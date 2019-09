Så vände Österrikes politiska underbarn skandalen till segertåg

Klockan är sex på fredagskvällen den 17 maj i år när det piper till i Sebastian Kurz mobiltelefon. Österrikes förbundskansler befinner sig i Wien när hans karriär rämnar. Sekunderna innan har två tyska tidningar publicerat utdrag ur en hemligt inspelad video från en lyxvilla på Ibiza. Ett handfull dolda kameror har fångat landets vicekansler på film när han två år tidigare festat med en kvinna som han tror är en släkting till en rysk oligark. De hemliga inspelningarna visar hur Heinz-Christian Strache, partiledare för det nationalistiska regeringspartiet FPÖ och den näst mäktigaste ministern i regeringen, kohandlar om landets intressen i utbyte mot rysk hjälp i den stundande valrörelsen. Vad han inte vet är att det sex timmar långa mötet är riggat och att kvinnan är en lockfågel. Allt som görs och sägs i villan på Medelhavsön spelas in, för att senare läcka till pressen.

”Fördelen att vara ung är att man har mycket energi. Att man kan tillföra ett ungt, fräscht och obelastat perspektiv”, säger Sebastian Kurz, 33. Foto: Kevin Chang

I sin mobiltelefon ser Sebastian Kurz inspelningarna som får Österrike att framstå som en bananrepublik.

Det är han själv och ingen annan som har bjudit in FPÖ till regeringen och gett Heinz-Christian Strache jobbet som ställföreträdande förbundskansler, den person som ska företräda landet när Kurz är frånvarande.

”Ibizaaffären” kastar in Österrike i den djupaste politiska krisen sedan andra världskriget. Skandalen är av en sådan karaktär att den inte framstått som trovärdig som fiktion. Här sitter ett gäng politiker som kallar sig för patrioter och dividerar om att sälja ut landets intressen till en kvinnlig lockfågel med ryska pengar.

Där och då är Sebastian Kurz korta karriär som landets förbundskansler över. Två veckor efter avslöjandet har regeringen fallit, Kurz fått sparken av parlamentet och presidenten utlyst nyval.

Men skandalen har gjort honom mer populär än någonsin.

Möt 33-åringen som vet hur man vänder motgångar till framgångar, och som har gjort comeback förr.

● ● ●

Sebastian Kurz på väg in i turnébussen som ska ta honom till ännu ett valmöte. Foto: Kevin Chang

– Grüss Gott! ropar Centraleuropas just nu mest omtalade politiker och slår sig ner i turnébussen.

Det är en grå söndagsförmiddag och Sebastian Kurz har avklarat ännu ett valmöte inför nyvalet på söndag. Minst 200 gånger har ex-kanslern avfyrat sitt bländvita leende och tryckt lika många händer. Nu väntar ett par timmar av lugn och ro ombord på turnébussen innan det är dags för nästa stopp. Den som har besökt ett amerikanskt valmöte någon gång känner igen upplägget.

Bussen är målad i turkos och bär huvudpersonens namn längs långsidorna. När vi rullar ut från den trista parkeringsplatsen i Salzburgs utkanter står en avskedskommitté i österrikiska folkdräkter och vinkar adjö.

Tre månader har gått sedan Ibizaaffären briserade och Sebastian Kurz blev den första förbundskanslern i Österrikes historia att avsättas i en misstroendeomröstning.

Nu leder han opinionsmätningarna stort.

33-åringen har kallats för ett politiskt underbarn, wunderwuzzi, och den största politiska talangen sedan Bruno Kreisky, den legendariske kanslern som under andra världskriget levde i exil i Stockholm. Men när Kurz själv kommenterar sin stjärnstatus låter han nästan som en kunglighet med förskrivet manus.

– Jag är en helt vanlig människa som är tacksam över att jag har fått tjäna Österrike. Det skapar mycket glädje. Jag har haft en enorm tur och försöker alltid göra mitt bästa, säger han till DN.

I själva verket talar en rekordung ex-kansler som redan har en makalös politisk karriär bakom sig och som – åtminstone före Ibizaaffären – betraktades som den europeiska högerns fixstjärna.

– Sebastian Kurz är en rockstjärna. Jag är ett stort fan, sade även USA:s omstridda Berlinambassadör Richard Grenell.

Sebastian Kurz valmöten påminner om amerikanska rallyn, en välregisserad folkfest där huvudpersonen tas emot som en stjärna. Foto: Kevin Chang

Men han polariserar också. Kritikerna anklagar honom för att studerat Niccolò Machiavellis ”Fursten” alltför nitiskt och för att vara beredd att göra vad som helst för att komma till makten.

