Samkönat pingvinpar kan få en unge

Skipper och Ping kom från Hamburg zoo i april i år och deras starka band var uppenbart så snart de anlände. Det säger Maximilian Jäger som är talesperson för Berlin zoo, till CNN.

En annan sak som uppenbarades ganska snart var det samkönade parets önskan att få nära en egen pingvinunge. De ruvade på allt de kom över: stenar, träbitar och en död fisk, men utan framgång.

Efter några månader, i juli, lade en av honorna i beståndet ett ägg, och då dök en idé upp hos personalen – varför inte donera ägget till Skipper och Ping? Eftersom det var första gången honan lade ägg och aldrig hade ruvat skulle hon inte påverkas negativt. Och Skipper och Ping var mer än villiga att börja ruva.

Enligt personalen sköter de tioåriga pingvinerna sitt uppdrag ”exemplariskt”, rapporterar Reuters.

– Vi lade ägget framför en av dem och han visste omedelbart vad han skulle göra, berättar djurskötaren Norbert Zahmel för Reuters.

Det är inte klarlagt om ägget är befruktat, men det lär visa sig när det är dags för kläcknings som sker efter cirka 55 dagar.

Personalen på Berlin zoo är både stolta och förväntansfulla över de blivande föräldrarna men firar nyheten genom att ge dem så mycket lugn och ro som möjligt, vilket är avgörande för en lyckad ruvning.

Samkönade par hos pingviner är inte helt ovanligt och har förekommit tidigare på Berlin zoo. Men skulle adoptionen lyckas är det första gången som en pingvinunge får två pappor på deras anläggning, säger Jäger till CNN.

Däremot är det inte första gången i pingvinsläktets historia på zoo som homopingviner blir adoptivföräldrar, eller försöker i alla fall.

Ronnie och Reggie på Londons zoo firade nyligen ett långt och troget partnerskap med bannern: ”Some penguins are gay. Get over it.” (Vissa pingviner är homosexuella. Släpp det). De ruvade på ett övergivet ägg för några år sedan, dock blev det ingen unge.

Bättre gick det för Sphen och Magic på Sydney's Sea Life Aquarium i Australien som fick den adopterade ungen Sphengic förra året. Hannarna Silo och Roy på Central Park Zoo kunde fira babylycka 1998 med ungen Tango. Händelsen inspirerade till en prisbelönt barnbok.

Dessvärre slutade kärlekssagan olyckligt då Silo lämnade Roy för en hona vid namn Scrappy 2005, skriver CNN.

Den första nedskrivna upptäckten av samkönade pingvinpar i det fria är från 1911. Upptäckten gjordes av George Murray Levick under en expedition i Antarktis, men för att läsare av hans rapporter inte skulle chockeras skrev han på grekiska, skriver Popular Science.