde sina ekonomiska vallöften.

Inte förrän PIS kom till makten och sade att nu skulle man dela ut pengar.

Kowalewski konstaterar att det var smart av PIS att i valet 2015 lova 500 zloty (ungefär 1.350 kronor) i barnbidrag från och med det andra barnet och en 13:e pensionsutbetalning, medan den dåvarande regeringschefen Donald Tusk i ett olyckligt uttalande sade att det inte fanns pengar för det i budgeten.

Jaroslaw Kaczynski är partiledare för regeringspartiet PIS, som kopplat grepp om publice service och försvagat pressfriheten i Polen. Foto: Czarek Sokolowski

Det fanns pengar, visade det sig. PIS har inte bara uppfyllt vallöftet, utan har nu detta valår sockrat det ytterligare med 500 zloty för det första barnet. Vilket de kan tack vare att Polen ligger bland de främsta i Europa när det gäller ekonomisk tillväxt.

– Du förstår, den polska allmänheten är inte bara konservativ, utan älskar också bidrag, en vana sedan kommunisttiden. Många vanliga polacker resonerar så att de i toppen kanske stjäl och berikar sig och ljuger, det gjorde de förra regeringarna också, men de gav oss inga pengar, vilket PIS gör. Jag kan ha fel, men jag tror att för många är det viktigare än demokratin och det fria ordet.

Många vanliga polacker resonerar så att de i toppen kanske stjäl och berikar sig och ljuger, det gjorde de förra regeringarna också

Han noterar att barnbidraget är så generöst att den som till exempel har fem barn och lever i en mindre stad inte måste arbeta för sin försörjning. 2.500 zloty (nära 7.000 kronor) är mer än den lagstadgade minimilönen i Polen.

Några förhoppningar om en snar vändning hyser han inte. Tvärtom kommer Polen att fortsätta följa den dystra utvecklingen i Ungern, där regeringen under Viktor Orbán nhar sett till att medierna är rensade på avvikande röster.

– Det ungerska scenariot gick just ut på det, att ge de väljare som inte bryr sig om skandaler i huvudstaden och inskränkningar i pressen vad de vill ha; mer pengar i plånboken. Vår opposition är helt oförmögen att göra något, de saknar program. Så jag kan garantera att PIS vinner valet och kommer att regera i fyra år till.



● ● ●

III. Förtalade domaren: En del av staten ägnar sig åt att förgöra människor

Katowice. Det har gått mindre än två veckor sedan en av de värsta skandalerna som har drabbat den nationalkonservativa PIS-regeringen i Polen exploderade: Landets vice justitieminister Łukasz Piebiak hade under flera år orkestrerat en hat- och förtalskampanj mot utvalda domare.

Ett dygn senare sparkades Piebiak, utan närmare förklaring. I övrigt fanns det inga kommentarer i frågan, varken från regeringen eller från PIS-ledaren Jaroslaw Kaczynski, som i praktiken styr allt som sker i Polen.

Den anonyma hetskampanjen, som bedrevs i såväl Twitter och andra sociala medier som i den statskontrollerade televisionen, riktades mot de domare som varit kritiska till PIS-regeringens försök att ta kontroll över det oberoende rättsväsendet sedan den tillträdde i slutet av 2015.

På kort tid lyckades regeringspartiet få direkt kontroll över Författningstribunalen och den nämnd som utser polska domare. Genom tvångspensioneringar av domare försökte PIS också att partipolitisera Högsta domstolen, men på den punkten tvingades regeringen att backa efter protester från EU.

De polska reformerna av rättssystemet har ändå fått EU-kommissionen att öppna tre olika förfaranden mot regeringen i Warszawa, som potentiellt kan leda till att Polen förlorar rösträtten i Europeiska rådet.

Det handlar om organiserad hatverksamhet från statsmakten och högst troligt en brottslig verksamhet riktad mot domare

Den främsta måltavlan för justitiedepartementets klappjakt var Krystian Markiewicz, en högt respekterad distriktsdomare och juridikprofessor i Katowice. En annan som utsattes var Malgorzata Gersdorf, ordförande i Polens högsta domstol.

Markiewicz utsattes för en särskilt smutsig kampanj som syftade till att diskreditera honom i allmänhetens ögon. Han betraktades som regeringens fiende som ordförande i ”Iustitia”, landets största domareförening med över 3.500 medlemmar - en tredjedel av Polens alla domare. Föreningen har konsekvent bekämpat PIS-regeringens försök att snöpa landets domstolar.

– Vi har att göra med en organiserad hatverksamhet från statsmakten och högst troligt en brottslig verksamhet riktad mot domare i Polen, säger Krystian Markiewicz.

Han hamnade, inte helt frivilligt, i centrum av en förbittrad politisk skandal - som potentiellt kan hota högerregeringens överlevnad. Det är nämligen parlamentsval i Polen om sex veckor, och även om PIS hittills har varit immun mot olika skandaler, är röstmarginalerna inte större än att ett tapp i opinionen på några procentenheter kan betyda valförlust.

Hatkampanjen mot domarna tycks ha styrts från en ”trollfarm” på justitiedepartementet, varifrån anonymt förtal om Krystian Markiewicz har spridits. Främst rykten, skvaller och obelagda påståenden om hans privatliv och intima relationer med kvinnor.