– Det där bryr jag mig extremt lite om, säger han.

– Alla dessa epitet, oavsett om de är extremt positiva eller negativa, värjer jag mig emot.

Ändå är Sebastian Kurz mycket mån om sin framtoning. Håret är alltid perfekt kammat, tänderna bländvita och handslaget fast. Ett föredöme, säger vissa.

Ett ”kontrollfreak”, hävdar andra.

Medan bussen rullar vidare genom alperna äter teamet som är med ombord chokladrån för att hålla blodsockret i schack. Sebastian Kurz dricker inte ens kaffe. Espressomaskinen som står placerad på taket till bussens minimala toalett låter han vara orörd.

– Jag har aldrig fotograferat någon som är så stel även när han slappnar av, säger DN:s fotograf Kevin Chang senare.

En av dem som ska ha retat sig på Kurz präktighet är Österrikes president, Alexander Van der Bellen, som ska ha beklagat sig inför EU-diplomater.

– Han är en irriterande ung man som knappt dricker alkohol, inte röker och inte ens dricker kaffe, enligt läckta protokoll som tidningen Kronen Zeitung kommit över.

Det tillbakavisades av presidentens stab.

Sebastian Kurz var när han tillträdde första gången Österrikes yngsta kansler någonsin. Snart kan 33-åringen styra landet igen. Foto: Kevin Chang

Fakta. Sebastian Kurz 33 år, född i Wien. Partiledare för det mittenkonservativa partiet ÖVP och Österrikes förbundskansler från december 2017 till maj 2019. Mellan 2013–2017 var han landets utrikesminister, och dessförinnan statssekreterare för integration. Visa mer

Så är Kurz också den yngsta förbundskanslern som Österrike haft genom tiderna. Och numera även den yngste ex-kanslern.

– Javisst, jag är 33 år!

Önskar du ibland att du hade mer erfarenhet innan du tog dig an ansvaret som regeringschef?

– Allt har sina för- och nackdelar. Fördelen att vara ung är att man har mycket energi. Att man kan tillföra ett ungt, fräscht och obelastat perspektiv. Men naturligtvis har äldre människor betydligt mer livserfarenhet. Jag har alltid strävat efter att omge mig med ett brett team av olika människor som speglar alla ålders- och samhällsgrupper, säger han.

Faktum är att Sebastian Kurz är något så ovanligt som både ung och erfaren. Hur går det ihop?

Redan som 16-åring gick han med i ÖVP, det mittenkonservativa högerpartiet som styrt Österrike under merparten av efterkrigstiden, och som inte varit känd för sin ungdomlighet. Hans mamma klagade över att det enda barnet inte hade något bättre för sig på fritiden än att syssla med politik. Föräldrarna – hon lärare och han ingenjör – hade hoppats att sonen skulle skaffa sig en utbildning.

Han blev yrkespolitiker.

Redan i 20-årsåldern väckte Kurz rubriker genom att lansera en rad utskällda valkampanjer. Få österrikare glömmer 2010 års lokalvalrörelse i Wien då han körde runt i en svart stadsjeep av märket Hummer som han kallade för ”Geilomobil”. Geil kan betyda betyda cool eller kåt på tyska. I sällskap av unga lättklädda kvinnor delade han ut kondomer i syfte att göra reklam för sitt konservativa parti. Så här såg det ut:

Succén uteblev.

Det tyska begreppet fremdschämen, att skämmas för någon annans skull, räcker inte för att beskriva mottagandet. Kampanjen tömde dessutom partikassan och ÖVP:s Wienavdelning gjorde sitt sämsta lokalval någonsin. Den nyss så lovande ungdomspolitiken var nu utskämd och uträknad.

Men Kurz skulle göra comeback. Han hade inte hunnit fylla 25 innan han fick jobbet som statssekreterare för integration. Vid installationen dök han demonstrativt upp utan slips. Det var ett lätt byte för pressen som gjorde sig lustiga över en den unge ”pajasen”, och hans utstående öron var dessutom ett populärt motiv hos landets satirtecknare. När Kurz mamma läste de nedsättande tidningskommentarerna om sin son rann tårarna, berättar hon i journalisten Paul Ronzheimers biografi ”Sebastian Kurz”.

Fast han gav inte upp den här gången heller. Kurz var bara 27 år när han utsågs till utrikesminister i den stora koalitionen mellan Socialdemokraterna SPÖ och konservativa ÖVP. Nu åkte slipsen på. Fast den myndiga klädseln räckte inte för att tvätta bort den ungdomliga nidbilden.

