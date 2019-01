– Jag tror Gud uppmanar oss alla att inta olika roller i olika tider och jag tror att han ville att Donald Trump skulle bli president. Det är därför han är där och jag tycker att han gjort ett fantastiskt jobb med att stödja mycket sådant som troende människor bryr sig om, säger Sarah Huckabee Sanders till Christian Broadcasting Network.

Intervjun tar upp flera frågor som fått många att kritisera Trumps uppriktighet med sin uttalade kristna tro, bland annat muren mot Mexiko, splittrandet av flyktingfamiljer och kristna syriers säkerhet vid ett amerikanskt tillbakadragande av trupper. Men väljarna i hans starkaste fäste, vita evangelikaler, har inte ifrågasatt honom och som pressekreteraren förklarar det är det för att ”han har levererat allt han sagt”.

Sarah Huckabee Sanders är uppvuxen som och fortsatt praktiserande kristen av djupt konservativt snitt. På frågan om vilket samfund hon tillhör har hon flera gånger svarat undvikande ”Jag tror på Bibeln”, men i huvudstaden är hon regelbunden besökare i en kyrka ansluten till pingstliknande megakyrkan Hillsong och före varje pressträff läser hon ur presbyterianen Sarah Youngs bästsäljare “Jesus Calling”.

Just presbyterian är vad Donald Trump beskriver sig som, vilket kommer från hans mammas skotska sida och de flesta formella riter familjemedlemmar genomgått har varit inom det samfundet. De flesta gånger Trump refererar till Gud är dock i formella sammanhang och det finns inget som talar för att han någonsin varit en flitig kyrkobesökare eller medlem i någon församling, men under valkampanjen påpekade han att Bibeln är hans bästa bok – näst bäst är den egna ”Art of the deal”.