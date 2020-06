Säkerhetskällor: Brittiska underrättelsetjänsten kände till misstänkte knivmannen

Människor hade samlats i parken Forbury Gardens när en ensam gärningsman plötsligt gick till attack tidigt på lördagskvällen. Vittnen berättar att han närmade sig en grupp medelålders män som satt och drack – och började hugga mot dem.

Tre män dog och ytterligare tre skadades.

Strax därefter greps en 25-årig man på platsen. Han misstänks nu för terrorbrott och polisens nationella antiterrorenhet, CTSPE, har tagit över utredningen.

Polistält på platsen där knivdådet i Reading ägde rum. Foto: AFP

Två av de skadade har fått lämna sjukhuset medan den tredje är kvar för observation.

En av de dödade var lärare. Han beskrivs av skolan i Wokingham som ”begåvad och inspirerande”. Enligt rektorn var han ”en snäll och vänlig man” med en stark pliktkänsla. Två lärarkollegor säger att han ”verkligen inspirerade alla han undervisade genom sin passion för sitt ämne och sitt engagemang”.

”Han var fast besluten om att våra elever skulle utveckla en kritisk kunskap om globala frågor och att de därigenom skulle bli engagerade medborgare och kunna uttrycka sig”, säger de i ett uttalande enligt BBC.

Den misstänkte 25-åringen, Khairi Saadallah, ska enligt The Guardian ha kommit till Storbritannien som flykting från Libyen för flera år sedan i samband med det libyska inbördeskriget. Enligt säkerhetskällorna hade mannen beviljats asyl i Storbritannien. Han ska ha hävdat att han och hans familj led under våldet efter att diktatorn Muammar Khadaffi störtades 2011.

Mannen är tidigare dömd för ett mindre icke-terrorrelaterat brott. Återfallsrisken bedömdes som hög och han stod under övervakning av frivårdsmyndigheten NPS, som uppger att han lider av psykisk ohälsa.

Säkerhetskällor säger till BBC att den brittiska underrättelsetjänsten för inhemskt spionage, MI5, granskade mannen redan förra året, då man hade fått information om att han ville resa till Syrien i möjligt terrorsyfte. Det fanns misstankar om att han ville ansluta sig till en islamistgrupp i Mellanöstern och han sattes under övervakning.

Men utredningen lades ned ganska snabbt, eftersom underrättelsetjänsten bedömde att han inte utgjorde något verkligt hot eller omedelbar risk. Enligt The Independent handlade det om att resan inte blev av.

Bild 1 av 2 Anti-terrorpolis tar sig in i den misstänkte 25-åringens bostad i Reading. Foto: Peter MacDiarmid/Shutterstock Bild 2 av 2 Lägenhetskomplexet i Reading där den misstänkte 25-åringen tros ha bott. Foto: Ben Stansall/AFP Bildspel

Polisen tror att psykisk ohälsa kan vara en betydande orsak till attacken. Mannen ska även ha haft problem med våldsamt beteende. Säkerhetstjänsterna undersöker också om han kan ha blivit indoktrinerad av islamistisk extremism. Polisen granskar tidigare medfångar och tittar också på om han kan ha påverkats via nätet.

25-åringen bodde i ett lägenhetskomplex i Reading, som antiterrorpolis sågs gå in i sent på lördagskvällen. De beslagtog flera saker, bland annat en stor cirkelsåg, skriver The Telegraph.

Grannar som The Telegraph har talat med hävdar att 25-åringen – precis som många andra i området – höll sig för sig själv. En av dem säger att mannen flyttade dit för ett år sedan, men att han var borta större delen av tiden. Han kom tillbaka för tre–fyra veckor sedan efter en tids frånvaro.

Grannen uppfattade honom som sårbar.

– Han brukade vara en plåga, verkligen högljudd, han bankade mycket, men sedan han sist kom tillbaka har han varit bättre, säger han.

I nuläget misstänker Londonpolisen inte att någon ytterligare person är kopplad till attacken.

– När det gäller utredningen hittills har poliserna inte hittat något som tyder på att någon annan var inblandad i attacken och just nu letar vi inte efter någon annan med anledning av den här händelsen, säger Neil Basu som är chef för Londonpolisens antiterrorenhet till The Guardian.

Han tillägger:

– Även om motivet för den här fruktansvärda handlingen är långt från klart har antiterrorpolisen tagit på sig ansvaret för att leda utredningen.

Enligt polisen har 41 vittnen trätt fram.

