Vid midnatt till den 22 december 2018 stängdes delar av USA:s statsapparat ner i väntan på en budgetöverenskommelse. 22 dagar senare hade stängningen slagit det tidigare rekordet från Clinton-administrationen drygt 20 år tidigare.

Sedan stängningen strax innan jul förra året har Donald Trumps stöd minskat, rapporterar den amerikanska opinionssajten Five Thirty Eight. De skriver att presidentens förtroendesiffror var nere på 40,2 procent på onsdagskvällen, ett tapp med två procentenheter sedan dagen före statsapparaten stängdes.

Den amerikanska politiken har drabbats av 21 stycken ”shutdowns” sedan 1976. Många av dem har bara varat några dagar och det är tredje gången gillt för Donald Trump. I januari 2018 stängdes apparaten ner två dagar under hans ledning och senare i februari en dag.

Statsanställda och aktivister demonstrerar mot stängningen av statsapparaten utanför Sacramentos flygplats 16 januari. Foto: Rich Pedroncelli/AP

Orsaken till den första stängningen var en lag som infördes 1976 vilken gav mer makt till kongressen att godkänna nya budgetar. Under Jimmy Carters administration år 1977 fick statsapparaten stänga ner 12 dagar i oktober, rapporterar New York Times. Det eftersom man inte kunde komma överens om det statliga sjuvårdsprogrammet Medicaid skulle betala för aborter. Två ytterligare stängningar resulterade i totalt 28 dagar under 1977. Året efter var det 17 dagar av ”shutdowns”.

Skillnaden med de första stängningarna var att statsapparatens anställda inte påverkades på samma sätt som i dag. Många jobbade vidare som vanligt, eftersom som man ansåg att de olika departementen skulle få sina pengar så småningom.

Under 1980 och 1981 kom dock två rättsliga yttranden från den dåvarande justitieministern som ansåg att det var olagligt för regeringen att spendera pengar utan att de fått ett godkännande från kongressen. Efter det blev stängningarna av statsapparaten mer som de ser ut i dag.

Den republikanse presidenten Ronald Reagan beordrade i november 1981 omkring 241.000 anställda att tillfälligt lämna sina arbeten till dess att kongressen godkänt budgeten, skriver New York Times. Då bestod konflikten i att Reagan ville skära ner budgeten med 8,5 miljarder dollar.

De kommande åren följdes av korta ”shutdowns” som endast varade ett par dagar. Men 1995 kom den dåvarande presidenten Bill Clinton att slå det tidigare rekordet. Från den 16 december 1995 stängdes statsapparaten ner i 21 dagar. Även flera av stängningarna under Clintons tid handlade om USA:s statliga sjuvårdsprogram Medicaid.

Trumps företrädare på presidentposten var demokraten Barack Obama. Under hans ledning stängdes statsapparaten ner en gång – en period som varade i 16 dagar från den 1 oktober 2013. Precis som i många fall tidigare handlade det så om finansieringen av sjukvårdsprogrammet.

Fakta. ”Government shutdowns” genom historien Hittills har USA:s statsapparat stängts ner 21 gånger sedan lagändringen 1976. Donald Trumps administration har det nuvarande rekordet med 27 dagar den 17 januari 2019. New York Times har sammanställt alla stängningar av statsapparaten, när de inleddes och hur länge de varat. Datum President Antal dagar 22/12 2018 Trump 27 dagar i skrivande stund 16/12 1995 Clinton 21 dagar 1/10 1978 Carter 17 dagar 1/10 2013 Obama 16 dagar 1/10 1977 Carter 12 dagar 1/10 1979 Carter 11 dagar 1/10 1976 Ford 10 dagar 1/11 1977 Carter 8 dagar 1/12 1977 Carter 8 dagar 14/11 1995 Clinton 5 dagar 18/12 1982 Reagan 3 dagar 11/11 1983 Reagan 3 dagar 6/10 1990 Bush 3 dagar 21/11 1981 Reagan 2 dagar 1/10 1984 Reagan 2 dagar 20/1 2018 Trump 2 dagar 1/10 1982 Reagan 1 dag 4/10 1984 Reagan 1 dag 17/10 1986 Reagan 1 dag 19/12 1987 Reagan 1 dag 9/2 2018 Trump 1 dag Källa: New York Times Visa mer