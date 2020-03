Samlat grepp mot smittan saknas i USA

Donald Trumps tal till nationen, med beskedet om ett 30 dagar långt inreseförbud för utländska medborgare från EU till USA, fick börskurserna att störtdyka på sidor av Atlanten.

Trump utlöste en del av marknadskaoset helt i onödan. Under talet, där han läste från manus, sade presidenten att USA även skulle förbjuda all inkommande handelstrafik från EU:s Schengenområde under en månads tid, med start midnatt fredag. Detta monumentala besked visade sig vara en felaktig uppgift från Trump som Vita huset sedan försökte korrigera. Handelstrafiken ska fortsätta som vanligt.

President Donald Trump tillkännagav flygstoppet från Europa mot USA i ett tv-tal natten till torsdag svensk tid. Foto: Doug Mills/AFP

Larry Summers, Bill Clintons finansminister och ledaren för Barack Obamas ekonomiska råd, kallade Trumps tal ”för ett nytt världsrekord i en presidents förmåga att förstöra marknadsvärde”. 500 miljarder dollar gick upp i rök under loppet av elva minuter, skriver Summers. ”Vårdslös retorik får marknader att sjunka”.

EU reagerade med ilska på Trumps beslut, som den amerikanska regeringen inte tycks ha förankrat hos europeiska ledare innan det kommunicerades till allmänheten från Ovala rummet. ”Europeiska unionen avvisar det faktum att USA:s beslut att införa ett reseförbud togs ensidigt och utan samråd”, skriver Ursula von der Leyen och Charles Michel, EU-kommissionens ordförande och Europeiska rådets ordförande, i ett skarpt uttalande på torsdagen.

Fram till onsdagskvällens tal har Trump konsekvent underdrivit riskerna med det nya coronaviruset och liknat det vid en förkylning eller influensa som automatiskt kommer att försvinna när våren anländer med varmare väder. Onsdagens drastiska inreseförbud är möjligen ett sätt för Trump att visa handlingskraft innan spridningen får fart på allvar i USA:s tätbefolkade städer.

Men experter ifrågasätter motivet bakom beslutet. Thomas Bossert, tidigare presidentrådgivare vid departementet för landets säkerhet, skriver att det finns ”litet värde i europeiska resebegränsningar” vid den här tidpunkten. Han kallar det för slöseri av ”tid och energi”. ”Vi har nästan lika mycket sjukdom här i USA som i länder i Europa”.

Trumps tal till nationen skrevs delvis av Stephen Miller, Vita husets mest hårdföra nationalist och arkitekten bakom beslutet att stänga amerikanska flygplatser för muslimska resenärer under Trumpregeringens första veckor vid makten 2017.

Det nya inreseförbudet har drag av samma nationalistiska symbolpolitik. I talet framställde Trump viruset som en ”utländsk” smitta som Europeiska unionen hade misslyckats med att stävja.

Det är svårt att skönja någon synkroniserad federal insats mot det nya coronaviruset vid denna tidpunkt, utöver planerade skattelindringar mot småföretagare och uppskjutna deadlines för skatteinbetalningar för privatpersoner.

USA är en splittrad offentlighet och de största och mäktigaste informationskanalerna i presidentens närhet har in i det sista reproducerat Trumps desinformation om viruset. Programledaren Sean Hannity, presidentens vän på Fox News, läste så sent som under onsdagen upp ett budskap på sitt radioprogram som han hittat på Twitter, där viruset framställdes som ett ”bedrägeri” iscensatt av en ”stat i staten” för att manipulera ekonomin. ”Kan vara sant”, sade Hannity.

Vita husets experter kämpar för att nå ut med vetenskaplig information genom den infrastruktur av konspirationer som omger Trump. Under onsdagen träffade Anthony Fauci, chefen för det nationella institutet för allergi och smittsamma sjukdomar, kongressen. Fauci förtydligade att coronaviruset är tio gånger så dödligt som en vanlig influensa. Han uppmanade politikerna att agera:

– Vi måste bli mycket mera seriösa som land inför vad vad som väntar, sade Fauci. Det räcker inte med att stå och titta på de enskilda fallen och säga att de inte är så många. För imorgon kan ett par fall vara många många fler.

I USA har över 1.000 fall och smitta har bekräftats i 39 av 50 delstater, men den siffran lär snart vara inaktuell.

Invånare i New Rochelle får matpaket. Staden norr om New York är hårt drabbat av det nya coronaviruset. Foto: Timothy A.Clary/AFP

På delstatsnivå har guvernörer tagit egna initiativ. I New York har guvernören Andrew Cuomo meddelat att allmänna universitet ska påbörja onlineundervisning från 18 mars. Det påverkar omkring 700.000 studenter.

I delstaten Washington, där 29 smittade har dött, har guvernören Jay Inslee förbjudit folksamlingar större än 250 personer. Skolor i Washingtons delstatshuvudstad Seattle stänger under två veckor från och med torsdagen. I det starkt troende Kentucky har guvernören Andy Beshear uppmanat kyrkor att hålla stängt under helgen.