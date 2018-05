Meghan Markle ska lyfta det brittiska kungahuset

Är det äkta kärlek? undrar alltså journalisten.

Eftersom detta är en saga är det den enda relevanta frågan.

– Oj, det har jag inte tänkt på, säger Alicia. Hon står i baren på puben mittemot huvudingången till Windsors jättelika slott.

Hon skakar fundersamt på huvudet och tar ytterligare en dust med den ilsket pysande öltapp från vilken hon nu i veckor har serverat det lokala bryggeriets specialtillverkade bröllopsöl.

– Prins Harry är ju inte den snyggaste av killar, konstaterar Alicia. Men Meghan måste ju gilla honom. Fast äkta kärlek... Jag vet inte.

Pubens övervåning är sedan länge uthyrd till amerikanska tv-bolag. De ringde och bokade i samma ögonblick som Prins Harry och Meghan Markle annonserade sin förlovning.

– Jag tror de tänker hänga ut genom fönstret och filma in i slottet, säger Alicia. Hon verkar ytterst osäker på hur detta ska gå till.

Men det är onekligen i St Georges kapell inne i slottet Windsor som det kungliga bröllopet ska hållas. Och St Georges kapell är, med lite god vilja, och rätt vinkel, synligt från denna pub.

Av denna anledning har i princip alla de amerikanska tv-bolagen redan intervjuat Alicia.

– En gång repeterade vi intervjun i två timmar men sedan när det var sändning så glömde jag bort vad prins Harry hette. Hoppsan!

Alicia jobbar på puben mittemot huvudingången till Windsors jättelika slott. Foto: Mark Earthy

På bröllopsdagens morgon kommer puben att hålla stängt. De anställda ska ha fest och Alicia har bjudit sina föräldrar. För att förbereda sig för bröllopet har hon även försökt se om ”Suits”, den tv-serie som gjorde Meghan Markle berömd.

– Men när Meghan Markles karaktär gjorde sexiga scener var det enda jag kunde tänka att det var Meghan och att hon ska gifta sig med Harry.

Alicia viftar småäcklat bort tanken. Hon kunde inte fortsätta titta. Prins Harry är som sagt i hennes mening ”inte den snyggaste av killar”.

Meghan är fantastisk. Hon är väldigt nervös just nu av förklarliga skäl men hon gör ett fantastiskt jobb

Alicia tvingas nu konstatera att nej, det kommer inte att komma något annat ur den här öltappen än vitt skum.

– Den är slut.

Bröllopsölen är slut.

***

Meghan Markle är 36 år gammal. Hon är med and­ra ord lika gammal i dag – när hon gifter in sig i den brittiska kungafamiljen – som prinsessan Diana var när hon dog.

Diana Spencer var 19 år gammal när hon gifte sig med prins Charles 1981 och till och med på den tiden verkade hela upplägget – kronprinsen och oskulden – lite gammeldags.

– Charles kan ju inte springa runt med ton­åringar, minns jag att jag tänkte, berättar Arthur Edwards, en brittisk fotograf som har fotograferat kungafamiljen i fyra decennier och följt med dem på över 250 turnéer till mer än 120 länder.

Prins Harry och Meghan Markle på väg in i Westminster Abbey i London. Foto: Eddie Mulholland

Drottningen kallar honom för ”Mr Edwards”.

Prins Charles kallar honom ”Arthur”.

– Meghan är fantastisk. Hon är väldigt nervös just nu av förklarliga skäl men hon gör ett fantastiskt jobb, säger Arthur Edwards. Men han påpekar att Meghan Markle under sin tid som kunglig fästmö har ägnat sig åt saker som de kungliga i vanliga fall verkligen inte gör.

Som att skriva autografer.

– Hon är ju skådespelerska, säger Arthur Edwards ursäktande och visar en bild som han har tagit där Meghan Markle står på huk och pratar med några barn inne i Westminster Abbey.

Arthur Edwards har aldrig sett en kunglighet göra något liknande.

Inte i kyrkan.

