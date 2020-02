Shamima Begum anslöt till IS och fråntogs brittiskt medborgarskap: Hela världen föll samman framför mig

Det är amerikanska ABC News utsända som hittat Shamima Begum i tältlägret al-Roj, några mil från gränsen till Irak.

Förhållandena är relativt drägliga där, enligt tv-teamet, åtminstone jämfört med hur situationen är för många av de flera hundratusen civila syrier som de senaste veckorna flytt undan striderna runt staden Idlib.

Den i dag 20-åriga Shamima Begum bor i ett rymligt, uppvärmt tält tillsammans med Kimberly Polman, en kanadensisk-amerikansk medborgare som väntar på besked om hon får återvända till Kanada.

De har tillgång till elektricitet och satellit-tv, och är två av omkring 2.000 kvinnor i lägret.

Kimberly Polman varnar för att många fortfarande är radikala.

– Vi kan inte låtsas som om det här är bara en fråga för Syrien. Det kommer inte att vara det. Jag kan garantera att det aldrig kommer att vara det, för jag vet hur de här människorna tänker. De kommer att dra det till sin spets, säger Polman till ABC News.

Den humanitära situationen i al-Roj är bättre än den i det större al-Hol-lägret, varifrån det kommit rapporter om rymningar. DN har tidigare rapporterat att minst 57 barn med svensk anknytning finns i det lägret, de flesta med sina mammor.

I Storbritannien blev Shamima Begum ökänd när hon för ett år sedan lät sig intervjuas av tidningen The Times korrespondent, och vädjade om att få återvända hem. Höggravid bad hon om medlidande för sitt ofödda barn, vars far var en nederländsk IS-terrorist.

Men hon uttryckte inte någon ånger för det hon gjort under åren i IS.

Nu säger hon att det berodde på att hon var rädd.

– Jag hade just kommit till lägret. Jag fick höra en massa historier om kvinnor som blivit hotade av andra kvinnor, för att de inte täckt sina ansikten eller pratat med män. Jag var livrädd, säger hon.

Fem dagar efter intervjun beslutade den brittiska regeringen att dra in Shamima Begums medborgarskap. Det gjordes med stöd i en brittisk lag från 2006 som ger regeringen rätt att dra in medborgarskap ”om det sker för det allmännas bästa”.

Individer får inte göras statslösa, men den brittiska regeringen hävdar att Begum, som är född i England, har rätt till medborgarskap i Bangladesh.

Det har gjort Begum till en symbol för det dilemma som tillfångatagna IS-kvinnor och deras barn utgör. I synnerhet som den bangladeshiska regeringen vägrar ta emot henne.

Den 7 februari beslutade en brittisk specialdomstol att avvisa Begums överklagan. Hennes advokat väntas dock försöka på nytt.

– När mitt medborgarskap drogs in kändes det som om hela världen föll samman framför mig. Särskilt för det sätt som jag fick reda på det. Jag fick inte veta det av någon representant för regeringen, utan de såg till att jag fick höra det via journalister, säger hon till ABC News.

Fast det kom inte som någon större överraskning, det erkänner hon.

– Jag förstod ju att det kunde hända, jag hade gjort research innan jag kom ut. Men jag trodde att det skulle bli lite annorlunda, för jag hade inte gjort något fel innan jag åkte till IS, säger Begum.

Under sina fyra år på IS-kontrollerat område hävdar Begum att hon mest satt hemma. Men vittnen som The Telegraph citerar hävdar att hon tillhörde IS fruktade moralpolis, och gick omkring beväpnad med ett Kalasjnikovgevär.

Den son som hon födde kort efter ankomsten till lägret i norra Syrien dog bara tre veckor efter födseln, i sviterna av en luftvägsinfektion.

Sedan dess har hon uttryckt ånger, och sagt sig ha blivit ”hjärntvättad” av terrorsekten.

Den brittiska regeringen säger dock fortsatt blankt nej till att ta emot några som helst IS-kopplade britter. Antalet indragna medborgarskap har ökat dramatiskt. Från fem fall 2015, till 104 fall 2017.

Att dra in medborgarskap är dock kontroversiellt – människorättsorganisationer varnar för att det är en åtgärd som främst använts av auktoritära regimer i det förflutna.

– Jag tror att regeringens linje här är att om det går att hålla problemet någon annanstans – då gör man det, säger den förre chefen för underrättelsetjänsten MI6, Richard Barrett, till New Yorker.

Frågan är dock hur länge det går.

Mellan 2.000 och 3.000 IS-kopplade kvinnor och barn med medborgarskap i Västeuropa tros finnas i regionen. Det pågående kriget och flyktingströmmarna i Syrien gör läget ohållbart, samtidigt som Turkiet i november förra året började utvisa en del kvinnor till Tyskland.

Någon tydlig, gemensam strategi från Västeuropas länder finns dock ännu inte.