– Vad ska utländska ministrar tänka när de möts av den här lillkillen, undrade EU-diplomater som citeras i biografin.

Många hade svårt att smälta att mannen som kunde misstas för att vara en brådmogen elevrådsordförande utsetts till en av landets främsta företrädare.

De anade inte att ”lillkillen” snart skulle installeras som landets förbundskansler.

33-årige Sebastian Kurz leder opinionsmätningarna stort inför söndagens nyval. Foto: Kevin Chang

● ● ●

Valrörelsen 2017 har beskrivits som den smutsigaste någonsin i Österrike. En gyttjebrottning där Socialdemokraterna SPÖ avslöjades med att ha anlitat en kampanjchef som startat falska Facebook-konton i syfte att sprida lögner och desinformation om huvudmotståndaren Sebastian Kurz.

Några månader tidigare hade Österrikes regering fallit efter att partierna i den stora koalitionen blockerat varandras politik och betett sig som om de varken visste varför de kommit till makten eller vad de ville göra med den.

Sebastian Kurz såg sin chans.

Inspirerad av Emmanuel Macrons framgångar i det franska presidentvalet gick han till val på en egen lista.

Listan Kurz gjorde succé.

Huvudpersonen hade nyss fyllt 31 år när han utropade sig till valets vinnare.

Bild 1 av 2 Sebastian Kurz håller tal under ett valmöte i Salzburg. Foto: Kevin Chang Bild 2 av 2 Sebastian Kurz. Foto: Kevin Chang Bildspel

Sebastian Kurz visste att han spelade högt när han bjöd in FPÖ till regeringen, ett nationalistiskt parti som grundades efter andra världskriget av en före detta SS-soldat och som odlat nära relationer till Ryssland. Partiet fick några av de tyngsta ministerposterna och det var nu som FPÖ-ledaren Heinz-Christian Strache kom in i bilden. Han som under 1990-talet umgåtts i nynazistiska miljöer blev ny vicekansler. Partiet fick även tillsätta bland andra utrikes-, inrikes- och försvarsministrarna och tog därmed kontroll över landets säkerhetsapparat.

Redan från början stormade det kring regeringen. FPÖ tvingades bland annat ta avstånd från en sångbok med antisemitiska texter och en lokalpolitiker som jämfört migranter med råttor fick sparken. Dessutom kom uppgifter om att internationella säkerhetstjänster hade slutat att samarbeta med Österrike efter misstankar om att FPÖ läckt hemligt underrättelsematerial till Kreml.

Varningsklockorna borde ha dånat.

Men det dröjde alltså till dess att en hemligt inspelad video från en lyxvilla på Ibiza var huvudnyhet i medier över hela världen innan Kurz satte ner foten.

Läs mer: Oro för att Österrikes säkerhetstjänst läcker information till Ryssland

Fast när jag frågar om vilka lärdomar som ex-kanslern har dragit av Ibiza-affären blir svaret svävande.

– Det har naturligtvis skakat om den österrikiska politiken och ledde till att FPÖ:s toppolitiker fick avgå, och att vi inte kunde fortsätta vårt arbete i regeringen. Det var inte möjligt att förutse. Vi hade önskat oss ett annat scenario. Men så var det.

Jag gör ett nytt försök.

Vilka lärdomar har du dragit av affären?

– Man kan inte titta in i personer. Vi hade inte vetat att det skulle komma.

På vilket sätt var det ett misstag att bjuda in FPÖ till regeringen?

– Man måste skilja på två saker. Vad vi innehållsmässigt åstadkom var mycket positivt för landet. Vi satte stopp för skuldpolitiken efter 60 år, vi sänkte skatterna och gjorde landet mer konkurrenskraftigt. Och vi angrep framgångsrikt den illegala migrationen. Befolkningen var extremt nöjda med vårt arbete. Regeringens linje hade mycket höga förtroendesiffror. Slutet på samarbetet blev som det blev. Men jag skulle vilja skilja på vad videon visade och vad det ledde till – att vi inte kunde fortsätta koalitionen – och vårt framgångsrika innehållsmässiga arbete, säger han.

Det var inte möjligt att förutse – vi hade önskat oss ett annat scenario

En kvinna i den traditionella österrikiska folkdräkten dirndl vill plåtas framför Sebastian Kurz turnébuss. Foto: Kevin Chang

Fast kritiker ser Kurz regeringsexperiment som ett varnande exempel. En föraning om vad som kan ske om ytterkantshögern får ta plats i regeringsvärmen: det riskerar att gå käpprätt åt skogen.

