Saudisk delegation har landat i Turkiet

Den saudiska delegationens ankomst är en överenskommelse mellan regeringarna i Ankara och Riyadh och gruppen har till uppgift att hjälpa till i utredningen.

– En delegation har landat i Turkiet som en del av försöken att få ihop en gemensam arbetsgrupp med Saudiarabien, säger en turkisk källa till Reuters utan att precisera vilka saudier som ingår i delegationen.

Eftersom konsulatet har diplomatisk immunitet försvårar det turkiska polisens utredning.

Det var den 2 oktober som Jamal Khashoggi klev in på det saudiska konsulatet för att hämta dokument för sitt kommande bröllop då han försvann. Hans flickvän väntade på honom utanför i drygt tio timmar, innan hon slog larm om hans försvinnande.

Turkiska polisen arbetar utifrån hypotesen att journalisten mördats inne på konsulatet, men Saudiarabien menar att de anklagelserna är grundlösa och att Jamal Khashoggi lämnade fastigheten själv.

Men turkiska regeringen har meddelat amerikanska företrädare att det finns ljud- och videoinspelningar som styrker tesen att Jamal Khashoggi mördades i konsulatsbyggnaden. Särskilt ljudinspelningarna ska vara tunga bevis för att journalisten mördades.

– Ljudinspelningen från insidan av beskickningen visar vad som hände Jamal efter att han gick in. Du kan höra hans röst och flera mansröster som talar arabiska. Du kan höra hur han förhördes, torterades och sedan mördades, säger en källa med kännedom om inspelningarna till den amerikanska tidningen The Washington Post.