”Silverhåren” stöttar Hongkongs protesterande ungdomar

I helgen väntas nya massdemonstrationer i Hongkong. Efter förra veckans våldsamma sammandrabbningar där polisen för första gången drog vapen är spänningen hög.

Längst fram i protestledet går arga, unga, maskerade demonstranter. De är oroliga för sin framtid och tycks villiga att ta stora risker i sin kamp mot polis och regering.

Men de står inte ensamma. I bakgrunden stöttar många äldre deras kamp. I marscherna som samlat miljontals människor deltar alla generationer och de äldre, ”silverhåren” som de kallas, har haft sina egna protester där de fördömt polisens våld mot unga. Ett videoklipp där en äldre kvinna ilsket skriker på kravallutrustad polis att upphöra med våldet mot ungdomarna fick snabb spridning i sociala medier där kvinnan målades ut som en hjälte.

– Här i Hongkong ställer vi upp för varandra, säger Benedict Ng, drygt 80 år, samtidigt som han sätter upp en lapp med texten ”Fight for freedom of the next generation”.

Han tillhör en grupp äldre människor som varje dag från sju på morgonen till elva på kvällen samlas på en av de livliga affärsgatorna i området Mong Kok.

Intill deras hemmasnickrade stånd med fällstolar, plakat och ett bord pågår kommersen för fullt. Mong Kok har av Guinness rekordbok utsetts till världens livligaste affärsområde. Här finns hela kvarter med butiker som bara säljer joggingskor, mediciner eller teknikprodukter. Förhoppningen är att få de shoppande och turister att stanna upp och lyssna till proteströrelsens krav i några minuter.

Foto: Anders Hansson

Benedict Ng och de andra är luttrade demonstranter. För fem år sedan ockuperade de exakt samma plats efter att ha fösts bort från en gata intill. Då var de en del av Paraplyrevolutionen som krävde ökad demokrati. Intill deras vägg pyntad med politiska budskap har de satt upp en vägskylt med namnet ”Democracy street”. De ville ha makt att välja sina politiker i fria val. Den gången ledde inte protesterna till någon förändring.

Nu hoppas och tror de att ungdomarna ska ha större framgång. Och de gör vad de kan för att hjälpa dem i deras kamp.

– Om vi inte agerar får vi inte igenom några förändringar, säger Benedict Ng.

Vid ett bord sitter en dam som vill vara anonym men som de andra skrattande kallar ”Fat-fat”. Hon viker ihop kläder som hon sedan packar i kassar. Efter protesterna brukar de svartklädda unga demonstranterna byta kläder på tunnelbanan för att inte bli identifierade av polisen.

– Om de behåller kläderna som de har protesterat i på sig kan de skadas, säger Fat-fat och lägger ner en tröja i en kasse.

Fat-fat packar också kassar med donerade hjälmar, bunttråd, skyddsglasögon och vatten. Allt som kan hjälpa till i protesterna.

De vet att de står inför en mäktig motståndare, Kina som Hongkong tillhör sedan 1997. Men de vägrar vara rädda.

– Om vi är rädda, trampar de på oss. Vi kanske inte har så mycket makt, men vi har hjärta.

Att de inte drar sig för att utmana den kommunistiska ledningen illustreras bland annat av att de satt upp en bild av Nalle Puh. Det kan tyckas oskyldigt. Men här döljer sig ett djupare budskap. Den snälla, lite saktfärdiga björnen har utseendemässigt liknats vid den kinesiske ledaren Xi Jinping, till hans förtret. Xi Jinping gillar inte att bli förlöjligad och numera är Nalle Puh censurerad i Kina.

Foto: Anders Hansson

Det är just den typen av maktutövande från den politiska ledningen som Hongkong-borna befarar ska drabba även dem. Det som började som en protest mot en lag som tillåter utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina har utvecklats till en kamp om att inte bli en stad som andra i Kina. Hongkongs invånare ser framför sig hur Hongkongs speciella status, som utlovades vid överlämnandet från Storbritannien, är på väg att försvinna. Att det oberoende rättsväsendet gröps ur och att yttrandefriheten begränsas. Att en figur som Nalle Puh en dag censureras.

Protesterna är nu inne på sin tredje månad. Våldet blir allt grövre och tårgasröken har legat tät över många områden i Hongkong vid det här laget. Demonstranterna har ockuperat flygplatsen, tagit sig in i parlamentet och skändat den kinesiska flaggan. Det äldre gardet gillar egentligen inte de våldsamma inslagen från proteströrelsen.

– Ibland gör de dåliga saker. Vid flygplatsen där en man slogs ner sa vi gör det inte, säger en kvinna som kallar sig Wendy.

Foto: Anders Hansson

Men de förstår frustrationen och betonar gång på gång att de står tillsammans med ungdomarna i kampen.

Någon lösning på hur protesterna ska sluta syns ännu inte. Hittills har Hongkongs politiska ledare Carrie Lam vägrat gå med på demonstranternas krav. Samtidigt har retoriken från Kina hårdnat. 1 oktober i år firar Folkrepubliken 70 år. Frågan är om centralregeringen tillåter att minnesdagen störs av protester i Hongkong.

Hotet om att Kina går in och våldsamt slår ner på protesterna är ständigt närvarande. Men tonen i proteströrelsen är kaxig.

– Kina har makt, polis och militär. Men vi har hjärta. Vill de döda oss, så döda, säger Wendy och ekar ett uttalande vi hör från många Hongkong-bor.

Läs mer:

Marianne Björklund: Hongkongs ledning försöker skrämma demonstranter bort från gatorna