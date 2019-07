Skalven en påminnelse om väntad jättejordbävning

Klockan 05.19 på lördagsmorgonen svensk tid drabbades staden Ridgecrest i södra Kalifornien av en jordbävning som mätte 7,1 i magnitud.

Det var ett efterskalv till den jordbävning i samma område som 36 timmar tidigare uppmättes till 6,4 på Richterskalan.

Lördagsmorgonens jordbävning pågick i upp till en minut och skalven kändes hela vägen till Phoenix i delstaten Arizona 70 mil bort. 50.000 människor har uppgivit att de upplevt skakningar.

Den kraftigaste jordbävningen på 20 år utlöste minst två bränder. En i en husvagnspark, sannolikt på grund av gasläckor. Hittills finns inga uppgifter om döda eller allvarligt skadade.

I Ridgecrest uppges 3.000 personer vara utan el, var tionde av stadens 30.000 invånare. I närliggande staden Trona har minst en byggnad kollapsat. Mobilfilmer tagna inne i matbutiker visar hur varor slungats från hyllor och krossats på golven. I kontorslandskap for lampor fram och tillbaka. På hotellet Rodeway Inn & Suites i Ridgecrest vältes bokhyllor och tv-apparater.

I en affär i Ridgecrest har flaskor rasat ner från hyllorna efter den kraftiga jordbävningen. Foto: Mario Tama/AFP

Kaliforniens tågtrafik avbröts tillfälligt så att myndigheter kunde inspektera eventuella skador på spåren. Delstatens guvernör Gavin Newsom har utlyst katastroftillstånd för San Bernardino County, regionen nordost om Los Angeles. Alldeles i närheten av Ridgecrest ligger en militärbas med vapenförråd, Naval Air Weapons Station China Lake.

I Los Angeles, USA:s andra största stad, som ligger 24 mil från jordbävningens epicentrum, avbröts flera verksamheter tillfälligt. På Ahmanson Theatre lämnade ensemblen scenen under omkring 15 minuter. På Dodgers baseballstadium – man spelade hemma mot San Diego Padres – skakade läktaren kännbart. I Las Vegas, 38 mil från Ridgecrest, avbröts en basketmatch mellan New York Knicks och New Orleans Pelicans. Disneyland i Orange County stängde sina åkattraktioner.

Effekterna väcker återigen spekulationer om det som kallas ”The Big One”, den jordbävningskatastrof som förr eller senare kan ödelägga delar av Kalifornien, som med nästan 40 miljoner invånare är USA:s mest folkrika delstat. Jordbävningen 1906 i San Francisco tog 3.000 liv. 1989 omkom 63 personer i närheten av Santa Cruz, söder om San Francisco. 1994 dog 75 personer efter en jordbävning i norra Los Angeles. Forskare skyr en repris.

Under Kalifornien löper den så kallade San Andreasförkastningen. Ett möte mellan två kontinentalplattor: Nordamerikanska plattan och Stillahavsplattan. Förenklat kan man säga att dessa massiv skaver mot varandra för att ibland fastna. När de skiljs åt utlöses jordbävningar.

Enligt forskaren Thomas Heaton vid California Institute of Technology föreligger det ingen direkt koppling mellan jordbävningarna i Ridgecrest och San Andreasförkastningen. Helgens skakningar förefaller vara lokala fenomen, säger Heaton till New York Times. Det är inte sannolikt att efterskalven till lördagsmorgonens jordbävning utlöser ”The Big One”. Men Heaton garderar sig samtidigt: ”I den här verksamheten gillar jag inte att säga att saker aldrig kan inträffa”.

Paul Caruso, geofysiker vid the United States Geological Survey i Colorado, säger till New York Times att helgens jordbävningar inte har någon påverkan på kalkylen om ”The Big One”. Enligt Caruso föreligger det 70 procents risk att en jordbävning uppstår ur San Andreasförkastningen innan 2030. Hur stor förödelsen blir beror på var den slår till. I Los Angeles bor omkring fyra miljoner människor.

Trots decennier av varningar är delstatens befolkning som helhet inte väl förberedd. I augusti 2018 uppgav Kaliforniens försäkringsdepartement att endast omkring 13 procent av delstatens husägare var försäkrade mot en jordbävning. Färre än tio procent av kommersiella fastigheter var försäkrade. Kaliforniens fastighetsmarknad är överhettad: genomsnittspriset för ett hem är fem miljoner kronor. En jordbävning i ett tättbyggt storstadsområde skulle utöver den mänskliga skadan riskera att orsaka en djup ekonomisk kris. Flera banker skulle kunna gå under.

Myndigheter försöker övertyga Kalifornienbor om vikten av en jordbävningsförsäkring. Lördagens skalv i Ridgecrest kan möjligen fungera som ytterligare en påminnelse.

Läs mer:

Nytt kraftigt skalv i Kalifornien