Sean Spicer i nya boken: ”Trump är en enhörning”

”The Briefing: Politics, the Press and the President” släpps först den 24 juli, men The Guardian har kommit över en kopia av boken och läst den på förhand.

Enligt tidningen ges där en annan bild av Paul Manafort, Trumps tidigare kampanjchef som åtalats i samband med utredningen om rysk inblandning i presidentkampanjen.

Trump, och Sean Spicer själv, har tidigare tonat ned Manaforts roll i kampanjen som ”väldigt begränsad, under en väldigt kort tid”.

I den nya boken beskrivs dock Manaforts roll ha varit betydligt viktigare, från tillträdandet i mars 2016 till hans avgång i augusti samma år.

”Paul gav kampanjen en välbehövlig mognad när den mer än något annat behövde politisk erfarenhet. Det fanns inte ett spår av struktur i kampanjen, bara några upprörda, överarbetade personer som hela tiden skrek i sina telefoner. Paul styrde genast upp den verksamhet som behövdes för att ta sig an Clinton-maskineriet”, skriver Spicer i boken, enligt The Guardian.

Han tar sig även an flera av de ”mini-skandaler” som hanterades under tiden som pressekreterare. En av de mest minnesvärda kom under hans första dag på jobbet, efter att Trump svurits in som president den 20 januari 2017.

På en snabbt sammankallad presskonferens hävdade Spicer bestämt att publiken var ”den största som någonsin bevittnat en presidents installation, punkt”, och avfärdade fotografier på en mycket större publik när Barack Obama svors in.

I boken står han fortfarande fast vid sitt påstående, och hänvisar bland annat till stora tittarsiffror via internationella strömningstjänster. Han avslöjar dock att sättet han hanterade presskonferensen på, ”stark, aggressiv, inga frågor”, inte alls föll i god jord hos presidenten.

”Jag förväntade mig ett 'bra jobbat' från presidenten, men i stället väntade stabschefen på mig och sade att Trump inte alls var nöjd med min prestation. (...) Några minuter senare ringde presidenten själv, och han var inte nöjd. Jag började undra om min första dag skulle bli min sista...”, skriver han.

Trots passager av frustration och kritiska reflektioner är Spicers bok fylld av beröm och beundran gentemot Trump, en kandidat vars like Spicer inte tror världen kommer att skåda igen.

”Han är en enhörning, ridandes en enhörning över en regnbåge. Hans verbala och burdusa uppriktighet innebär risker som få kandidater skulle våga ta. Hans förmåga att vända ett till synes karriärsdödande tillfälle till ett våldsamt angrepp mot en motståndare är en talang som få politiker kan uppbåda”, skriver han i boken.