Men det verkar också finnas en annan lärdom att dra av Ibizaaffären. Nämligen att många väljare tycks strunta i skandalen. I opinionsmätningarna inför söndagens nyval ligger FPÖ kring 20 procent och Kurz lista har legat stabilt kring 35 procent de senaste månaderna. Det nästa största partiet, Socialdemokraterna SPÖ, får inte mer än 22 procent av väljarstödet.

Vi utesluter inga demokratiskt valda partier

Och han har inte stängt dörren till ett nytt samarbete med FPÖ.

– Vi vill hålla alla möjligheter öppna och inte hamna i en situation där vi har en majoritet emot oss, säger han.

– Vi utesluter inga demokratiskt valda partier.

Hans politiska motståndare anklagar honom för att vara beredd att göra vad som helst för att återfå makten. Men från Socialdemokraterna SPÖ klingar kritiken ihåligt. Partiet har regerat med FPÖ både på riksplanet och regionalt, och sedan 2015 styr de delstaten Burgenland tillsammans.

Men om Sebastian Kurz själv får bestämma så handlar den här valrörelsen inte om möjliga koalitionspartners.

Utan om honom själv.

20-åriga Julia Soldo har kommit för att ta en selfie med sin idol. Foto: Kevin Chang

Efter ett par timmar på de österrikiska vägarna rullar turnébussen in i Kufstein i Tyrolen, nära gränsen till Tyskland. Det är dags för dagens andra valmöte. Trots att regnet öser ner möts huvudpersonen av ett gäng ungdomar som utrustade med plakat och ballonger ropar ”Kurz! Kurz!”. Två meter höga uppblåsbara bokstäver som formar hans namn står intill entrén. Inne i idrottshallen spelas popmusik på högsta volym medan porträtt av Kurz flimrar förbi på en storbildsskärm. Det ligger en halleluja-stämning över det hela.

– Nu kommer Jesus! ropar en reporter från Kronen Zeitung när Kurz gör entré.

– Han gör som Donald Trump och väver hela kampanjen kring sin person.

Kurz är fortfarande partiledare för ÖVP, ett 75 år gammalt kristdemokratiskt konservativt parti. Men vem bryr sig om partiet när man har ett 33-årigt stjärnskott som främsta budskap?

Nu kommer Jesus!

20-åriga Julia Soldo bär den traditionella folkdräkten dirndl, fast i partiets turkosa färg. Hon har kommit för att ta en selfie med sin idol.

– Jag gick med i partiet enbart på grund av honom. Han har förändrat så mycket, säger hon.

Vid sidan av unga väljare visar undersökningar att han också går hem hos glesbygdsbor över femtio år.

Vad är det Sebastian Kurz verkar göra så rätt?

– Det viktigaste beslutet fattade vi för två år sedan då jag och mitt team bestämde oss för att öppna upp partiet, säger han.

På hans lista är det få andra yrkespolitiker.

– Vi har bjudit in människor från civilsamhället, från näringslivet och akademin. Det har gjort oss bredare, färggladare, och har tillfört knowhow och nya erfarenheter, säger han.

Ut med de gråa politrukerna alltså, och in med en ny generation som förstår sig på sociala medier och vad folk vill ha.

På scenen i idrottshallen hoppar den tidigare radio- och tv-profilen Peter L. Eppinger jämfota medan han uppmanar folk att ta selfies och lägga upp dem i sina sociala flöden.

– Posta! Posta! Posta!, ropar han.

Den tidigare radio- och tv-profilen Peter L. Eppinger är talesperson för Kurz ”rörelse” och eldar publiken under ett valmöte i Salzburg. Foto: Kevin Chang

L. Eppinger var tidigare en av Österrikes mest kända journalister och en mångårig profil inom public service. Han sade upp sig för att bli talesperson för ÖVP med uppdraget att visa att politik också kan vara roligt. Från scenen river han av skämt och drar ner skratt från publiken.

– Jag letade länge efter en person som bedriver politik på ett helt nytt sätt, säger han.

En av Kurz slogans är också att stå för en ”ny stil i politiken”.

Vad menar du med det konkret?

– Att vi inte spelar med i det vanliga politiska hackandet. Vi angriper inte andra. Vi talar inte ner andra. Vi försöker istället övertyga med våra idéer och vårt arbete. Vi är en positiv kraft. Och jag tror att många människor önskar sig det.

I länder som Tyskland, Sverige och Frankrike har de stora konservativa partierna förlorat väljare till å ena sidan ytterkantshögern och å andra sidan gröna eller liberala partier. Men i Österrike flockas de kring Sebastian Kurz.

