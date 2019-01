Satsning på grön el kan skapa miljontals nya jobb i Afrika

I länderna söder om Sahara är tillgången till elektricitet ett stort problem, särskilt i avlägsna fattiga områden på landsbygden. Samtidigt skulle många av dem som bor där snabbt kunna bli självförsörjande på förnybar energi som sol– och vindkraft.

Men att bygga ut elnätet har visat sig vara en utmaning där ett av de största hindren är avsaknad av utbildad arbetskraft, skriver nyhetsbyrån Reuters.

– Vi har haft väldigt stora problem med att hitta kompetent personal, särskilt på chefsnivå, säger Kweku Yankson, chef för energibolaget BBOXX som arbetar med expansion av förnybar energi i tolv länder från Rwanda till Pakistan, till Reuters.

Enligt siffror som organisationen International Renewable Energy Agency (IRENA) har tagit fram har endast 16.000 personer någon typ av utbildning som riktar sig mot förnybar el i länderna söder som Sahara utom Sydafrika. Det är 0,1 procent av den globala arbetskraften för tekniken, och färre än alla personer som arbetar med vindkraft i den amerikanska staten Illinois, konstaterar IRENA.

För att råda bot på situationen har man nyligen inlett en stor satsning där man hoppas locka till sig arbetskraft för utbyggnad, drift och underhåll av grön el. Arbetslösheten i de afrikanska länderna är stor, särskilt bland unga män.

Miljösatsningen – som drivs av organisationen Power for All, The Schneider Electric Foundation samt Rockefeller Foundation, är en del av en bredare global kampanj som uppskattar att det kommer behövas cirka 4,5 miljoner arbeten relaterade till expansionen av förnybar energi fram till år 2030, uppger IRENA till Reuters.

Med en ökad kompetensförsörjning på området hoppas man öka ländernas efterfrågan på den miljövänliga gröna energin och redan i dag syns ett intresse.

Kenya har precis lanserat en ny nationell el-strategi där självförsörjande förnybara energikällor ingår som en viktig del av landets mål om att alla ska ha tillgång till el år 2022. I dag är siffran 75 procent.

I Rwanda samarbetar regeringen med amerikanska universitet för att distansutbilda tekniker och ingenjörer som ska försörja landets behov av kompetens på området.

– Det kommer att ha positiva effekter på arbetsmarknaden i Rwanda, säger Emery Nzirabatinya på BBOXX Academy till Reuters.