Meghan Markle som alltså börjar sin kungliga resa vid samma ålder som Diana avslutade sin, är ingen Diana. Hon är frånskild. Hon är amerikan och hon är tre år äldre än sin blivande man. Hon har en mor som är svart och en far som är vit: ”Folk brukade tro att min mamma var min barnflicka när jag var liten” skrev Meghan Markle i en essä i tidningen Elle 2015. I dag är hon en uttalad feminist som dricker grön juice och äter chiapudding, hatar Donald Trump och gillar att prata om entreprenörskap samt vikten av att indiska flickors mens inte skambeläggs.

En gång rekommenderade hon en bok om amerikansk imperialism av vänsterradikalen Noam Chomsky till sina 1,9 miljoner Instagramföljare.

Meghan Marjle på uppdrag med de brittiska prinsbröderna, William och Harry. Foto: Eddie Mulholland

Meghan Markles föräldrar gifte sig 1979 i ett tempel på Sunset Boulevard i Los Angeles. Det var en ceremoni som leddes av den hinduiske yogagurun Yogananda. Meghans pappa var ljussättare för en såpopera på tv och Meghans mamma var makeupartist. Hon omskolade sig senare till socialarbetare.

Två år höll äktenskapet.

Meghan Markle har med andra ord en betydligt mer konventionell uppväxt än prins Harry.

Den brittiska kungafamiljen tycktes onekligen, under Harrys barndom i alla fall, vara en av västvärldens mer dysfunktionella familjer.

Otrohet, skilsmässor och intriger spelades ut inför öppen ridå.

Meghan Markle ville bli diplomat. Men efter en tid på amerikanska ambassaden i Buenos ­Aires misslyckades hon på inträdesprovet till diplomatprogrammet och bestämde sig för att bli skådespelerska i stället. Enligt Andrew Mortons snabbskrivna biografi ”Meghan: A Hollywood princess” lämnade Meghan Markle sin tidigare man Trevor Engelson genom att helt enkelt dra med parets elektriska mixer.

Det var en så kallad Vitamix som kostar fem tusen kronor och används till att göra olika hälso­juicer, något som Meghan Markle är mycket förtjust i.

Hon stuvade hur som helst in apparaten i baksätet av sin bil och körde i väg.

Sedan var det slut.

– Jag måste se till att den här ringen stannar på ditt finger, säger prins Harry i parets officiella förlovningsintervju.

Det är första gången som Meghan Markle verkar obekväm.

– Självklart! utbrister hon.

Meghan Markle visar upp förlovningsringen tillsammans med prins Harry i november 2017. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Meghan Markle har drivit företag i livsstilsbranschen och varit framgångsrik skåde­spelers­ka. Hon har lyckats bygga upp en egen förmögenhet på runt fyra miljoner pund. För lite mindre än tre år sedan, och precis innan hon träffade prins Harry, postade hon en bild på Instagram som kritiserade Brexit. Den har hon i dag raderat tillsammans med resten av sin närvaro i social media.

Hon har sagt upp sig från sin tv-serie och lagt ner sitt företag i livsstilsbranschen.

Meghan Markle ska bli en del av ett nytt företag.

”Firman” är vad drottningens man, prins Philip, kallar den brittiska kungafamiljen.

***

När prins Harrys och Meghan Markles förhållande blev känt hösten 2016 kastade sig den brittiska pressen över dem. Detta fick prins Harry att skicka ett fullständigt unikt pressmeddelande. Kensington Palace gick officiellt ut och kritiserade media.

Och i hög grad handlade det om de rasistiska undertonerna i bevakningen av Meghan Markle.

Det där med kungligt blod och ras har alltid varit känsligt: från kritiken mot drottning Victorias nära vänskap med indiern Abdul Karum på 1800-talet till hur media förfasade sig över prinsessan Dianas pojkvänner: först den pakistanske kirurgen Hasnat Khan, sedan Dodi Fayed, den egyptiske miljonärssonen.

När det gällde Meghan Markle var det tabloiden The Daily Mail som i sin söndagstidning öppet funderade kring hur Meghan kunde komma att ”berika” kungafamiljen med ”exotiskt dna” samt hennes amerikanska medelklassfamilj som i annan media beskrevs som om den ”nästan kom från ghettot”.

