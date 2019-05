Seriemorden på Cypern – detta har hänt

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

• Den 14 april hittade turister av en slump kroppen av en 38-årig kvinna som varit försvunnen i nästan ett år, i ett övergivet gruvschakt strax utanför Cyperns huvudstad Nicosia.

• Polisen sökte vidare i schaktet för att se om man kunde hitta kvinnans 6-åriga dotter som också anmälts försvunnen. Istället fann de en annan kropp som tros vara en filippinsk 28-årig kvinna som också anmäldes försvunnen förra året.

• Polisen startade en mordutredning. Bland annat gick man igenom den 38-åriga kvinnans chatthistorik och hittade kommunikation mellan henne och en 35-årig grekisk-cypriotrisk yrkesmilitär. Han grips senare misstänkt för mord.

• Den 23 april erkände 35-åringen att han mördat totalt sju kvinnor och barn, och gav då flera detaljer om morden.

• Efter mannens uppgifter har polisen hittat kroppen av en kvinna som tros ha nepalesiskt eller indiskt ursprung på en militär skyttebana, och en kropp i en resväska i en förorenad gruvsjö utanför Nicosia. Där genomför polisen just nu fler sökningar.

• Totalt har alltså fyra kroppar hittats. Polisen söker fortfarande efter en rumänsk kvinna och hennes 8-åriga dotter som mannen erkänt att han mördat. Den 6-åriga dottern till den 38-åriga kvinnan som hittades den 14 april har inte heller hittats.

• Mannen uppges ha träffat kvinnorna på olika dejtingsajter. Han ska också ha besökt platser där asiatiska kvinnor träffas och uppgett sig leta efter städhjälp.

• Myndigheterna har kritiserats för att inte ha utrett anmälda försvinnanden ordentligt. Efter att historien rullats fram har både justitieministern och landets polischef avgått. Polisen uppger att de ska utreda vad som han ha hanterats fel i utredningarna.

• På Cypern finns tiotusentals kvinnliga gästarbetare som arbetar under ofta svåra förhållanden som hembiträden och städerskor. Många gästarbetare har försvunnit under de senaste åren. Myndigheterna har i de flesta fall utgått från att de har rest till sina hemländer eller till den turkcypriotiska delen av Cypern.

• Morden har satt fokus på gästarbetarnas arbetsförhållanden, och demonstrationer har hållits under de senaste dagarna. Ordföranden för en lokal hjälpgrupp för gästarbetare, Kisa, beskriver bland annat hur Cypern kan delas upp i två och att ”vissa icke-cyprioter inte har samma rättigheter som lokalbefolkningen.”

• President Nicos Anastasiades har sagt att han är chockad över vad som kommit fram. – Mördaren verkar medvetet ha sökt upp utländska kvinnor som kommit hit för att arbeta, säger han.

• På Cypern är det annars är ovanligt med mordfall med fler än ett offer. Enligt The Independent har önationen inte varit med om ett dubbelmord sedan 1993 och aldrig tidigare drabbats av en seriemördare. Nu har brittiska utredare kallats in för att bistå Cypern under utredningen.

• Poliskällor uppger för lokala medier att minst 23 andra kvinnor kan ha mördats av den misstänkte 35-åringen.