Marlene Lemberger har varit uppe tidigt och bakat pepparkakor med Kurz namn i sprits. ”Han är perfekt”, säger hon. Foto: Kevin Chang

Hur förklarar du framgångarna?

– Vi försöker inte att spela på några trender, på tidsandan eller att springa efter det som medierna skriver om för stunden. Vi försöker inte göra det som är populärt utan det vi anser är riktigt. Det leder till att människor inte alltid delar vår ståndpunkt i sakfrågor. Men de vet att vi anstränger oss och de uppskattar att vi företräder en klar linje.

Det är framför allt en fråga som har hjälpt honom till makten: händelserna kring den så kallade flyktingkrisen 2015. Han blev tidigt känd som en hardliner. Som utrikesminister inledde han på eget bevåg förhandlingar med länderna på Balkan om att stänga den så kallade Balkanrutten som de flesta migranterna som ville ta sig till Nordeuropa passerade.

Kritikerna anklagade honom för att vara en känslokall smygrasist som inte förmådde att känna empati med människor på flykt undan krig. Men allt eftersom tiden gick dämpades kritiken och hans förtroendesiffror sköt i höjden. Det är omstritt huruvida det var Kurz insatser som ledde till att antalet migranter minskade kraftigt efter att Balkanrutten stängdes i mars 2016. Kort därefter tecknade EU ett avtal med Turkiet, men Kurz bästa argument är att han var med och satte p för den ”okontrollerade migrationen”.

DN:s Lina Lund intervjuar Österrikes ex-kansler Sebastian Kurz ombord på turnébussen. Foto: Kevin Chang

Den största utmaningen är att integrera alla som har kommit till oss

Fyra år efter flyktingkrisen splittrar migrationsfrågan alltjämt EU:s medlemsländer och dominerar även valrörelsen i Österrike.

– Den största utmaningen är att integrera alla som har kommit till oss under de senaste åren. Det kommer att ta generationer, säger han.

Fokuset på migrationen får kritiker att anklaga Kurz för att hetsa mot människor som invandrat till landet.

– Det vi behöver inte är en missriktad tolerans. De som bor här måste bidra och respektera våra regler och kultur. Endast så kan vi upprätthålla den österrikiska identiteten.

Varför är migrationsfrågan i Europa inte löst?

– Tyvärr finns det på en europeisk nivå de som fortfarande tror på de öppna gränsernas politik. Som inte har förstått att om våra gränser är öppna så leder det inte bara till att Europa överbelastas utan också att fler drunknar i Medelhavet. Därför måste vi kämpa för ett ordentligt gränsskydd i Europa, säger han.

Sebastian Kurz med sitt team på turnébussen på resa genom alperna. Foto: Kevin Chang

Några dagar efter vår intervju nomineras den svenska socialdemokraten Ylva Johansson till ny EU-kommissionär för migrationsfrågor. Hennes regering har tillsammans med den tyska drivit på för att alla medlemsländer ska ”ta gemensamt ansvar” och har velat se en tvingande omfördelning av flyktingar inom unionen. Sebastian Kurz har sedan flera år hävdat att frågan är död.

– Jag har alltid sagt att det inte fungerar. Nu har vi debatterat detta i så många år. Någon gång borde man erkänna att jag har haft rätt, säger han nu.

Men länder som Sverige fortsätter att hävda att EU måste få till en rättvis fördelning. Vad betyder det?

– Ingenting. Diskussionen har inget med verkligheten att göra. Det kommer inte att ske. Man kan diskutera det i tio år. Det skadar ingen att föra den diskussionen, men det hjälper heller ingen, säger han.

Läs mer: Oro och ilska när Österrike stänger moskéer

● ● ●

Medan bussen rullar vidare genom Alperna tittar Kurz tomt ut genom fönstret. Vi färdas längs slingriga alpvägar, förbi värdshus och små bondgårdar. Det är ingen resa för åksjuka. Regnmolnen hänger nere i dalarna men landskapet är bedårande vackert ändå.

Han går igenom manus till talen som ska hållas senare under dagen och skrollar igenom twitter-flödet.

Ute på motorvägen stockar sig trafiken och det minutiöst planerade schemat riskerar plötsligt att hamna ur fas. Teamet kollar oroligt på sina klockor. Inget får gå fel för perfektionisten Sebastian Kurz.

Men vem är fenomenet Kurz bakom masken?

Efter två timmar i turnébussen är jag fortfarande inte säker. Hans intervjusvar ger få ledtrådar.

Jag gör ett nytt försök.

Vad gör du när du inte arbetar?

– Som alla andra människor i min ålder. Jag är mycket med min flickvän och min familj. Jag sportar gärna och dricker öl med mina vänner.