På väg till kyrkan under julfirandet. Drottningen åker bil, men 96-årige prins Philip promenerar med prins William och hustrun Catherine samt Meghan Markle och prins Harry. Foto: Alan Davidson/SilverHub/REX

Men efter prins Harrys extraordinära intervention lugnade sig bevakningen och när prins Harry och Meghan Markle annonserade sin förlovning i november förra året var det hela både väntat.

Och efterlängtat.

Meghan Markle har på ett sätt som fascinerat utomstående fått drottning Elizabeth II att ändra i den kungliga regelboken. Inte bara får Harry gifta sig med en frånskild kvinna vars tidigare man fortfarande är i livet, Meghan har redan innan äktenskapet getts en aldrig tidigare skådad plattform som del av den brittiska kunga­familjen.

– Drottningen bjöd in henne till Sandringham över jul, säger Arthur Edwards, som fortfarande är lika förvånad.

På Sandringham, drottningens högt älskade lantställe i Norfolk, firar kungafamiljen jul. Presenterna öppnas enligt tysk tradition på julafton. Inte som i Storbritannien på juldagen. Den brittiska kungafamiljen har som bekant tyska rötter. 1917 bytte man namn från det tyskklingande Sachsen-Coburg-Gotha till Windsor.

Allt på grund av första världskriget.

Julen på Sandringham är hur som helst viktig. Aldrig tidigare har någon som inte redan är gift med en medlem i kungafamiljen bjudits in, men där stod Meghan i kamelfärgad kappa och brun hatt och strålade på kyrkbacken tillsammans med prins William, prinsessan Kate och prins Harry.

”De fantastiska fyra” döpte den brittiska pressen dem till.

William. Kate. Harry och Meghan.

Firmans framtid. Med andra ord.

***

Kungar och drottningar har funnits i tusentals år.

Men ”kungafamiljer” är något nytt.

Det var drottning Victorias man, prins Albert, som på 1800-talet först började använda ordet:

The Royal Family.

Kungafamiljen.

Meghan Markle är den sist gjorde vaxdockan i kungafamilken på Madame Tussad. Här har hon sällskap av prins Harry, prins Philip, drottningen och svägerskan Catherine. Foto: Zak Hussein

Med hjälp av tidens nya teknik – fotografiet – började prins Albert skapa en bild. Inte av en ensam monark på tronen – utan av en hel familj uppe på slottet. Victoria och Albert som förälskat sitter omgärdade av en ständigt växande skara väluppfostrade och lydiga barn.

Tidigare hade familjeband varit något som kungar och drottningar spelade ner.

Nära släktingar var ett hot. De kunde ta kronan ifrån dig och utmana dig om makten.

Därför var det säkrare att bannlysa dem från hovet, skicka dem i exil, sätta dem i fängelse eller helt enkelt ha ihjäl dem.

Jag önskar att jag hade kunnat få höra Williams tal till Harry på bröllopet. De här grabbarna är alltid så hemska mot varandra

Men allt detta förändrades under den viktorianska eran. I dag beskriver Cele C Otnes och Pauline Maclaran, professorer i marknadsföring och kommunikation, den brittiska kungafamiljen som ett globalt varumärke. Ett globalt varumärke där just familj är en av de fem huvudpelarna.

Ett av kungligheternas huvudsakliga uppdrag i dag är med andra ord att vara just en familj.

Något som vi andra kan relatera till.

– Jag önskar att jag hade kunnat få höra Williams tal till Harry på bröllopet, säger Arthur Edwards. De här grabbarna är alltid så hemska mot varandra.

Han berättar hur William brukar skämta om Harrys illaluktande fötter och hur Harry konstant retar Williams för hans tilltagande tunn­hårighet.

– Men nu har ju Harry också börjat tappa håret, konstaterar Arthur Edwards, så han kan snart inte säga så mycket.

När Arthur Edwards nämnde detta i australiensisk tv nyligen smetade prins Harry målarfärg på honom.