Han fick de första anonyma förtalsmeddelandena för ett år sedan, både i mejl och som vanliga brev.

– De sändes till mig och till de som stod mig nära.

Det var webbportalen Onet.pl som publicerat mejl mellan viceminister Piebiak och mellanhanden ”Emilia” med förklenande uppgifter om Markiewicz och andra domare. Bland annat om obevisade utomäktenskapliga affärer och om att han ska ha pressat en gravid älskarinna att göra abort. Och värst av allt, om hans son, ett förskolebarn.

”Emilia” postade dessa uppgifter till 2.500 journalister och till flera domares privata adresser. I ett av mejlen skriver Piebiak till ”Emilia”: ”Jag tror att det här kommer att hjälpa…folk kommer att sprida det och Markiewicz kommer att tystna.”

Markiewicz tystnade inte. Men det tog honom hårt att hans nära och kära blev smutskastade.

Trots den psykiska stress den 43-årige domaren har utsatts för visar han inga tecken på nervositet när han tar emot i den moderna domstolsbyggnaden i kolstaden Katowice. Inte ens den gassande solen får Krystian Markiewicz att tappa stilen i sin prydliga blå kostym, inte heller när han för DN-fotografens skull drar på sig domarens toga med violett krage.

Att polska domare länge har trakasserats av justitiedepartementet, som leds av justitieminister Zbigniew Ziobro, är ingen nyhet. Det senaste avslöjandet och den senaste skandalen kallas numera ”Ziobro-affären” i de medier som inte är regeringskontrollerade.

Domaren Krystian Markiewicz i Katowice utsattes för en hatkampanj iscensatt av Polens vice justitieminister. Foto: Nicklas Thegerström

Få tvekar om att Ziobro på något sätt har varit inblandad i affären. Han är en person med örnkoll på vad som sker i hans departement, och dubblerar också som Polens riksåklagare. Det är en garanti för att frågan inte utreds på ett hederligt sätt.

Skulle det komma fram handfasta fakta om att Ziobro har haft ett finger med i spelet lär han tvingas att avgå - mycket olägligt så här nära valet. I måndags demonstrerade tusentals Warszawabor utanför premiärministerns kansli och krävde Ziobros avgång.

Den klassiska ”Watergatefrågan” inställer sig alltså: Vad visste han, och när visste han det?

– Det är en historia som helt saknar tidigare motsvarighet, att justitiedepartementet i ett stort land i Europa i stället för att bekämpa hat och brottslighet själv organiserar detta hat, säger Krystian Markiewicz.

– Det är ett samhälle som är vänt på ända. I stället för att göra allt för att skydda medborgarna, ägnar sig en del av staten åt att förgöra människor, enligt samma metoder som under den mörkaste kommunistiska tiden.

Den polske premiärministern Mateusz Morawiecki hävdade i veckan att ”det inte finns några bevis för att Ziobro var medveten om detta handlingssätt”.

Krystian Markiewicz har för sin del ett svar på frågan huruvida Ziobro var medveten om smutskastningskampanjen:

– Vad jag inte tvivlar på är att ministern är ansvarig, oavsett om han kände till detaljerna eller inte. Han har en så stark ställning och är sheriffen som alla är rädda för. Det vore osannolikt att han inte visste. Det är också Ziobro som har lett attackerna mot landets domare och åklagare för att försvaga rättsstaten. Han har dessutom, tillsammans med presidenten och premiärministern, ägnat sig åt att svärta ner domarkåren.

När kommunismen föll 1989 var jag 13 år, och var knappast i en position att vara kommunistisk domare

Ett av PIS-regeringens mer krystade argument har varit att domarkåren måste förnyas, eftersom många i den tjänade den kommunistiska regimen.

– Det är absurt, snittåldern för domare i Polen är 43 år, precis som jag är. När kommunismen föll 1989 var jag 13 år, och var knappast i en position att vara kommunistisk domare, säger Krystian Markiewicz och skrattar.

– Det är någon slags paranoia. Det vi slåss för i dag är ju samma sak kampen gällde 1989, att det ska finnas grundläggande demokratiska institutioner. Men de som bryter ner dem nu säger att det är vi är de onda.

Vad som händer nu kan ingen gissa, men Krystian Markiewicz säger sig vara optimist.

– Det är bra att det här har kommit fram, att maskerna har fallit och att tänkande människor nu får se hur makthavarna beter sig. För domarkårens del är jag övertygad om att den är mer enad än tidigare, och jag har fått starkt stöd från hela landet. Även från åklagare och advokater. En sådan solidaritet har inte funnits tidigare.

Mycket hänger nu på vad EU-domstolen i Luxemburg säger, vad EU-kommissionen gör - och sedan hur de polska makthavarna reagerar på dessa utslag. Och så handlar det förstås om valet i oktober.

– Om politiken fortsätter som de senaste åren, så finns det tyvärr mycket som talar för att Polen om fyra år inte i någon mening kan göra anspråk på att vara en europeisk stat. Det blir en stat som snarare är en diktatur. Det är följden av att man bryter mot författningen på ett så uppenbart sätt.