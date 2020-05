Sanna Torén Björling: Retoriken har urholkat förtroendet för medierna

USA-valet 2020

Det nationella gardet, kraftigt beväpnade. Lokala poliser i stort antal – och så konfrontationen med upprörda men fredliga demonstranter och våldsamma personer. Scenerna upprepar sig inför hundratals journalister och rullande tv-kameror.

När jag rapporterade för DN från till exempel Ferguson, Missouri, i efterskalvet av dödsskjutningen av en afroamerikansk 18-åring, och från Baltimore, Maryland, i samband med Freddie Grays död i en polisbil, var förloppet ofta tumultartat, ibland våldsamt. Bilar sattes i brand, butiker och egendom förstördes.

Som reporter var man vaksam, men jag kände ingen oro för att blir fysiskt angripen, varken av myndighetsutövare eller uppretade demonstranter. Polisen uppskattade säkert inte all rapportering, men respekterade journalisterna.

Nu är det uppenbarligen annorlunda, och det sker inte av misstag.

I Minneapolis greps härom dagen tre personer i CNN:s team greps i direktsändning, deras händer låstes fast med handfängsel. I fredags blev en frilansfotograf träffad i ögat. I Kentucky besköts en tv-reporter med en pepparkula avlossad av en polis. En reporter från Expressen skadades av en gummikula.

Hoten kommer inte bara från polishåll: i Washington DC angreps ett team från Fox News av ilskna demonstranter. CNN:s huvudkontor i Atlanta vandaliserades i samband med urartade protester där. Det finns fler exempel, organisationen Reporters Committee for Freedom of the Press har registrerat ett tiotal händelser.

Runt om i USA anser polisen alltså att det är rimligt att frihetsberöva journalister i tjänst; inte heller demonstranter ser reportrar som fredade.

Förtroendet för journalister har sjunkit i USA under senare år, till 41 procent, enligt Gallup. (På 1970-talet låg siffran mellan 65 och 70 procent.) Samtidigt har skillnaden ökat mellan de som har, och de som inte har, förtroende för medierna – och den linjen är förknippad med partisympati. 69 procent av de som definierar sig som demokrater har högt eller mycket högt förtroende för journalister; men bara 15 procent av Republikanernas sympatisörer. Under de senaste åren har den stora förändringen skett på högersidan.

En undersökning från Pew Research Institute visar att republikanska väljare har allt lägre förtroende för flertalet större medier, med undantag för den högervridna kanalen Fox News. Bland demokrater har förtroendet för samma medier legat stabilt och över 50 procent – undantaget är nämnda Fox News och högervridna Breitbart News.

Misstroendet för journalister är alltså inget nytt, men USA:s president har eldat på det – något som också framhålls av Joel Simon, chef för den oberoende organisationen Committee to Protect Journalists. Sedan sin första valkampanj har Trump ständigt gett sig på enskilda journalister och mediebolag, och han utmålar dem som vänstervridna, drivna av egna agendor. Under kampanjmötena uppmanade han publiken att bua ut närvarande reportrar. Det hände att stämningen blev hotfull, även om man som utländsk journalist var mindre utsatt än kollegerna från CNN.

Taktiken gav omedelbart effekt, förtroendet för medierna sjönk till rekordlåga nivåer under 2016. Då uppfattade bara 32 procent av amerikanerna nyhetsorganisationernas rapportering som fullständig, korrekt och rättvis. Sedan dess har siffrorna alltså stigit något, men har vänt nedåt igen.

Redan under valkampanjen talade Trump om att stöpa om förtalslagstiftningen. I kölvattnet av Twitters reaktion på hans tweets nyligen talade han om att regelverket för sociala mediebolag bör ses över. President Trump har alltså fortsatt, och eskalerat, sitt krig.

De polariserade uppfattningarna om medierna kan tolkas i ljuset av detta. Man ska inte heller glömma bort att växande områden i USA i dag saknar en lokaltidning med resurser att fullfölja ett av de mest grundläggande journalistiska uppdragen – att granska makten. Tidningsdöden har drabbat landet hårt, och många amerikaner har inte en relation med de lokala journalister som finns kvar.

Den politiska polariseringen i USA är inte ny, utan en utveckling som pågått i flera decennier och som skär genom hela samhället. Under senare år utgörs den viktigaste skiljelinjen just av de två stora partierna – deras väljare har inte bara olika åsikter, utan också skild uppfattning om vad som är sant.