Precis som Shakespeares ”En midsommarnattsdröm” behöver sin Puck och Mozarts opera om Barberaren i Sevilla behöver sin Figaro kräver den brittiska kungafamiljen någon som prins Harry, konstaterar Cele C Otnes och Pauline Mac­laran.

Det finns många minnessaker att köpa inför Meghan Markle och prins Harrys bröllop. Foto: Mark Earthy

Det brittiska kungliga varumärket är främst positionerat runt värden som plikt och moral: drottning Elizabeth II som alltid sätter landet främst. Och kungafamiljen är stel. Det är en av poängen. Prins Charles låter en betjänt trycka ut tandkräm ur tuben åt honom på morgonen och drottningen är uppvuxen i en tid och i en engelsk överklass där det enda man kramar är hästar och hundar.

Inte exempelvis: barn.

Men ska man, vilket den brittiska kungafamiljen också är, vara ett ”mänskligt varumärke” behövs det något som bryter upp

Någon som kan visa att kronan trots allt sitter på en människa.

Vad det kungliga varumärket behöver är därför ett harmlöst mänskligt fiasko med jämna mellanrum. En spontan tokighet som inte går att orkestrera. Tidigare var det drottningens man prins Philip som tog på sig denna roll i firman.

I dag är det prins Harry.

***

Sedan prins Harry blev vuxen har berättelsen om honom handlat om en hormonstinn ung manlighet.

Harrys sexliv, Harrys soldatliv och Harrys attityd.

Det är vad media har rapporterat om.

Harry är den charmiga strulputten som alla vet tvingades gå bakom sin döda mors kista genom London vid tolv års ålder och som därför tillåts göra lite som han vill. Eftersom hela Storbritannien mår dåligt vid minnet. Prins Harry får spela naken strippbiljard i Las Vegas och dyka upp i nazistuniform på maskerad.

Hans image är att vara både mjukare och tuffare än resten av kungafamiljen. Å ena sidan är han mer bekväm än de andra gällande att prata om känslor. Å andra sidan är han militär.

– Han ville alltid bli soldat, säger Arthur Edwards, och berättar hur prins Harry brukade springa runt i uniform. Även som mycket liten.

Prins Harry ville alltid bli soldat. Här i Afghanistan. Foto: JOHN STILLWELL

På internatskolan Eton, på andra sidan floden i skuggan av Windsors slott, gick det rent akademiskt inte särskilt bra för prins Harry. Som soldat tog han revansch, han gjorde två turer i Afghanistan och lyckades till slut kvalificera sig till att få flyga Apache-helikoptrar: Många soldaters dröm bland den brittiska arméns dödliga leksaker.

De senaste åren har prins Harry engagerat sig för sårade veteraner i organisationer som Help for Heroes och han var en av de drivande krafterna bakom att The Invictus Games, en internationell tävling för skadad militär personal, kom till Storbritannien.

Det sägs att han lovade sig själv att sommaren 2014 skulle bli hans sista av vilt festande.

Och han verkar ha hållit sitt ord.

Men när bröllopsförberedelserna nu i veckan urartade i en PR-katastrof var brittisk media snabb att skylla det hela på prins Harry. Inte hans festande denna gång, utan hans temperament.

Vad som exakt har inträffat är svårt att i nuläget exakt reda ut. Men det visade sig i alla fall att Meghan Markles far, Thomas Markle hade tagit betalt för att posera på paparazzibilder. Kensington Palace skickade ut argsinta uppmaningar till media att lämna Thomas Markle i fred. Men det visade sig alltså att Thomas Markle själv hade arrangerat bilderna. Ungefär samtidigt läckte ett brev som Meghan Markles halvbror hade skrivit. I ilska över att han inte hade blivit bjuden till bröllopet uppmanade han prins Harry att inte gifta sig med Meghan eftersom hon var en ”ytlig, självupptagen narcissist” som inte längre ville kännas vid sin familj.

Meghan Markle verkar inte ha haft kontakt med den här delen av sin familj på många år.

Thomas Markle meddelade nu plötsligt, via amerikansk media, att han inte tänkte komma till bröllopet. Någon annan skulle behöva ta Meghan Markle fram till altaret. Detta kom som en total överraskning för Kensington Palace. En dag senare ändrade sig Thomas Markle och sa att han trots allt tänkte komma. Sedan verkar det som att han fick en hjärtattack.

