Så ser omvärlden på det ”svenska experimentet”

Klockan är strax efter 21 på söndagskvällen när svenskarna bänkar sig framför statsministerns tv-sända tal till nationen. Sammanbiten och med en svensk flagga i kavajslaget betonar Stefan Löfven allvaret i den exceptionella situationen och räknar upp restriktionerna som införts i Sverige: distansundervisning för gymnasieskolan och förbud mot allmänna sammankomster på fler än 500 personer. Några dagar senare stoppas även barhäng och dans på svenska krogar.

Stefan Löfven håller tal till nationen. Foto: Magnus Hallgren

Något liknande har inte tidigare skett i fredstid i vårt avlånga land. Åtgärderna är historiska, men de bleknar i jämförelse med hur andra länder i Europa har agerat under coronakrisen.

Samma kväll har Löfvens tyska kollega Angela Merkel förbjudit fler än två personer att samlas. I Italien, Frankrike och Spanien råder närmast totalt utegångsförbud, och i Belgien används drönare för att uppmana människor att hålla sig hemma.

Angela Merkel talar vid en presskonferens på söndagen. Foto: Michael Kappeler/TT

Medan de europeiska metropolerna har förvandlats till öde spökstäder, har Sverige hittills valt en annan väg. I stället för att införa förbud och stränga sanktioner har svenska myndigheter vädjat till svenskarnas förnuft och ansvarskänsla med frivilligheten som främsta ledstjärna.

Den svenska linjen väcker ömsom beundran, ömsom förskräckelse i omvärlden. Medan vissa lyfter Sverige som en förebild som tycks hålla huvudet kallt när resten av världen sjunkit ner i ett tillstånd av panik och hysteri, ser andra med fasa på det våghalsiga ”svenska experimentet”. Särskilt i Tyskland har det väckt debatt.

Nyhetsprogrammet ”Tagesschau”, vars 20-sändning når fem miljoner tv-tittare en vanlig kväll, noterar förvånat hur svenskarna tar coronakrisen med lugn och ro. Reportern besöker lekplatser i Stockholm som vimlar av barn och föräldrar, och konstaterar häpet att restauranger och butiker fortfarande håller öppet.

Men det är inte bara gatulivet i de svenska storstäderna som väcker förundran. Det faktum att svenska skidbackar och after ski-barer hållit öppet har lett till frågor om svenskarna verkligen inte lärt sig någonting av Österrike och Italien. Det är välkänt att just after ski-fester i alperna utgjort dolda smitthärdar som spridit coronaviruset till norra Europa. DN har tidigare berättat om den österrikiska skid- och partybyn Ischgl där hundratals skidåkare från Skandinavien smittades och tog med sig viruset hem.

I alperna och i de norska fjällen har skidsäsongen därför avslutats i förtid. Men inte i Sverige, konstaterar den liberala dagstidningen Süddeutsche Zeitung förvånat och beskriver jämtländska Åre som ”nästa Ischgl”.

Även konservativa Die Welt noterar med bestörtning att i Sverige ”firas after ski glatt vidare”.

Ninni Löwgren Tischer är affärsområdeschef vid Tysk-svenska handelskammaren och föreläser bland annat om kulturskillnader och synen på ledarskap i de bägge länderna. Den senaste veckan har hon fått många frågor från tyska företagare och bekanta om Sveriges linje i kampen mot coronaviruset.

– De uttrycker framför allt förfäran. Många undrar varför svenskarna inte agerar mer och om de inte förstår vad som håller på att hända, säger hon.

Ninni Löwgren Tischer, Tysk-svenska handelskammaren Foto: Linus Hallgren

Tidigare fick Ninni Löwgren Tischer, som är uppvuxen i södra Tyskland och bosatt i Sverige sedan 20 år, ofta motta avundsjuka kommentarer från sina landsmän.

– De tyckte att jag var den lyckligaste människan som får bo i Sverige. Nu ringer de och frågar om jag är okej och hur jag klarar mig igenom vad de ser som ett läskigt svenskt experiment.

Men medan omvärlden förundras över den svenska linjen tror en majoritet (56 procent) av svenskarna att Sverige klarar att hantera coronakrisen på mycket eller åtminstone ganska bra sätt, enligt en opinionsmätning från Novus.

– Alla länder agerade för sent, säger Anna von Bayern, politisk korrespondent vid Tysklands största dagstidning Bild.

– Men Sverige hade ju tid att se vad som händer i Sydeuropa. Och ändå har man tre veckor efter Ischgl fortfarande inte stängt Åre. En dag är en evighet i coronatider.

Från tyskt håll framstår svenskarna som ett ganska sorglöst folk som inte vill inse dimensionen av krisen.

– Sverige saknar ett kollektivt minne av krig och katastrofer. Länder som har erfarenheter av förödelse verkar ta krisen på större allvar. Det har länderna på kontinenten och det gör nog skillnad, säger hon på telefon från München.

Brittiska tidningen The Guardian skriver om att Sveriges statsminister varnats för ”rysk roulette” i kampen mot coronaviruset. Foto: Skärmdump: The Guardian

Bland annat skriver den liberala brittiska dagstidningen The Guardian på nyhetsplats om hur Sverige spelar ”rysk roulett”.

Tidigare agerade Storbritannien och Sverige på ett liknande sätt i kampen mot coronaviruset. Men nu har Storbritannien stängt alla allmänna skolor i landet och infört förbud mot att samlas i grupper om fler än två personer.

Men de strängare reglerna har inte skett utan motstånd. Från England har det kommit rapporter om fullsatta pubar och i Frankrike samlades härom helgen 3.500 personer utklädda till smurfar för att slå världsrekordet i smurfträff. I Berlin har polisen klagat över barer som tejpat igen fönstren och släppt in kunder som knackat. Först när Angela Merkel i ett tv-sänt tal till nationen kom med skärpta restriktioner och tydliga varningar till tyskarna stannade de hemma.

– Tyskar är mer hierarkiska och vill ha tydliga direktiv. Rekommendationer räcker inte, man vill veta om det är svart eller vitt som gäller, ska jag gå till höger eller vänster, säger Ninni Löwgren Tischer vid handelskammaren.

Enligt en färsk opinionsmätning anser 95 procent av de tillfrågade tyskarna att förbudet mot att umgås fler än två personer i offentligheten varit bra. Bara tre procent är emot.

Men varför väcker den svenska linjen i kampen mot coronaviruset så starka reaktioner i Tyskland?

Ninni Löwgren Tischer tror att det handlar om att Sveriges agerande motsäger den gängse positiva Sverigebilden i Tyskland. Grannen i norr beskrivs ofta som förvuxen bullerby full av pippitofsar och älghorn. Som ett idealsamhälle utan riktiga problem.

– Och nu läser man om Sverige som det nya Ischgl. Och att Sverige nu är det enda landet i Västeuropa som tillämpar en så liberal inställning till coronakrisen. Det går inte ihop.