Självutnämnd domedagsprofet fick 15 års fängelse

Samuel Shaffer avtjänar redan nu ett 26-årigt straff från i maj i år för bland annat våldtäkt mot barn, skriver Desert News.

35-åringen har tidigare drivit en sekt kallad Knights of the Crystal Blade som byggde på idéer som Mormonkyrkan sedan länge hade övergivit. Shaffer själv kallade sig för ”siaren”. På sektens sajt – ”The Kingdom of God or nothing!!!” – publicerade han och hans 34-årige kollega John Coltharp 365 visioner och uppenbarelser som Shaffer ansåg sig ha fått från Gud, skriver KUTV.

De båda greps i december 2017 när polisen slog till mot det läger i Utahs öken dit Shaffer och Coltharp hade dragit sig undan från samhället och då tagit med sig sina barn i väntan på jordens undergång. En domedag som Shaffer själv hade förutspått.

Polisen lyckades befria flera unga flickor som Shaffer och John Coltharp i hemlighet gift sig med.

Colthorp hade då kidnappat sina fyra barn, 4, 6, 7 och 8 år gamla, från sin fru i Provo i Utah för att ansluta sig till domedagssekten. Shaffer hade på samma sätt kidnappat sina två döttrar, 4 och 8 år gamla.

När polisen hittade barnen bodde några av flickorna i tömda vattentunnor mitt i vintern, skriver sajten Ranker. Andra tvingades leva i skjul som användes som förråd. Enligt Shaffer hade han placerat flickorna i tunnorna för att skydda dem från vädret.

– Jag trodde verkligen att barnäktenskap var något som Gud vill. Jag har insett konsekvenserna av det som sedan hände och nu vet jag att jag inte borde ha gjort det, sa Shaffer när han på onsdagen ställdes inför en domare i staden Manti i Utah.

Shaffer tillade att han uppfattade sin åttaåriga dotter, som han gift sig med, som lycklig och att han skulle vilja fortsätta sitt liv med henne.

Shaffer har bytt namn flera gånger från Hans Woodman till Frederick Shafer till Samuel Shaffer. Enligt hans tidigare fru anser Shaffer han har återfötts vid flera tillfällen.

Domaren dömde Shaffer till ytterligare 15 års fängelse för övergrepp mot barn som dock ska avtjänas parallellt med de 26 år han redan dömts till.