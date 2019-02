Historien började den 9 januari, dagen efter att Amazon-grundaren tillika världens rikaste man meddelat att han och hustrun MacKenzie Bezos ska skilja sig. National Enquirer publicerade då vad de kallar sin ”största granskning i tidningens historia”, en exposé om Jeff Bezos utomäktenskapliga affär med nyhetsankaret och programledaren Lauren Sanchez, bland annat känd från dansprogrammet ”So you think you can dance”.

Förutom paparazzibilder och observationer av parets hemliga träffar på olika håll i USA publicerade tidningen även sms-meddelanden från Bezos till Sanchez, där han bland annat ska ha skrivit ”Jag är galen i dig. Hela dig”, skriver New York Times.

Efter publiceringen anlitade Bezos säkerhetsexperten Gavin De Becker för att utreda hur tidningen fått tillgång till meddelandena. De Becker kom fram till att publiceringen var ”politiskt motiverad”, utan att utveckla mer om hur han kommit fram till detta.

Det saknas dock inte tidigare kända motiv. National Enquirers ägare, David Pecker, är en god vän till Donald Trump och tidningen har bland annat erkänt att de försökt hjälpa presidenten genom att köpa upp historien om Trumps otrohetsaffär med Playboy-modellen Karen McDougal, för att sedan se till att historien inte publicerades innan presidentvalet.

Jeff Bezos är i sin tur ägare till Washington Post, tidningen som står för kontinuerliga granskningar av Vita huset.

National Enquirer, och dess ägarbolag American Media Inc (AMI), uppges också kunna vara oroliga över att De Beckers utredning kan avslöja andra saker, exempelvis kopplat till tidningens affärsintressen i Saudiarabien.

Enligt ett blogginlägg av Bezos ska David Pecker ha blivit upprörd över den inledda utredningen, och kort därefter kontaktades Bezos advokater med ett ”erbjudande”. Först muntligen och sedan via e-post, ett meddelande som Bezos sedan publicerade i sin helhet på bloggen.

Där skriver AMI:s företrädare att de har tillgång till ett flertal utlämnande bilder på både Bezos och Sanchez. ”Ingen utgivare skulle tycka om att skicka det här mejlet. Jag hoppas att sunt förnuft kan segra – och snabbt”, avslutas mejlet.

Inga pengar krävdes för att avstå publicering av bilderna, istället ville AMI att Bezos och hans utredare skulle släppa ett uttalande där de offentligt nekade att National Enquirers publicering skulle vara politiskt motiverad.

Bezos valde dock att, som han själv skriver, ”stå upp, vända på den här stocken och se vad som krälar ut” och istället offentliggöra AMI:s meddelanden och detaljerna om hans privata bilder.

”Om inte jag i min position kan stå upp för den här sortens utpressning, hur många andra skulle kunna göra det?”, skriver han och hävdar att flera personer har kontaktat hans utredare med liknande erfarenheter av AMI:s metoder.

Beslutet har fått personer i teknik- och mediekretsar att ställa sig på Bezos sida, skriver CNN. De listar exempel på Twitterinlägg som de menar visar på en konsensus kring Bezos ”modiga och beundransvärda” agerande.

”Vilken otroligt effektiv reaktion på utpressning”, skriver Buzzfeeds chefredaktör Ben Smith.

”Jag älskar inte Jeff Bezos i allmänhet men jag ÄLSKAR Jeff Bezos i synnerhet här”, skriver Kara Swisher, medgrundare till nyhetssajten Recode.

”Otroligt att National Enquirer har betett sig så motbjudande att hela internet hejar på en miljardär som blev ertappad med en affär”, skriver it-tidskriften Wireds redaktör Nicholas Thompson.

I ett uttalande under fredagen skriver AMI att de anser att de agerat enligt reglerna i rapporteringen kring Bezos, och kallar anklagelserna om utpressning för ”välvilliga förhandlingar för att lösa alla frågor med honom”.

Däremot är anklagelserna av en sådan art att styrelsen samlats och beslutat att omedelbart och noggrant utreda påståendena. Efter den utredningen kommer de att genomföra åtgärder som eventuellt visar sig nödvändiga.

Enligt källor till AP och Bloomberg har federala åklagare inlett en undersökning i National Enquirers hantering av Jeff Bezos-publiceringen och efterföljande kontakter. Specifikt om de genom sitt agerande brutit mot det samarbetsavtal AMI skrev under för att inte kunna åtalas för sitt agerande kring Trumps otrohetsaffärer.