Han kommer inte att närvara vid bröllopet.

Men han mår efter omständigheterna bra.

Varför fick Meghan Markles far ingen hjälp från hovet? Hur tänkte de sig egentligen att en skör man som lever ett ensligt liv i Mexiko skulle klara av all den mediala pressen som ett kungligt bröllop innebar? Varför har prins Harry inte träffat sin blivande svärfar? Varför flög det brittiska hovet inte över honom till London tidigare?

I Storbritannien skakar många på huvudet: typiskt Harry…

Prinsen sägs ha tagit kontroll över bröllopsförberedelserna och inte tagit tillräcklig hjälp utifrån.

○ ○ ○

– Jag tror att en av anledningarna till det stora intresset runt bröllopet är att det just är Harry, konstaterar Heather Shelley.

Hon har precis har ställt ner en kastrull med långsamt stelnande kolasmet på disken i sin butik i Eton och luften är söt av smält socker. På and­ra sidan floden reser sig Windsors slott i efter­middagssolen. På flodbanken bygger tv-bolagen upp sina studios.

– Så många fler människor kan relatera till Harry: han har varit soldat i Afghanistan, han har gjort bort sig, han har festat … ja, ni vet.

På hyllorna i Heather Shelleys butik ligger kartongerna med den bröllopskola som hon producerar. Efterfrågan är stor. Prins Harry representeras av kolasmaken Eton mess: efter den brittiska efterrätten. Prinsen har ju också studerat vid internatskolan med samma namn.

Ägaren till Eton Fudge Shop, Heather Shelley, har specialgjord fudge att sälja inför bröllopet. Foto: Mark Earthy

Meghan Markle, i sin tur, har tilldelats ­kola­smaken American cheesecake.

– Jag behövde något amerikanskt, säger Heather kort.

Hur hon får kola att smaka cheesecake vill hon inte säga. Men det säljer bra.

– Jag känner mig som en del av bröllopet, just för att jag är med och tillverkar en produkt, konstaterar hon. Huruvida det är äkta kärlek mellan prinsen och den amerikanska tv-skåde­spelerskan har hon inte funderat på. Men det är kul med bröllop och bra för den lokala ekonomin.

Hela Windsor är fyllt av kungliga produkter: Kökshanddukar, teskedar, kylskåpsmagneter och äggkoppar.

Inget kungahus i världen inspirerar till mer kommers än det brittiska.

Inget kungahus är på samma sätt en del av den moderna konsumtionskulturen.

Och inget kungahus är ett verkligt globalt varu­märke på samma sätt.

Varje nationalstat är i någon mån uppbyggd runt en idé om sin egenart. Denna nationella identitet brukar byggas på lika delar historia, tradition, lögner, värderingar, kultur och myter. Dess syfte är att hålla samman folket och i sin mest extrema form motivera människor att gå ut i krig.

Hela Windsor är fyllt av kungliga produkter. Foto: Mark Earthy

Men de senaste 30 åren har det förändrats. När världen blev en global marknadsplats behövde den nationella identiteten plötsligt även göra något annat.

Den behövde kunna sälja nationen. Övertyga företag och kapital om att komma till just den här landbiten. Och det är vad ”firman” har blivit så bra på. Det brittiska kungahuset betraktas i dag som ett av världens mest framgångsrika globala varumärken och värderas till 800 miljarder kronor av Brand finance.

Storbritannien har förlorat sitt imperium men varit bättre än någon annan på att paketera kvarlevorna och sälja dem på en global marknad. Det brittiska kungahuset bör nog på många sätt betraktas som en del i Storbritanniens oerhört framgångsrika underhållningsindustri.

I Windsors souveniraffärer ligger de kungliga teskedarna bredvid Harry Potter-tallrikarna.

En Harry bredvid en annan.

Gränsernas suddas ut och vad kan då vara mer passande än att få in en alldeles tvättäkta skåde­spelerska i familjen?

Är det äkta kärlek?

Antagligen.